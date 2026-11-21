US Ambassador to Mexico Ronald Johnson addresses attendees at the 5th Binational Convention of the American Society of Mexico (AmSoc) at the Camino Real hotel in Mexico City, Mexico, September 23, 2026. REUTERS/Luis Cortes

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Ronald Johnson felicitó a México por la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa. El embajador de Estados Unidos señaló que la acción había mostrado la importancia de la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales.

Johnson reconoció la actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas, a las que describió como valientes y profesionales. También afirmó que el intercambio de información estratégica de inteligencia entre ambos países había contribuido a concretar la operación.

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Fausto Isidro figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Durante el despliegue también habían sido detenidos otros dos integrantes considerados clave dentro de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

El embajador sostuvo que los resultados de ese tipo no se habían conseguido de la noche a la mañana, sino mediante cooperación constante y confianza entre las dos naciones. Añadió que ambos gobiernos habían demostrado lo que podían lograr al trabajar juntos.

Estados Unidos y México habían reforzado la cooperación

En su mensaje, Johnson aseguró que la persecución contra los criminales continuaría. También afirmó que los cárteles terroristas y los delincuentes serían llevados ante la justicia.

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El funcionario agregó que la coordinación bilateral había tenido como objetivo hacer más seguras a las dos naciones. Su reconocimiento se produjo después del operativo efectuado en Guasave, donde las autoridades mexicanas habían detenido a uno de los fugitivos buscados por el FBI.

Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", captured in Guasave, Sinaloa state, during an operation between Mexico's Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) and US intelligence agencies, in this undated picture obtained by Reuters on November 21, 2026. National Defence Secretary (SEDENA)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REDACTED AREA FROM SOURCE.

Fausto Isidro, alias “El Chapo Isidro”, había sido detenido en Guasave, Sinaloa.

El operativo también había permitido detener a otros dos integrantes de los Beltrán Leyva.

Ronald Johnson había atribuido el resultado al intercambio de información entre México y Estados Unidos.

La zar antidrogas, Sara A. Carter, también se manifestó

Sara Carter, Directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas.

Destacó el trabajo de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional

“¡Increíble trabajo con la captura de Isidro Meza Flores,“El Chapo Isidro”! Es una victoria para Estados Unidos y México", aseguró Carter.

Agregó que Meza Flores era responsable de la distribución de fentanilo, heroína y otras drogas en Estados Unidos.

“Sigamos desmantelando los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras con cooperación constante por el bien de nuestras naciones y un hemisferio occidental más seguro”, sentenció la zar antidrogas.

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La DEA también felicitó a México

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) celebró la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como dirigente de la organización criminal Meza-Flores y vinculado con la estructura de los Beltrán Leyva, al considerar que su detención representa una victoria contra una de las redes de narcotráfico más violentas de México.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la sede de la DEA aseguró que durante décadas la organización criminal ha contribuido al derramamiento de sangre y la inestabilidad en México, además de traficar drogas consideradas letales, incluido el fentanilo, hacia territorio estadounidense.

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(X @DEAHQ)

“La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder de la organización de narcotráfico Meza-Flores, vinculada a los Beltrán Leyva, representa una importante victoria contra una de las redes criminales más violentas de México”, señaló la dependencia.

La agencia también sostuvo que las actividades de esa estructura representan una amenaza para la población estadounidense debido al ingreso de sustancias ilícitas a su territorio.

En el mismo mensaje, la DEA felicitó a las autoridades mexicanas por el operativo que permitió detener al presunto dirigente criminal y reiteró su compromiso de combatir a las organizaciones responsables del tráfico de drogas.

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La reacción de la institución estadounidense se produjo un día después de que fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional concretaran la captura de Meza Flores en Guasave, Sinaloa, junto con otros dos presuntos integrantes de su organización.

La DEA destaca el tráfico de fentanilo de la organización Meza-Flores

El señalamiento de la agencia antidrogas estadounidense sobre el tráfico de fentanilo se suma a los antecedentes que las autoridades de ese país mantienen contra Meza Flores desde hace varios años.

El 4 de febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incorporó al mexicano a su lista de los diez fugitivos más buscados. En aquella ocasión, la institución lo identificó como responsable de encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura y condena.

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El Comando Norte también declaró su reconocimiento

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) felicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y confirmó la cooperación bilateral de inteligencia que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, ocurrida la noche del 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa.

A través de un comunicado oficial y en su cuenta de X, el Comando Norte de EE. UU. detalló que una nueva fuerza de tarea —establecida este año para integrar esfuerzos de inteligencia y seguridad contra los cárteles mexicanos— apoyó en las labores de localización que culminaron en el arresto.