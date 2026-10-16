Lluvias en Guatemala dejan 22 muertos en esta temporada

Un deslizamiento de tierra dejó atrapada a una familia guatemalteca dentro de su vivienda en Chichicastenango, Quiché, Guatemala. (Bomberos Voluntarios)

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La temporada de lluvias en Guatemala dejó 22 personas fallecidas y una desaparecida, mientras las autoridades mantienen la alerta ante el aumento reciente de las precipitaciones y la saturación de los suelos en 12 de los 22 departamentos del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) difundió este jueves el nuevo saldo de víctimas, que incluye la muerte de un hombre tras un deslizamiento de tierra registrado durante la madrugada en un barrio del sur de la Ciudad de Guatemala.

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El incidente ocurrió en el asentamiento Bendición de Dios 8 de Enero, también conocido como Granizo 3, en la zona 7 de la capital. Una vivienda quedó sepultada por el desprendimiento de tierra y escombros. La víctima fue identificada como Óscar Leonel, de 45 años, quien se encontraba dentro de la construcción al momento del colapso.

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales acudieron al lugar tras una alerta de vecinos. Los equipos de rescate removieron tierra y materiales durante 45 minutos hasta encontrar el cuerpo del hombre en el cuarto donde dormía. Las autoridades confirmaron luego que era el único ocupante de la vivienda afectada.

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Además, los socorristas evacuaron a cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores, que habían quedado incomunicados a causa del deslizamiento. El operativo tuvo una interrupción parcial después de que los bomberos detectaron una fuga de gas propano dentro de la estructura colapsada. Los cilindros fueron retirados antes de que continuaran las tareas.

El colapso de las márgenes del río Pinula puso en riesgo de desmoronamiento a cerca de 300 viviendas en San Miguel Petapa. (Conred)

La humedad acumulada eleva el peligro de crecidas y derrumbes

El Instituto Nacional de Sismología, Meteorología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) informó que varios municipios de 12 departamentos presentan una saturación de suelo superior al 90% a raíz de las lluvias registradas en los últimos días.

La situación reduce la capacidad de absorción del terreno y acelera el desplazamiento del agua hacia ríos, quebradas y otros cauces.

Los departamentos alcanzados por la advertencia son Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Suchitepéquez.

568 emergencias acumuló Alta Verapaz durante la temporada, la cifra más alta del país. Le siguieron el departamento de Guatemala, con 207 incidentes; Izabal, con 171; y Quetzaltenango, con 117, según datos divulgados por Conred.

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El municipio de Morales, en Izabal, figura entre las zonas con niveles críticos de humedad en la capa superficial del suelo. Conred advirtió que estas condiciones incrementan la posibilidad de crecidas de ríos y nuevos movimientos de tierra si las lluvias persisten.

Las precipitaciones en Guatemala causaron la muerte de un poblador arrastrado por una quebrada en San Agustín Acasaguastlán. (Redes Sociales)

Más de 210,000 personas resultaron afectadas durante la temporada

La temporada lluviosa, que se extiende habitualmente de mayo a octubre, ya provocó más de 210,000 personas afectadas en Guatemala. De ese total, 26,000 tuvieron que ser evacuadas en algún momento de los últimos meses debido a inundaciones, daños en viviendas, crecidas de ríos o deslizamientos.

Las autoridades también registraron cuatro puentes destruidos y otros 37 con daños considerables. El sistema de respuesta atendió 2,195 emergencias, entre ellas 632 inundaciones, 242 deslizamientos y 133 derrumbes.

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Ante el pronóstico de más precipitaciones, Conred recomendó evitar el cruce de ríos crecidos y no permanecer en áreas cercanas a laderas inestables. La institución también pidió a la población prestar atención a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes y desprendimientos de tierra.

La entidad indicó que las familias deben aplicar medidas de autoevacuación si identifican peligros inmediatos y comunicarse con los servicios de emergencia a través del número 119.

Durante 2025, la temporada de precipitaciones dejó 60 muertes en el país, la mayoría vinculadas con deslizamientos de tierra, derrumbes y aumentos súbitos en el caudal de ríos.

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Jaime Velázquez sale de su casa inundada junto a un miembro de la Guardia Nacional que carga baldes, mientras miembros de las fuerzas de seguridad y equipos de rescate buscan personas después de que las casas quedaran sepultadas por deslizamientos de tierra tras lluvias torrenciales, en Huauchinango, México, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Henry Romero

Guatemala, entre los países más vulnerables al cambio climático

Expertos citados por organismos internacionales sitúan a Guatemala entre los países con alta vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, debido a sus condiciones geográficas, la exposición a fenómenos meteorológicos extremos y la presencia de comunidades asentadas en áreas susceptibles a inundaciones y movimientos de tierra.