Agentes policiales armados custodian y trasladan a un hombre esposado durante un procedimiento de captura en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pasado viernes, el Ministerio Público de Guatemala dio a conocer que coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, de Hernán Palomera, un narcotraficante mexicano conocido también con los alias de “Ernesto Hernández”, “Hernán Arreda”, “Hernanvalontto Arreda”, “Hernán Arreola”, “Hernán Arreola-Palomares”, “Hernán Palomares”, “Hernán Palomares-Areola”, “Hernán Palomarea-Arreola” y “Primo”.

De acuerdo con la información difundida por la institución de Guatemala, Palomera era requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, donde se le acusa de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, distribución de 500 gramos o más de cocaína (dos cargos) y posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de dicha droga.

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De acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, señaló la institución, se identificó una organización de narcotráfico con sede en Guadalajara, México, presuntamente responsable de importar grandes cantidades de cocaína desde México hasta Estados Unidos para su distribución. Las investigaciones, se informó, señalan a Palomera como uno de los presuntos líderes de esa estructura criminal, a quien se le atribuye dirigir y gestionar las operaciones de importación de drogas hacia territorio estadounidense.

La detención se da en medio de una ofensiva de autoridades guatemaltecas para contener la ola de violencia de las organizaciones de la mafia.

Cabe destacar que apenas el pasado martes, las fuerzas de seguridad anunciaron, también, la detención de tres personas pedidas por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas, entre ellas, otro ciudadano mexicano señalado de enviar fentanilo a Estados Unidos.

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La PNC capturó en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala al mexicano Hernán Palomera por una orden de extradición de Estados Unidos. (Gobierno de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo ordenó, desde el pasado sábado, un estado de sitio en los departamentos de Zacapa y el vecino Izabal (este), fronterizos con Honduras, para hacerle frente a la arremetida.

En una declaración a policias, un vocero de la policía dijo que tras un operativo táctico y estratégico, fue detenido en una zona comercial de ciudad de Guatemala Hernán Palomera.

Guatemala suma 45 detenidos con fines de extradición en 2026

La captura de Hernán Palomera ocurrió en medio de una serie de operativos de las autoridades guatemaltecas contra personas requeridas por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Con su detención, el viernes 20 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) contabilizó 45 personas aprehendidas con fines de extradición durante 2026, de las cuales 29 eran requeridas por investigaciones vinculadas con el tráfico de drogas y 16 por otros delitos.

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Un día antes, las fuerzas de seguridad habían detenido a otros tres extraditables. Entre ellos se encontraba el mexicano Esteban “N”, de 50 años, quien junto con el guatemalteco Eduardo “N”, alias “Tono”, era requerido por una corte federal del Distrito Sur de Texas por cargos relacionados con la conspiración para distribuir 400 gramos o más de sustancias que contienen fentanilo. También fue capturado Manuel Alejandro Marín Contreras, alias “El Gordo”, solicitado por una corte del Distrito Este de Texas por delitos relacionados con la fabricación y distribución de cocaína.

Las detenciones se produjeron mientras el gobierno del presidente Bernardo Arévalo mantenía un estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, decretado el 15 de noviembre por un periodo de 30 días. La medida respondió a una escalada de violencia que incluyó ataques armados contra autoridades y población civil, así como actividades atribuidas a organizaciones criminales transnacionales vinculadas con el narcotráfico.

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En este contexto, la aprehensión de Palomera destacó por tratarse de un ciudadano mexicano señalado por Estados Unidos como uno de los presuntos dirigentes de una organización con sede en Guadalajara, dedicada a introducir cargamentos de cocaína en territorio estadounidense.