Trabajador se fractura la cadera al caer en Plaza Mitikah y mujer se lesiona al intentar ayudarlo (Cuartoscuro.com)

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Un accidente en el Centro Comercial Mitikah provocó la movilización de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como de paramédicos y personal de Protección Civil. La mañana de este 25 de noviembre un trabajador de Plaza Mitikah cayó desde una altura aproximada de siete metros mientras realizaba labores de limpieza.

El siniestro ocurrió dentro de las instalaciones del centro comercial, ubicado en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Según con algunos testimonios el hombre realizaba trabajos de limpieza en la zona de restaurantes, estaba suspendido con un arnés cuando repentinamente cayó desde una altura considerable.

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Al momento de su caída, las personas alrededor se sobresaltaron por lo que pidieron la intervención de paramédicos para la atención médica urgente. Al lugar llegó personal de emergencia para brindarle atención inicial y trasladarlo en camilla a una ambulancia. Posteriormente fue llevado al Hospital de Traumatología número 32 para recibir atención médica especializada.

Así fue el accidente en Plaza Mitikah

Un trabajador cayó de una altura de siete metros en Plaza Mitikah (X/ @CronicasLDN)

La información disponible señala que el trabajador se encontraba sujeto a un arnés durante las tareas de limpieza. En ese momento, una cuerda o parte del sistema de seguridad dejó de sostenerlo, por lo que cayó.

La caída fue estimada en alrededor de siete metros. Esa altura fue reportada como el nivel desde el que el hombre se precipitó antes de ser auxiliado por los equipos de emergencia que llegaron al centro comercial.

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El incidente movilizó a personal de atención prehospitalaria dentro de Plaza Mitikah. Los rescatistas valoraron al lesionado en el sitio y lo prepararon para su traslado a un centro hospitalario. Según paramédicos reportaron que el trabajador sufrió fracturas y un traumatismo craneoencefálico leve.

No se detalló cuánto tiempo permaneció el trabajador en el área donde ocurrió el accidente antes de ser llevado a la ambulancia. Tampoco se precisó si las labores de limpieza fueron suspendidas en el espacio donde se registró la caída.

Además, una mujer de 50 años tuvo un esguince de tobillo en la zona. La mujer reportó que en cuanto vio al joven caer se intentó acercar a la zona del siniestro, pero debido a las condiciones de suelo se lesionó. Fue atendida en el lugar y no requirió de ser trasladada a un hospital.

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Estos empresarios se encuentran detrás de la controvertida plaza comercial Foto: Cuartoscuro

Fue trasladado al Hospital de Traumatología número 32

Después de recibir atención en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital de Traumatología número 32. El traslado se realizó en ambulancia luego de que los equipos de emergencia lo colocaron en una camilla.

El trabajador quedó a la espera de recibir atención médica especializada en el hospital. La información disponible no precisa su identidad, edad ni la empresa para la que prestaba servicios en el centro comercial.

Los datos preliminares ubican el origen del accidente en uno de los elementos que formaban parte del sistema de sujeción. El trabajador usaba un arnés, pero la cuerda de seguridad se desprendió o se rompió mientras estaba suspendido.

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La causa exacta de la falla no fue detallada en los reportes iniciales. Tampoco se informó si el sistema de seguridad sería revisado tras el accidente o si alguna autoridad inició una investigación sobre las condiciones en las que se realizaban los trabajos.

El caso ocurrió en un espacio destinado a restaurantes dentro del centro comercial de Coyoacán. La atención de la emergencia se concentró en estabilizar al trabajador lesionado y llevarlo al hospital.

Otros accidentes en Plaza Mitikah

Para plaza mitikah indican lesionados por caída de elevador Crédito: X, Gposiadeoficial

El elevador de Plaza Mítikah se desplomó cerca de las 21:00 horas en agosto de 2025 y dejó a dos personas heridas en el centro comercial. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil suspendió las actividades del inmueble y ordenó evacuar a todas las personas mientras se investigó la falla. Los lesionados recibieron atención de paramédicos y fueron trasladados a un hospital para continuar con la atención médica.

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Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, confirmó el accidente y señaló que personal especializado atendía a los heridos. “La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, publicó.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que el elevador presentó una anomalía y se detuvo bruscamente en tres ocasiones. Autoridades de la alcaldía revisarán el funcionamiento de los elevadores y la documentación correspondiente antes de permitir la reapertura de la plaza.