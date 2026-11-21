Unidades incendiadas y bloqueos carreteros afectaron distintos municipios de Sinaloa después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores. Reuters. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

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El Gobierno de Sinaloa informó que la situación de seguridad en Guasave se encuentra bajo control, luego de la jornada de violencia registrada el viernes 20 de noviembre tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto dirigente de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de un comunicado difundido la mañana de este sábado, la administración estatal señaló que mantiene atención permanente en las carreteras, así como en las zonas urbanas y rurales del municipio, con el objetivo de proteger a la población y restablecer la movilidad.

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La autoridad aseguró que, hasta el momento de la publicación del mensaje, no se reportaban bloqueos carreteros y que el grupo interinstitucional de seguridad continuaba realizando tareas en campo para atender la situación.

“Los esfuerzos esta mañana están enfocados en restablecer la movilidad, y que la población retome sus actividades”, indicó el Gobierno estatal.

Respecto a los vehículos que permanecían en algunas vialidades y carreteras después de los hechos violentos, informó que se realizaban trabajos para retirarlos y facilitar nuevamente la circulación.

El Gobierno de Sinaloa informó que mantiene un operativo de seguridad en Guasave para retirar vehículos de las vialidades y recuperar la circulación. (X Gobierno de Sinaloa)

La administración encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava reiteró que mantiene coordinación con el Gobierno federal y las autoridades municipales para continuar con la estrategia de seguridad en Sinaloa.

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Retiran unidades tras bloqueos e incendios

La recuperación de la movilidad ocurre después de que la captura de Meza Flores provocara una serie de enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos del norte de Sinaloa.

Los hechos comenzaron durante la noche del viernes, cuando elementos federales desplegaron un operativo en Guasave para detener al presunto líder criminal. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la intervención los efectivos fueron agredidos con disparos de armas de fuego y artefactos explosivos.

Después de las detenciones, civiles armados realizaron bloqueos con vehículos de carga y unidades incendiadas en diferentes tramos carreteros. Los incidentes también fueron reportados en Ahome, Guamúchil y Navolato.

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Entre las vialidades afectadas estuvieron la carretera Internacional México 15 y la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, donde automovilistas y transportistas quedaron varados debido a las unidades atravesadas y calcinadas.

Elementos de fuerzas federales mantienen presencia en el norte de Sinaloa tras los enfrentamientos registrados durante el operativo contra “El Chapo Isidro”. . National Defence Secretary (SEDENA)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REDACTED AREA FROM SOURCE.

La situación también alcanzó al estadio Kuroda Park, en Guasave, donde fue suspendido el encuentro de beisbol entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán después de que se escucharan detonaciones en las inmediaciones del recinto.

Mantienen operativo de seguridad en el norte de Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que en el operativo contra Meza Flores también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero.

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Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para quedar a disposición de las autoridades ministeriales.

La dependencia indicó que las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con organismos estadounidenses.

Aunque el Gobierno estatal aseguró que no había bloqueos carreteros al momento de su comunicado, durante la mañana del sábado otros reportes periodísticos documentaron vehículos incendiados que todavía dificultaban el tránsito en algunos tramos de la carretera México 15 y la autopista Benito Juárez.

Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", captured in Guasave, Sinaloa state, during an operation between Mexico's Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) and US intelligence agencies, in this undated picture obtained by Reuters on November 21, 2026. National Defence Secretary (SEDENA)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Por ello, las labores de retiro de unidades y vigilancia continuaban como parte de las acciones para normalizar las actividades en los municipios afectados.

La administración estatal sostuvo que la prioridad es salvaguardar a los habitantes y mantener la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para recuperar las condiciones de seguridad en la entidad.

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