EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de octubre

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Agenda de movilizaciones hoy 16 de octubre

Un manifestante alza sus brazos encadenados mientras trabajadores del principal organismo de seguridad social de México, el IMSS, miembros del sindicato de maestros CNTE y otros participan en una marcha para exigir mejores salarios, mejores condiciones laborales e inversión en infraestructura, en la Ciudad de México, México, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La movilización con mayor posibilidad de afectar la circulación se prevé en la alcaldía Coyoacán. A las 13:30 horas, la Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria partirá de la escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, hacia la Torre de Rectoría de la UNAM.

Los estudiantes protestarán contra lo que consideran uso excesivo de la fuerza pública, detenciones masivas y represión durante manifestaciones realizadas en el país. La SSC estima una asistencia de unas 250 personas y no descarta bloqueos sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, además de la incorporación de colectivos, organizaciones sociales y comités estudiantiles.

Otro punto de atención será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Avenida Insurgentes Centro 795, colonia Nápoles, donde desde las 10:00 horas se concentrarán integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El grupo exige un aumento salarial de 20%, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones de trabajo. Se espera una participación de hasta 3 mil 500 personas y posibles afectaciones viales en la zona.

También durante el día habrá movilizaciones de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en distintos puntos de la ciudad. Entre sus demandas se encuentran la renuncia del secretario general del sindicato nacional, mejoras salariales, abasto de insumos y equipo médico, jubilaciones dignas y el cese de presuntas prácticas de intimidación laboral y sindical.

Concentraciones y posibles afectaciones

A las 10:30 horas, el colectivo Mazatecas por la Libertad se manifestará frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Avenida Universidad 1449, Pueblo Axotla, para demandar atención a casos de personas consideradas presas políticas y la liberación de 14 personas exiliadas.

En la alcaldía Benito Juárez, vecinos de la colonia San José Insurgentes se concentrarán a las 11:30 horas en el cruce de Barranca del Muerto y Félix Parra, en rechazo a presuntas afectaciones por un proyecto de construcción del Instituto de Vivienda. Los inconformes podrían realizar bloqueos para solicitar diálogo con autoridades.

A las 12:00 horas se contemplan movilizaciones del Movimiento Antorchista de la Ciudad de México frente a la Secretaría de Gobierno, en el Centro Histórico, donde pedirán incorporación a programas de vivienda y la regularización de un predio. A la misma hora, comerciantes de Corregidora y Academia acudirán a instalaciones de la Secretaría de Gobierno en la colonia Obrera para exigir espacios para la romería de Día de Muertos y manifestarse contra operativos de ordenamiento en vía pública.

Por la tarde, la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Ajusco, se concentrará a las 15:00 horas en las instalaciones de la institución, sobre la carretera Picacho-Ajusco. Solicitan una mesa de diálogo para atender demandas relacionadas con mantenimiento, servicios básicos, conectividad, seguridad y transparencia en el uso de recursos. De no recibir respuesta, no se descartan afectaciones en vialidades cercanas.

A esa misma hora, organizaciones sociales realizarán el encuentro “Arte en Alerta 4:20” en el Monumento a la Revolución, para promover la regulación del uso lúdico, recreativo y medicinal de cannabis.

La Unión General de Trabajadores de México se concentrará a las 16:30 horas en la Secretaría del Medio Ambiente, sede Santa Catarina, en Iztapalapa, para pedir una audiencia con la Jefatura de Gobierno y exigir basificación, salarios dignos, insumos suficientes y el fin del acoso laboral.

Eventos masivos

La agenda también contempla actividades con alta afluencia. Entre las principales se encuentran el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México, con aforo estimado de 34 mil personas; Martin Garrix en el Palacio de los Deportes, con 18 mil 500 asistentes previstos; el partido Atlante contra Pumas en el Estadio Banorte, con capacidad estimada de 35 mil aficionados; y la peregrinación de la Diócesis de Atlacomulco a la Basílica de Guadalupe, que podría reunir hasta 100 mil personas.