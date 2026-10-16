Guatemala

Lluvias en Guatemala dejan 22 muertos en esta temporada

La Conred actualizó este jueves el balance de víctimas luego de un alud en la capital, donde un hombre de 45 años murió al quedar atrapado dentro de su vivienda

Ocho personas, entre ellas varios menores de edad, quedaron bajo los escombros tras el derrumbe de una casa ubicada en Chichicastenango, Quiché, Guatemala.
Un deslizamiento de tierra dejó atrapada a una familia guatemalteca dentro de su vivienda en Chichicastenango, Quiché, Guatemala. (Bomberos Voluntarios)
Guardar

La temporada de lluvias en Guatemala dejó 22 personas fallecidas y una desaparecida, mientras las autoridades mantienen la alerta ante el aumento reciente de las precipitaciones y la saturación de los suelos en 12 de los 22 departamentos del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) difundió este jueves el nuevo saldo de víctimas, que incluye la muerte de un hombre tras un deslizamiento de tierra registrado durante la madrugada en un barrio del sur de la Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió en el asentamiento Bendición de Dios 8 de Enero, también conocido como Granizo 3, en la zona 7 de la capital. Una vivienda quedó sepultada por el desprendimiento de tierra y escombros. La víctima fue identificada como Óscar Leonel, de 45 años, quien se encontraba dentro de la construcción al momento del colapso.

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales acudieron al lugar tras una alerta de vecinos. Los equipos de rescate removieron tierra y materiales durante 45 minutos hasta encontrar el cuerpo del hombre en el cuarto donde dormía. Las autoridades confirmaron luego que era el único ocupante de la vivienda afectada.

PUBLICIDAD

Además, los socorristas evacuaron a cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores, que habían quedado incomunicados a causa del deslizamiento. El operativo tuvo una interrupción parcial después de que los bomberos detectaron una fuga de gas propano dentro de la estructura colapsada. Los cilindros fueron retirados antes de que continuaran las tareas.

La Conred desplegó personal en Villa Hermosa I para evaluar los daños en las viviendas tras el incremento del caudal del río Pinula.
El colapso de las márgenes del río Pinula puso en riesgo de desmoronamiento a cerca de 300 viviendas en San Miguel Petapa. (Conred)

La humedad acumulada eleva el peligro de crecidas y derrumbes

El Instituto Nacional de Sismología, Meteorología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) informó que varios municipios de 12 departamentos presentan una saturación de suelo superior al 90% a raíz de las lluvias registradas en los últimos días.

La situación reduce la capacidad de absorción del terreno y acelera el desplazamiento del agua hacia ríos, quebradas y otros cauces.

Los departamentos alcanzados por la advertencia son Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Suchitepéquez.

568 emergencias acumuló Alta Verapaz durante la temporada, la cifra más alta del país. Le siguieron el departamento de Guatemala, con 207 incidentes; Izabal, con 171; y Quetzaltenango, con 117, según datos divulgados por Conred.

El municipio de Morales, en Izabal, figura entre las zonas con niveles críticos de humedad en la capa superficial del suelo. Conred advirtió que estas condiciones incrementan la posibilidad de crecidas de ríos y nuevos movimientos de tierra si las lluvias persisten.

Integrantes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público acudieron al departamento de El Progreso para efectuar las diligencias correspondientes.
Las precipitaciones en Guatemala causaron la muerte de un poblador arrastrado por una quebrada en San Agustín Acasaguastlán. (Redes Sociales)

Más de 210,000 personas resultaron afectadas durante la temporada

La temporada lluviosa, que se extiende habitualmente de mayo a octubre, ya provocó más de 210,000 personas afectadas en Guatemala. De ese total, 26,000 tuvieron que ser evacuadas en algún momento de los últimos meses debido a inundaciones, daños en viviendas, crecidas de ríos o deslizamientos.

Las autoridades también registraron cuatro puentes destruidos y otros 37 con daños considerables. El sistema de respuesta atendió 2,195 emergencias, entre ellas 632 inundaciones, 242 deslizamientos y 133 derrumbes.

Ante el pronóstico de más precipitaciones, Conred recomendó evitar el cruce de ríos crecidos y no permanecer en áreas cercanas a laderas inestables. La institución también pidió a la población prestar atención a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes y desprendimientos de tierra.

La entidad indicó que las familias deben aplicar medidas de autoevacuación si identifican peligros inmediatos y comunicarse con los servicios de emergencia a través del número 119.

Durante 2025, la temporada de precipitaciones dejó 60 muertes en el país, la mayoría vinculadas con deslizamientos de tierra, derrumbes y aumentos súbitos en el caudal de ríos.

