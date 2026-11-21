Una mujer con expresión de malestar bebe una infusión caliente de orégano, sentada en una mesa de madera con un frasco de hierbas secas y miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados en revistas científicas como BMJ Evidence-Based Medicine y la Cochrane Library establecieron qué remedios caseros contra la tos cuentan con respaldo clínico real y cuáles carecen de evidencia suficiente. La miel se posiciona como el único tratamiento casero con resultados estadísticamente sólidos frente a los jarabes de venta libre.

Un metaanálisis de la Universidad de Oxford, publicado en 2020 en BMJ Evidence-Based Medicine, analizó 14 ensayos clínicos aleatorizados con 1 mil 761 pacientes con infecciones respiratorias de las vías altas. El estudio halló que la miel redujo la frecuencia de la tos y su severidad frente a los cuidados habituales, que incluían antibióticos y jarabes de venta libre.

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La miel, el remedio con mayor evidencia clínica

Un cucharón de madera vierte miel en una taza de té caliente sostenida por dos manos para ilustrar el tratamiento natural contra la tos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de Hibatullah Abuelgasim, Charlotte Albury y Joseph Lee, de la Universidad de Oxford, encontró una reducción en la frecuencia de tos con una diferencia media estandarizada de -0.36 y en la severidad de -0.44, frente a los cuidados habituales. El puntaje combinado de síntomas también mejoró, con una diferencia media de -3.96.

Una revisión independiente de la Cochrane Library, realizada por Olabisi Oduwole y su equipo en 2018, analizó 6 ensayos con 899 niños. Concluyó que la miel “probablemente alivia la tos” más que no administrar tratamiento o que el antihistamínico difenhidramina, con un efecto similar al del dextrometorfano, principio activo presente en la mayoría de los jarabes comerciales.

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El Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido (NICE) recomienda el uso de miel para la tos aguda en adultos y niños mayores de cinco años desde 2018. La recomendación se basó inicialmente en tres ensayos controlados y luego se reforzó con el metaanálisis de Oxford.

Los propios autores de la revisión de Oxford advirtieron una limitación: en los dos únicos estudios que compararon miel contra un placebo real, la diferencia no alcanzó significancia estadística. Además, la mayoría de los ensayos incluidos se realizaron en niños, por lo que la evidencia directa en adultos es más limitada.

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Los remedios más usados en México

En México, el té de gordolobo figura entre los remedios caseros más extendidos contra la tos. Sus hojas contienen mucílagos que protegen las mucosas irritadas y reducen la picazón de garganta asociada a la tos seca, además de ejercer un leve efecto expectorante.

La combinación de miel con limón se mantiene como práctica transmitida entre generaciones. Según información recogida por personal de Mayo Clinic, la miel administrada junto con limón en agua caliente puede aliviar la tos de forma comparable a los medicamentos de venta libre. La salvedad: evitarla en menores de un año, por riesgo de botulismo.

Otras infusiones tradicionales difundidas en medios mexicanos incluyen el té de jengibre con canela y clavo, el té de eucalipto, el té de ajo y el té de bugambilia, este último popular en el centro del país y utilizado como antitusígeno y expectorante. Una preparación particular es el té de abango, que combina eucalipto, tejocote y gordolobo en una sola infusión orientada a favorecer la expectoración.

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México destaca las propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas del jengibre, así como la acción expectorante del eucalipto. Fuentes consultadas por medios locales coinciden en que estas infusiones no sustituyen la atención médica y recomiendan consultar a un profesional si la tos persiste o se acompaña de otros síntomas.

Antibióticos: por qué no son la solución para una tos común

Riesgos de la automedicación con antibióticos, tenga en cuenta las pautas para evitar la adaptación de bacterias resistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las revisiones científicas consultadas coinciden en un punto: la mayoría de los episodios de tos se originan en infecciones virales de las vías respiratorias altas, contra las cuales los antibióticos no tienen efecto alguno. Su prescripción en estos casos no acelera la recuperación y expone al paciente a efectos secundarios innecesarios.

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El propio metaanálisis de Oxford sobre la miel, publicado en BMJ Evidence-Based Medicine, señaló este problema como parte de su justificación científica. Los autores remarcaron que los médicos suelen recetar antibióticos para infecciones respiratorias altas “incluso cuando podrían estar bastante seguros de que no ofrecerán ningún beneficio clínico”, debido a la falta de alternativas y al deseo de ayudar a que el paciente se sienta mejor.

La investigadora Charlotte Albury, de la Universidad de Oxford, planteó que contar con evidencia sólida sobre la miel permite a los médicos recomendarla con confianza como alternativa, en lugar de recurrir a un antibiótico innecesario.

