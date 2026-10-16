México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

La Ciudad de México tendrá este viernes una jornada con una marcha estudiantil en Ciudad Universitaria, al menos 10 concentraciones, cuatro rodadas ciclistas y eventos masivos de entretenimiento, culturales, deportivos y religiosos, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes en temas de movilidad:

11:14 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 16 de octubre

Un manifestante alza sus brazos encadenados mientras trabajadores del principal organismo de seguridad social de México, el IMSS, miembros del sindicato de maestros CNTE y otros participan en una marcha para exigir mejores salarios, mejores condiciones laborales e inversión en infraestructura, en la Ciudad de México, México, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Un manifestante alza sus brazos encadenados mientras trabajadores del principal organismo de seguridad social de México, el IMSS, miembros del sindicato de maestros CNTE y otros participan en una marcha para exigir mejores salarios, mejores condiciones laborales e inversión en infraestructura, en la Ciudad de México, México, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La movilización con mayor posibilidad de afectar la circulación se prevé en la alcaldía Coyoacán. A las 13:30 horas, la Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria partirá de la escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, hacia la Torre de Rectoría de la UNAM.

Los estudiantes protestarán contra lo que consideran uso excesivo de la fuerza pública, detenciones masivas y represión durante manifestaciones realizadas en el país. La SSC estima una asistencia de unas 250 personas y no descarta bloqueos sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, además de la incorporación de colectivos, organizaciones sociales y comités estudiantiles.

Otro punto de atención será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Avenida Insurgentes Centro 795, colonia Nápoles, donde desde las 10:00 horas se concentrarán integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El grupo exige un aumento salarial de 20%, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones de trabajo. Se espera una participación de hasta 3 mil 500 personas y posibles afectaciones viales en la zona.

También durante el día habrá movilizaciones de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en distintos puntos de la ciudad. Entre sus demandas se encuentran la renuncia del secretario general del sindicato nacional, mejoras salariales, abasto de insumos y equipo médico, jubilaciones dignas y el cese de presuntas prácticas de intimidación laboral y sindical.

Concentraciones y posibles afectaciones

A las 10:30 horas, el colectivo Mazatecas por la Libertad se manifestará frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Avenida Universidad 1449, Pueblo Axotla, para demandar atención a casos de personas consideradas presas políticas y la liberación de 14 personas exiliadas.

En la alcaldía Benito Juárez, vecinos de la colonia San José Insurgentes se concentrarán a las 11:30 horas en el cruce de Barranca del Muerto y Félix Parra, en rechazo a presuntas afectaciones por un proyecto de construcción del Instituto de Vivienda. Los inconformes podrían realizar bloqueos para solicitar diálogo con autoridades.

A las 12:00 horas se contemplan movilizaciones del Movimiento Antorchista de la Ciudad de México frente a la Secretaría de Gobierno, en el Centro Histórico, donde pedirán incorporación a programas de vivienda y la regularización de un predio. A la misma hora, comerciantes de Corregidora y Academia acudirán a instalaciones de la Secretaría de Gobierno en la colonia Obrera para exigir espacios para la romería de Día de Muertos y manifestarse contra operativos de ordenamiento en vía pública.

Por la tarde, la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Ajusco, se concentrará a las 15:00 horas en las instalaciones de la institución, sobre la carretera Picacho-Ajusco. Solicitan una mesa de diálogo para atender demandas relacionadas con mantenimiento, servicios básicos, conectividad, seguridad y transparencia en el uso de recursos. De no recibir respuesta, no se descartan afectaciones en vialidades cercanas.

A esa misma hora, organizaciones sociales realizarán el encuentro “Arte en Alerta 4:20” en el Monumento a la Revolución, para promover la regulación del uso lúdico, recreativo y medicinal de cannabis.

La Unión General de Trabajadores de México se concentrará a las 16:30 horas en la Secretaría del Medio Ambiente, sede Santa Catarina, en Iztapalapa, para pedir una audiencia con la Jefatura de Gobierno y exigir basificación, salarios dignos, insumos suficientes y el fin del acoso laboral.

Eventos masivos

La agenda también contempla actividades con alta afluencia. Entre las principales se encuentran el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México, con aforo estimado de 34 mil personas; Martin Garrix en el Palacio de los Deportes, con 18 mil 500 asistentes previstos; el partido Atlante contra Pumas en el Estadio Banorte, con capacidad estimada de 35 mil aficionados; y la peregrinación de la Diócesis de Atlacomulco a la Basílica de Guadalupe, que podría reunir hasta 100 mil personas.

Asimismo, continúan actividades como la Feria del Libro en el Zócalo, el Festival de Flores de Cempasúchil en Paseo de la Reforma, la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan y diversas exposiciones en el World Trade Center y Centro Banamex.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXMarchasmexico-noticiasmexico-serviciosÚltima hora

Últimas noticias

Creadora de contenido denuncia hackeo de WhatsApp y pierde más de 6 mil pesos en una estafa

Marcella Fematt dijo los estafadores lograron engañarla mientras mantenían una conversación en tiempo real con la persona que supuestamente le había pedido el dinero

Creadora de contenido denuncia hackeo de WhatsApp y pierde más de 6 mil pesos en una estafa

Búlgaros de leche o kéfir: cómo espesarlo para conseguir una textura similar al yogur griego

El kéfir suele consumirse como una bebida líquida, pero hay una forma de conseguir una textura más espesa

Búlgaros de leche o kéfir: cómo espesarlo para conseguir una textura similar al yogur griego

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre?

Salvación de Azalia desata acusaciones de fraude en La Granja VIP | VIDEO

Un video difundido en X ha puesto bajo sospecha el triunfo de “La Negra” sobre Julio Camejo y Kevyn “Bicolor”

Salvación de Azalia desata acusaciones de fraude en La Granja VIP | VIDEO

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy viernes 16 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy viernes 16 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

ÚLTIMAS NOTICIAS

El desafío de alimentar a cinco millones de personas por día

El desafío de alimentar a cinco millones de personas por día

Buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche: cuáles son los requisitos para inscribirse

Saber usar IA con criterio: la habilidad que redefine el mercado laboral

Ortografía y redacción: Róterdam, con tilde y una sola t, forma adecuada

Cómo la disfunción eréctil llevó a un espía del KGB a los brazos del MI6

INFOBAE AMÉRICA

Se han identificado 25 casos de sarampión en el centro y sureste de Minnesota

Se han identificado 25 casos de sarampión en el centro y sureste de Minnesota

La plataforma de María Corina Machado convocó a una movilización para exigir la fecha de elecciones en Venezuela

Isabel Allende, premio Planeta 2026: “Si están esperando una continuación de ‘La casa de los espíritus’, se van a llevar un chasco”

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos tres muertos y apagones en ocho regiones

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”