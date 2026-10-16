Cómo el cambio climático reordena el mapa de los viajeros en Europa: los nuevos destinos que eligen para escapar del calor extremo

El calor extremo y los incendios durante el verano de 2026 modificaron los patrones habituales del turismo europeo. (Freepik)

Guardar

Este año, el verano europeo modificó una costumbre consolidada: los viajes hacia el sur en busca de sol. ¿La razón? El calor extremo, impulsado por el cambio climático, viene reordenando el mapa de los viajeros y lleva a parte del público hacia países del norte, donde las temperaturas resultan más moderadas. Esto ocurre tras una temporada marcada por olas de calor, sequía e incendios.

El fenómeno no supone el fin de los viajes de verano. Mehri Khosravi, investigadora de la University of East London y de la Universidad de las Naciones Unidas, describió una modificación en la elección de los destinos en un artículo para The Conversation.

PUBLICIDAD

Los turistas conservan sus vacaciones, aunque vienen priorizando lugares menos expuestos a las temperaturas más altas. Esa decisión desplaza la presión hacia territorios con menor tradición de turismo masivo estival.

El estrés térmico récord modifica las condiciones para viajar

El informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus y del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus señala que el 52% de Europa sufrió al menos estrés térmico muy fuerte al cierre del verano.

El término refiere al efecto de las condiciones ambientales sobre el cuerpo humano. En esta categoría, la temperatura percibida alcanza o supera los 38°C, con riesgos para la salud como el golpe de calor.

PUBLICIDAD

El informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus indicó que el 52% de Europa enfrentó condiciones de estrés térmico muy fuerte. (REUTERS/Kuba Stezycki)

Europa atravesó su tercer verano más cálido desde que existen registros, mientras que Europa occidental vivió el más cálido de su historia. La temperatura media regional llegó a 21,7 °C, 2,5 °C por encima del promedio de 1991-2020, y superó el récord previo de 2003.

La persistencia del calor también sobresalió. El boletín de Copernicus registró 17 días, entre mayo y septiembre, con al menos el 60% de Europa occidental por encima de 30 °C. En 2003 fueron 11 días y en 2025, siete. La región acumuló además 41 jornadas de estrés térmico fuerte y 13 de estrés muy fuerte.

PUBLICIDAD

La responsable estratégica de Clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), Samantha Burgess, relacionó ese calor con sequía, caudales bajos de ríos y mares más cálidos. Según su declaración, esta situación afectó la disponibilidad de agua, el sistema energético, el transporte, los ecosistemas y la salud.

Las “coolcations” ganan espacio en el norte europeo

La Comisión Europea de Viajes registró un aumento del 10% en la llegada de visitantes a Europa del Norte entre abril y junio de 2026. (All About Lapland/Alexander Kuznetsov/Handout via REUTERS)

Ante esas condiciones, parte de los viajeros elige las llamadas “coolcations” o vacaciones en destinos frescos. Khosravi explica que esta tendencia ofrece una alternativa para quienes desean realizar actividades al aire libre y evitar los períodos de temperatura más intensa.

La Comisión Europea de Viajes, citada por la investigadora, registró un aumento del 10% en el número de visitantes de Europa del Norte entre abril y junio de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. La región incluye a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

PUBLICIDAD

Otros indicadores apuntan en la misma dirección. Según Khosravi, una agencia de viajes detectó un alza del 74% en las búsquedas de destinos frescos frente a 2025. La preferencia climática también influye en la planificación. La experta indica que el 76% de los europeos considera factores ligados al clima al organizar un viaje. Entre quienes modifican sus planes, el 16% busca destinos con temperaturas más suaves.

Escocia ofrece una muestra de este cambio. Khosravi indica que las reservas aéreas hacia destinos escoceses crecieron un 15% en un rango de seis semanas que concluyó a mediados de julio, frente al mismo período de 2025. Las reservas hacia Londres descendieron durante un verano, ya que la ciudad contó con temperaturas extremas.

PUBLICIDAD

El aumento de visitantes traslada presiones a los destinos frescos

Las reservas aéreas hacia destinos de Escocia crecieron un 15%, lo que llevó a Edimburgo a fijar una tasa turística del 5% sobre el alojamiento. (REUTERS/Nigel Roddis/File Photo)

El desplazamiento de la demanda implica beneficios y costos para los destinos receptores. Khosravi señala que el turismo puede generar empleo, gasto e inversión, pero también exige capacidad en viviendas, infraestructura, servicios públicos y entornos naturales.

En las Tierras Altas de Escocia, el 32% de los residentes consideró en 2025 que el turismo ejercía demasiada presión sobre su zona. En las islas Orcadas, la proporción alcanzó el 48%, frente al 8% para toda Escocia, según los datos citados por Khosravi. Edimburgo aplicó una tasa turística del 5% sobre las primeras cinco noches de alojamiento para financiar infraestructura y proyectos de vivienda.

PUBLICIDAD

Noruega registró una tendencia parecida. Las noches reservadas por huéspedes internacionales en hoteles aumentaron un 3,2% entre mayo y julio de 2026, frente al mismo período de 2025. El país autorizó además un impuesto de hasta el 3% sobre el alojamiento turístico en municipios con alta presión de visitantes.

El efecto alcanza a los ecosistemas. La autora advierte que la mayor presencia humana en paisajes rurales puede provocar pisoteo, compactación y erosión del suelo, además de alteraciones en la fauna y la vegetación. En paralelo, el informe de Copernicus informó que, al 2 de septiembre, la superficie quemada en la Unión Europea casi duplicó el promedio de 2006-2025 para esa fecha.

PUBLICIDAD

El boletín de Copernicus advierte que, mientras el clima se calienta, eventos como el verano de 2026 serán cada vez más frecuentes e interconectados. Para los destinos del norte, eso podría significar una demanda turística sostenida que sus infraestructuras, viviendas y entornos naturales aún no tienen capacidad de absorber.