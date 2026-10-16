“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Selena Gomez asistió al matrimonio de Swift con un diseño dorado de Oscar de la Renta en compañía de Benny Blanco - (REUTERS/Mario Anzuoni)

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En medio de una noche dedicada a la salud mental juvenil, Selena Gomez dejó entrever la complicidad que la une a su amiga de casi dos décadas, Taylor Swift, al asegurar que la cantante de “Love Story” es “probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”. La declaración ocurrió durante una breve conversación con Entertainment Tonight en la cuarta edición del Rare Impact Fund Benefit, celebrada el martes 14 de octubre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

Lo que hace singular el intercambio es que las dos artistas atraviesan la misma etapa vital con meses de distancia. Gomez contrajo matrimonio con el productor musical Benny Blanco, de 38 años, el 27 de septiembre de 2025 en Santa Barbara, California, en una ceremonia íntima para unas 170 personas que fue organizada por la reconocida wedding planner Mindy Weiss.

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La actriz Selena Gomez y el productor Benny Blanco celebraron su boda en septiembre de 2025 en Santa Bárbara ante 170 invitados - (Instagram: @selenagomez)

La boda de Swift con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, llegó apenas nueve meses después, el 3 de julio de 2026, dentro del Madison Square Garden de Nueva York, ante más de 1.000 invitados y con el comediante Adam Sandler como oficiante.

Cuando le preguntaron si le había ofrecido algún consejo a su amiga recién casada, Gomez descartó la idea con humor: “¡No necesito hacerlo! Creo que ella es probablemente la mejor para dármelo a mí”, respondió la actriz de 34 años, antes de añadir que le encanta que ambas compartan ahora la vida de casadas.

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Taylor Swift y el deportista Travis Kelce contrajeron nupcias en julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York - REUTERS/Brian Snyder/Archivo

Oscar de la Renta, discursos y un vínculo que se refuerza en cada boda

La conexión entre ambas se hizo visible en cada detalle de sus respectivas ceremonias. Swift asistió sola a la boda de Gomez en Santa Barbara y lució un vestido floral cubierto de lentejuelas diseñado por Oscar de la Renta. Estuvo presente desde la sala de preparación, donde grabó un video en el que no podía contener la emoción al ver a la novia lista para caminar al altar: “¿Hablas en serio? ¡Mírenla! ¡Dios mío!”, exclamó mientras la filmaba con su teléfono. Además, pronunció un discurso durante la recepción junto al cantante Ed Sheeran, calificado como “maravilloso” por Julia DeLuise, esposa del actor David DeLuise.

En la boda de Swift y Kelce, fue Gomez quien devolvió el gesto con un vestido dorado y ceñido, también de Oscar de la Renta, adornado con brillos y un dobladillo con flecos. Su esposo, Blanco, la acompañó y semanas más tarde describió la ceremonia como “hermosa” y “encantadora” durante una aparición en The Martha Stewart Podcast. El productor también reveló en Watch What Happens Live with Andy Cohen que entabló amistad con la rapera Ice Spice durante la celebración.

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El vínculo de amistad entre ambas cantantes comenzó en 2008 mientras mantenían noviazgos con integrantes del grupo Jonas Brothers - (Instagram/Selena Gomez)

Una amistad que nació de un doble noviazgo adolescente

El vínculo entre Swift y Gomez se remonta a 2008, cuando ambas eran adolescentes y salían con integrantes de los Jonas Brothers: Swift con Joe Jonas y Gomez con Nick Jonas. Aunque ninguna de las dos relaciones prosperó, la amistad que surgió de aquellas citas compartidas resultó más duradera que cualquier romance juvenil. “Taylor y yo solemos decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue la una a la otra”, contó Gomez en agosto de 2025 durante el pódcast Therapuss with Jake Shane.

Desde entonces, la dupla —bautizada por sus seguidores como “Taylena”— ha acumulado apariciones conjuntas en entregas de premios, sorpresas durante giras como las de Speak Now, 1989 y Reputation, y gestos públicos de apoyo mutuo. Swift celebró en redes la canción “Dorothea”, de su disco Evermore, que según Gomez fue escrita para ella, mientras que Blanco confesó en el programa Hot Ones que su esposa lo convirtió en un “Swiftie”.

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Selena Gomez declaró que Taylor Swift es la persona indicada para darle consejos sobre el matrimonio durante la gala del Rare Impact Fund - (instagram)

La gala que enmarcó la confesión

El contexto de las declaraciones no fue menor. El Rare Impact Fund, fundado por Gomez en 2020 junto a su marca de cosméticos Rare Beauty, recaudó casi 3 millones de dólares durante la velada del martes, con la asistencia de unas 500 personas entre las que se encontraban Katy Perry, Martin Short, la medallista olímpica Jordan Chiles y la actriz America Ferrera. La gala también fue escenario de la entrega inaugural del Katherine Short Legacy Award, un galardón en memoria de la hija del actor Martin Short, quien falleció por suicidio en febrero de 2026 a los 42 años, y que distinguió a La Familia Counseling Center, una organización de Sacramento con más de 50 años de servicio comunitario.

Gomez, quien ha sido abierta sobre sus propias luchas con la salud mental, señaló que el fondo ya superó los 30 millones de dólares recaudados y respalda a 30 organizaciones en cinco continentes. “Ver lo que estamos haciendo desde la base, y hacerlo a nivel global, es lo más increíblemente orgulloso que podría reclamar”, dijo la actriz a People.

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