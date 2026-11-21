Pensión Hombres Bienestar en CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la Ciudad de México amplió la cobertura de la Pensión Hombres Bienestar con la incorporación de 15 mil personas de entre 60 y 64 años, quienes recibirán un apoyo económico cada cierto tiempo. Con esta nueva integración, el programa suma 123 mil beneficiarios en la capital, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer los ingresos de este sector de la población.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de los apoyos este sábado durante un evento realizado en el Estadio Fray Nano, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí destacó que la iniciativa busca reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad y ofrecerles una alternativa económica antes de cumplir los 65 años.

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Durante su intervención, anunció que para el próximo año se pretende extender el número de personas hasta alcanzar los 200 mil hombres incorporados, también señaló que esta política complementa la pensión Mujeres Bienestar, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el principio de garantizar derechos sociales sin dejar atrás a ningún grupo social.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

La mandataria capitalina explicó que el programa contempla una transferencia de 3 mil pesos cada dos meses, recurso que se entregará a los beneficiarios hasta que cumplan 65 años. Al llegar a esa edad, podrán incorporarse a la Pensión Universal del Gobierno de México, que actualmente otorga más de 6 mil pesos bimestrales.

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Asimismo, detalló que durante el 2026 la administración de la CDMX ha destinado más de mil 800 millones de pesos para financiar este proyecto, cuyo propósito es atender las dificultades económicas que enfrentan los hombres de 60 a 64 años.

De acuerdo con la funcionaria, este grupo enfrenta una situación de vulnerabilidad, debido a que todavía no tiene acceso al apoyo federal para adultos mayores y, al mismo tiempo, encuentra obstáculos para conseguir o mantener un empleo.

“Es un orgullo decir que en la Ciudad de México nadie tiene que esperar hasta los 65 años para recibir una pensión”, expresó durante el encuentro.

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El Gobierno de la Ciudad de México suma 123 mil inscritos a la Pensión Hombres y programa la instalación de 600 consultorios y laboratorios locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aseguró que se trata de un programa universal, cuyo acceso no depende de la condición económica de los solicitantes, sino de cumplir con los requisitos de edad y residencia en la capital.

Por su parte, el secretario de Bienestar e Inclusión Social, Pablo Yanes Rizo, destacó que la estrategia se basa en los principios de universalidad y progresividad, al ampliar gradualmente los derechos y apoyos disponibles para la ciudadanía.

Manifestó que existe una ruta de acompañamiento para las personas que anteriormente recibieron apoyos dirigidos a quienes tienen entre 57 y 59 años y posteriormente podrán acceder a la pensión federal a partir de los 65.

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CDMX instalará 600 consultorios médicos y laboratorios en colonias

Durante el evento, Brugada Molina también anunció una estrategia de territorialización de la salud que comenzará el próximo 1 de enero, en coordinación con el Gobierno de México.

El proyecto contempla instalar 600 consultorios médicos, 600 laboratorios clínicos y 600 espacios de atención al bienestar emocional en colonias, barrios y pueblos de la capital.

La administración federal proporcionará personal y medicamentos gratuitos para las unidades de salud, mientras que el gobierno capitalino estará a cargo de los laboratorios para realizar estudios clínicos y de los espacios de atención psicológica.