Jaime Velázquez sale de su casa inundada junto a un miembro de la Guardia Nacional que carga baldes, mientras miembros de las fuerzas de seguridad y equipos de rescate buscan personas después de que las casas quedaran sepultadas por deslizamientos de tierra tras lluvias torrenciales, en Huauchinango, México, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Henry Romero
Jaime Velázquez sale de su casa inundada junto a un miembro de la Guardia Nacional que carga baldes, mientras miembros de las fuerzas de seguridad y equipos de rescate buscan personas después de que las casas quedaran sepultadas por deslizamientos de tierra tras lluvias torrenciales, en Huauchinango, México, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Henry Romero

Guatemala, entre los países más vulnerables al cambio climático

Expertos citados por organismos internacionales sitúan a Guatemala entre los países con alta vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, debido a sus condiciones geográficas, la exposición a fenómenos meteorológicos extremos y la presencia de comunidades asentadas en áreas susceptibles a inundaciones y movimientos de tierra.

Temas Relacionados

GuatemalaTemporada de lluviasDeslizamiento de tierraInundacionesConred

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Arévalo gradúa a 287 guardias penitenciarios para reforzar el control en las cárceles

La nueva cohorte ingresará al servicio de prisiones tras superar filtros de confiabilidad y una formación renovada, mientras 34 de sus integrantes serán destinados al Grupo Especial de Reacción en establecimientos de mayor riesgo

El presidente Arévalo gradúa a 287 guardias penitenciarios para reforzar el control en las cárceles

Guatemala registra una acumulación de 2,195 emergencias por la época de lluvias, que elevan el riesgo de inundaciones y deslizamientos

La Conred advirtió que la saturación del terreno acelera el desplazamiento del agua hacia ríos y quebradas, con municipios de al menos 12 departamentos que registran niveles de humedad iguales o superiores al 90%

Guatemala registra una acumulación de 2,195 emergencias por la época de lluvias, que elevan el riesgo de inundaciones y deslizamientos

La Procuraduría General de Guatemala investiga posible negligencia de los padres tras el velorio de una adolescente en Sacapulas

La Procuraduría de la Niñez y el Ministerio Público abrieron diligencias para determinar si se vulneraron los derechos de la joven de 15 años, quien recuperó signos vitales tras pasar ocho horas en un ataúd

La Procuraduría General de Guatemala investiga posible negligencia de los padres tras el velorio de una adolescente en Sacapulas

La guatemalteca que llevó el liderazgo xinka a las 100 heroínas rurales de la FAO

Mauricia del Rosario Vásquez Hernández de Gutiérrez fue seleccionada por su trabajo con mujeres, jóvenes y familias de Jalapa a través de la Asociación de Integración Económica

La guatemalteca que llevó el liderazgo xinka a las 100 heroínas rurales de la FAO

La gasolina regular E10 ya está disponible en todo Guatemala tras una transición iniciada en agosto

El Ministerio de Energía y Minas informó que el combustible con 10% de alcohol anhidro alcanzó las estaciones del país, luego de un despliegue escalonado condicionado por el agotamiento de inventarios previos

La gasolina regular E10 ya está disponible en todo Guatemala tras una transición iniciada en agosto

TECNO

Crash Team Racing Nitro-Fueled salta a PC con gráficos a 4K, FPS desbloqueados y multijugador

Crash Team Racing Nitro-Fueled salta a PC con gráficos a 4K, FPS desbloqueados y multijugador

Qué diferencia hay entre Google AI Pro y Google AI Ultra: precio, límite y funciones

Mo Gawdat, exejecutivo de Google, advierte: “En un año el ser más inteligente de la Tierra no será humano”

Qué debo tener en cuenta al comprar una computadora: RAM, almacenamiento y procesador

OpenAI acusa a Apple de obtener información secreta sobre uno de sus dispositivos

ENTRETENIMIENTO

Así es cómo Lady Gaga disfruta sus primeros meses con su hija: “Siempre quiso ser mamá”

Así es cómo Lady Gaga disfruta sus primeros meses con su hija: “Siempre quiso ser mamá”

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

Después de ‘Duna’, Zendaya prepara otra película de ciencia ficción con un reconocido cineasta

El consejo de Bruce Willis que Ben Affleck decidió no seguir y que terminó siendo un acierto

Bryan Cranston habló sobre la carrera de su hija Taylor Dearden: “Como padre, solo quiero que sea feliz”

MUNDO

Detuvieron a Ali Kayali, el “carnicero de Baniyas” acusado por la masacre de 459 civiles en Siria

Detuvieron a Ali Kayali, el “carnicero de Baniyas” acusado por la masacre de 459 civiles en Siria

Estados Unidos sancionó a un banco iraquí y a una red de casas de cambio por realizar operaciones para el régimen de Irán

Estados Unidos exigió a Líbano que no devuelva a Hezbollah los 500 kilos de explosivos incautados

Un minibús chocó contra un tren detenido cerca del Túnel del Canal de la Mancha y dejó 19 heridos

El secretario de Estado del Vaticano habló sobre el viaje de León XIV a América Latina: “Son conjeturas”