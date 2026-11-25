La mandataria sostuvo que el acuerdo no debe prevalecer sobre la carta magna, mientras México intervino en el debate sin sufragio tras formalizar su retiro en septiembre de 2002

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México respaldó la protesta de los caficultores chiapanecos que exigen a la empresa transnacional Nestlé cumpla con los pagos, esto durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo. “Tiene que pagar por el kilo de café, tienen razón, ellos dicen: ‘se vende a $580 y se compra en $43 pesos”.

Sheinbaum se comprometió a apoyar a los productores; ayer solicitó a la secretaria de Agricultura, Columba López, que según la presidenta ha estado desde ayer junto a los caficultores para ayudarlos en la negociación con la empresa.

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“No puede ser que el mercado internacional, eh, defina el precio del café a los cafeticultorGes, eh, a través incluso de intermediarios, porque no se les compra de manera directa, sino a través de intermediarios, y que la venta del Nescafé, pues no baje de precio. Entonces, no, tienen razón los cafeticultores y los vamos a apoyar, y Nestlé tiene que pagar y tiene que comprar de manera directa a los productores”, sostuvo la mandataria.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez se reunirá el día de hoy con Sheinbaum para atender a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección 7.

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