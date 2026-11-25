Admiteron tutela de Gustavo Petro contra María Claudia Tarazona (Colprensa/Presidencia de Colombia)

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El expresidente Gustavo Petro había interpuesto una tutela contra María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial asesinado Miguel Uirbe Turbay, por vincularlo a la investigación.

Tarazona aseguró que más de USD 1,5 millones llegaron desde Venezuela y fueron entregados a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, a quien identificó como coordinador de la operación. “Más de USD 1,5 millones fueron traídos de Venezuela y entregados a ‘El Viejo’”, afirmó.

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Conforme a su relato, el grupo investigado habría organizado y articulado materialmente el asesinato, pero que la orden principal provendría de Petro y Maduro. “Gustavo Petro y Nicolás Maduro fueron quienes ordenaron el crimen de Miguel”, declaró.

El juez 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías admitió la acción de tutela (Suministrado infobae )

El juez 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías admitió la acción de tutela que interpuso el abogado Alejandro Carranza en representación del líder político del Pacto Histórico.

Los objetivos de la tutela<b> </b>

La querella, presentada el 20 de noviembre de 2026 por Alejandro Carranza, abogado del expresidente Petro, solicita la retratación de Tarazona por vulnerar el buen nombre de su defendido.

“PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado especial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego según el poder que acompaño, respetuosamente promuevo acción de tutela contra la señora María Claudia Tarazona, con apoyo en el artículo 86 de la Constitución Política y en los Decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021, a fin de que se le ordene retractarse de la imputación que hizo en público el 17 de noviembre de 2026, cuando llamó a mi poderdante “narcopresidente” y le atribuyó la orden de asesinar al senador Miguel Uribe Turbay”, puntualiza el documento.

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El togado aclaró que la acción judicial no tiene como propósito callar a la viuda de Uribe Turbay, sino que busca aclarar que su representante no ha sido acusado por la justicia de tener vinculación con el asesinato del congresista del Centro Democrático.

“Con esta acción no se busca castigar a la señora Tarazona, y mucho menos impedirle que critique al anterior gobierno o que siga reclamando justicia por la muerte de su esposo, reclamo que esta representación respeta. Lo que se pide es la reparación mínima que el ordenamiento reconoce a quien ha sido señalado en público como delincuente sin acusación ni condena, esto es, que quien hizo el señalamiento lo retire con una difusión equivalente a la que le dio”, expuso.

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Y agregó: “Permítaseme anotar desde ahora que la retractación es la medida que menos afecta la libertad de expresión. Recae sobre lo que ya se dijo, no sobre lo que se vaya a decir, y no impone pena alguna. Por esa razón el sistema interamericano la prefiere frente a la sanción penal”.

En desarrollo…