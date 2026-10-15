Sugar y Moss, los perros que buscan salvar a uno de los lagartos más amenazados de Australia

Sugar y Moss son perros que distinguen rastros que resultan casi invisibles para las personas (Rick Hammond/Zoos Victoria)

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En un pastizal del oeste de Victoria, en Australia, dos perros entrenados buscan rastros de uno de los reptiles más difíciles de encontrar en el país. Su misión forma parte de un programa de conservación para localizar al dragón sin orejas de los pastizales de Victoria, una especie que volvió a ser observada en 2023 después de más de 50 años sin registros confirmados y cuya única población conocida permanece en ese estado australiano.

El reptil, llamado científicamente Tympanocryptis pinguicolla, tiene el cuerpo marrón claro y tres franjas blancas en el lomo. Su discreción, sumada a la transformación de los pastizales nativos, complicó durante décadas las búsquedas. Ahora, investigadores y cuidadores recurren al olfato de perros de detección para encontrar señales que permitan conocer mejor dónde vive y cómo protegerlo.

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Los perros de detección de fauna son animales seleccionados y adiestrados para reconocer un olor específico y comunicarlo a su guía sin intervenir sobre el animal buscado. En este caso, aprenden a asociar el aroma del dragón y de sus rastros con una recompensa, como un juguete, caricias o alimento. Su trabajo permite revisar grandes extensiones y localizar indicios que para las personas pasarían inadvertidos.

Una población redescubierta concentra los esfuerzos de conservación

El dragón sin orejas de los pastizales de Victoria fue localizado otra vez en un campo de ovejas del oeste de Victoria en 2023. El hallazgo puso fin a más de medio siglo de incertidumbre sobre una especie que se consideraba perdida para la ciencia en esa región. Sin embargo, la reaparición no despejó el riesgo: el sitio redescubierto alberga la única población mundial conocida.

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Los investigadores orientaron el entrenamiento de los caninos hacia la búsqueda directa de los reptiles en sus refugios (Rick Hammond/Zoos Victoria)

La pérdida y alteración de los pastizales donde habita figura entre las principales presiones para el lagarto. Su tamaño reducido y sus hábitos ocultos hacen que los relevamientos convencionales sean limitados. Los animales pueden refugiarse en madrigueras de arañas lobo o entre macollas de hierba, por lo que incluso en áreas donde están presentes resultan difíciles de ver.

Ante ese escenario, Zoos Victoria puso en marcha desde 2023 un trabajo conjunto entre su equipo de perros detectores de fauna y especialistas en reptiles y anfibios. Hasta ahora, siete perros fueron preparados y enviados al terreno con el objetivo de reconocer indicios de la especie.

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Sugar y Moss distinguen rastros que resultan casi invisibles para las personas

Dos de esos animales, Sugar y Moss, participaron en una investigación dirigida por La Toya Jamieson, de Zoos Victoria. Sugar es un cruce de pointer alemán de pelo corto y Moss es un labrador retriever. Al comienzo, la tarea asignada consistía en hallar los excrementos del lagarto, pequeños restos marrones y quebradizos que pueden parecerse a un grano de arroz.

El reptil se refugia en madrigueras de arañas lobo y en macollas de hierba para ocultarse en su hábitat (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de muestra puede aportar información sobre la alimentación, el estado sanitario y la distribución de una población animal. Para una especie escasa, encontrarla sin necesidad de capturar individuos constituye una ventaja. De acuerdo con el reporte difundido por The Conversation, ambos perros lograron diferenciar de forma fiable las heces del dragón de las de otros reptiles de tamaño similar.

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El olfato de los animales llegó a separar muestras procedentes de ejemplares criados en cautiverio de aquellas que pertenecían a lagartos silvestres. El resultado confirmó que podían reconocer el rastro buscado, pero el trabajo de campo reveló una dificultad distinta: en los pastizales casi no quedaban muestras disponibles.

Los insectos eliminan más de un tercio de las muestras en un día

Durante más de 100 relevamientos realizados en zonas donde se sabía que había dragones, los perros solo detectaron un excremento. Para entender por qué esos rastros eran tan escasos, el grupo estudió cuánto tiempo permanecían en el ambiente y qué factores influían en su desaparición.

Los investigadores reunieron 44 muestras de dragones mantenidos en el zoológico de Melbourne y las colocaron en el pastizal donde la especie fue redescubierta. Incluso antes de iniciar formalmente la prueba, observaron que hormigas retiraban algunas. Más de un tercio de las muestras desapareció dentro de las primeras 24 horas, probablemente por la acción de hormigas y otros insectos.

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Ese ritmo de remoción cambia el alcance del método. La baja densidad de lagartos reduce de por sí la cantidad de señales que pueden dejar; si los insectos eliminan una parte importante de los rastros en pocas horas, los equipos disponen de un margen reducido para encontrarlos. La capacidad olfativa de los perros no basta si el indicio ya no está en el terreno.

El entrenamiento ahora apunta a localizar directamente a los lagartos

Los resultados llevaron a ajustar la estrategia. En lugar de depender de las heces, los perros reciben entrenamiento para buscar a los propios dragones sin orejas de los pastizales de Victoria. La tarea exige que puedan detectar animales ocultos sin dañarlos ni alterar los refugios que utilizan.

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El equipo apunta a que Sugar, Moss y los otros perros identifiquen la presencia del reptil en madrigueras de arañas lobo y en sectores con vegetación densa. La información obtenida puede ayudar a delimitar áreas ocupadas, orientar medidas de manejo y vigilar una población cuya supervivencia depende de un territorio reducido.