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Este uso indebido tiene una consecuencia que excede al paciente individual: contribuye a la resistencia antimicrobiana, un fenómeno por el cual las bacterias dejan de responder a los tratamientos disponibles. Los autores de la revisión de Oxford subrayaron que la miel, al ser una alternativa económica y accesible, podría ayudar a frenar este problema de salud pública.

Hierbas con evidencia moderada y sus nombres populares

Una revisión sistemática publicada en 2015 en la revista Complementary Medicine Research analizó 34 ensayos clínicos con 7 mil 83 participantes sobre distintas plantas medicinales para la tos. El estudio halló evidencia fuerte para la Andrographis paniculata y para preparados combinados de hiedra, prímula y tomillo, y evidencia moderada para el Pelargonium sidoides.

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La Andrographis paniculata, usada tradicionalmente en India y Nepal, se conoce popularmente como kalmegh y en inglés se la denomina “rey de los amargos” por su sabor característico. En los productos comerciales suele aparecer simplemente bajo su nombre científico, sin traducción.

Un metaanálisis posterior, publicado en PMC, amplió el análisis a 33 ensayos con 7 mil 175 pacientes. Confirmó que la Andrographis paniculata mejoró la tos y el dolor de garganta frente al placebo, aunque los propios autores señalaron que la calidad metodológica de los estudios incluidos fue, en general, baja.

El Pelargonium sidoides es originario de Sudáfrica y se lo conoce como geranio sudafricano o geranio africano. Comercialmente se comercializa bajo la marca Umckaloabo, nombre derivado de su denominación en lengua zulú.

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El comité de NICE evaluó esta planta y encontró que redujo el fracaso en la resolución de síntomas de bronquitis aguda en adultos y niños, pero también aumentó la frecuencia de eventos adversos, principalmente gastrointestinales. El comité decidió no recomendarla para niños, debido a la limitada evidencia de beneficio y los posibles efectos adversos.

Vitamina C y zinc: beneficio acotado a situaciones específicas

Los autores sí documentaron un efecto en la duración de los síntomas: la vitamina C regular acortó los resfriados un 8% en adultos y un 14% en niños, según 31 comparaciones con cerca de 9 mil 745 episodios registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión Cochrane de Harri Hemilä y Elizabeth Chalker, actualizada en 2013, analizó 29 ensayos con más de 11 mil 306 participantes sobre el uso regular de vitamina C. El estudio concluyó que la suplementación habitual no reduce la incidencia de resfriados en la población general, con un riesgo relativo de 0.97.

Los autores sí documentaron un efecto en la duración de los síntomas: la vitamina C regular acortó los resfriados un 8% en adultos y un 14% en niños, según 31 comparaciones con cerca de 9 mil 745 episodios registrados.

El beneficio preventivo más marcado se observó en un subgrupo específico: cinco ensayos con 598 participantes sometidos a estrés físico extremo, como corredores de maratón, esquiadores y soldados en entrenamiento subártico, mostraron una reducción del riesgo de resfriarse del 50%, con un riesgo relativo de 0.48.

Los ensayos terapéuticos, es decir, aquellos en los que la vitamina C se administró después de la aparición de los síntomas, no mostraron un efecto consistente sobre la duración o severidad del resfriado. Los propios autores de la revisión concluyeron que la suplementación rutinaria no está justificada para la población general.

Sobre el zinc, la Cochrane Library registró un protocolo de revisión a cargo de Hemilä y Chalker en 2017, que buscó evaluar su efecto en la incidencia, duración y severidad del resfriado común, tanto como suplemento preventivo como tratamiento al inicio de los síntomas.

Jarabes de venta libre: evidencia insuficiente según Cochrane

En los estudios con niños, los antitusivos, antihistamínicos, combinaciones antihistamínico-descongestionante y combinaciones antitusivo-broncodilatador no resultaron más eficaces que el placebo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión Cochrane de Susan M. Smith, Knut Schroeder y Tom Fahey, actualizada en 2014, analizó 29 ensayos clínicos con 4 mil 835 personas sobre medicamentos de venta libre para la tos aguda. La conclusión de los autores fue categórica: no existe buena evidencia a favor ni en contra de la eficacia de estos medicamentos.

En los estudios con niños, los antitusivos, antihistamínicos, combinaciones antihistamínico-descongestionante y combinaciones antitusivo-broncodilatador no resultaron más eficaces que el placebo. Ningún estudio sobre expectorantes cumplió los criterios de inclusión de la revisión.

En adultos, los resultados fueron heterogéneos: seis ensayos sobre antitusivos arrojaron resultados variables, dos sobre el expectorante guaifenesina mostraron conclusiones contradictorias entre sí, y tres ensayos específicos sobre codeína no encontraron diferencias respecto al placebo.