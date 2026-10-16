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Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

La cantante de 40 años dedica la mayor parte de su tiempo a la pequeña Rose Bean, nacida el 9 de junio, mientras su prometido se consolida como colaborador creativo de su carrera

Lady Gaga entona canciones de cuna a su primera hija Rose Bean, nacida el 9 de junio - (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP)
Lady Gaga entona canciones de cuna a su primera hija Rose Bean, nacida el 9 de junio - (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP)
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Con apenas cuatro meses de vida, Rose Bean Polansky ya tiene su propia lista de canciones favoritas. Según una fuente cercana a la familia que habló en exclusiva con la revista People, Lady Gaga le canta a diario “La Vie en Rose” y otras canciones de cuna a su primera hija, a quien dio la bienvenida el pasado 9 de junio junto a su prometido, el empresario tecnológico Michael Polansky.

“Gaga se ha adaptado muy bien a la maternidad”, reveló la fuente al medio estadounidense. “Es cariñosa, protectora y adora cantarle a Rose”, añadió, al tiempo que describió las noches en las que la cantante de 40 años entona melodías para dormir a la pequeña. La artista, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha reducido al mínimo sus compromisos públicos para dedicar la mayor parte de su tiempo a la recién nacida, aunque sigue involucrada en su marca de cosméticos Haus Labs.

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Michael Polansky comparte las tareas de crianza con la artista tras la llegada de su hija - REUTERS/Mario Anzuoni
Michael Polansky comparte las tareas de crianza con la artista tras la llegada de su hija - REUTERS/Mario Anzuoni

Gaga y Polansky “se iluminan” cuando hablan del crecimiento de su hija

La misma fuente aseguró a People que la pareja se siente como “una familia completa” desde la llegada de Rose. “Ambos se iluminan cuando hablan de cómo Rose está creciendo”, describió el informante, quien también destacó que Polansky ha sido un padre presente y comprometido desde el primer día. “Michael es genial con la bebé. Están descubriendo todo juntos”, indicó otro allegado a la cantante poco después de que se conociera la noticia del nacimiento.

El deseo de ser madre no era nuevo para la intérprete de “Born This Way”. “Siempre quiso ser mamá. Era algo muy importante para ella”, confió una fuente cercana al citado medio tras el parto. La artista había manifestado públicamente esa ilusión en noviembre de 2025, cuando le dijo a Rolling Stone que ser madre era “lo que más quiero”, mientras transitaba los últimos meses de su gira mundial The Mayhem Ball, que concluyó el 13 de abril de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York.

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Michael Polansky and Lady Gaga
Lady Gaga confirmó su compromiso con Michael Polansky durante los Juegos Olímpicos de París en 2024 - REUTERS/Louisa Gouliamaki

El nombre de la bebé rinde homenaje a una canción y a un activista

Según fuentes consultadas por People, el nombre Rose está inspirado en la célebre canción francesa “La Vie en Rose”, que Gaga interpretó de forma memorable en la película A Star Is Born (2018). La cantante lleva además un tatuaje de una rosa a lo largo de su columna vertebral con la inscripción “la vie en rose” en letra cursiva, lo que revela un vínculo personal profundo con esa pieza musical.

El segundo nombre, Bean, rinde tributo a Carl Bean, el activista afroamericano, cantante de gospel y ministro religioso cuya canción “I Was Born This Way” (1977) sirvió de inspiración directa para el himno de Gaga “Born This Way” (2011). Bean, quien falleció en septiembre de 2021 a los 77 años, dedicó su vida a la defensa de la comunidad LGBTQ+ y fundó tanto la Unity Fellowship Church como el Minority AIDS Project, la primera organización en Los Ángeles centrada en la transmisión del VIH en la comunidad afroamericana.

El segundo nombre de la niña rinde homenaje al activista Carl Bean, quien inspiró el tema "Born This Way" - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
El segundo nombre de la niña rinde homenaje al activista Carl Bean, quien inspiró el tema "Born This Way" - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Un empresario de Silicon Valley convertido en colaborador musical

Polansky, de 43 años, no es solo la pareja sentimental de Gaga: se ha convertido en un pilar creativo de su carrera más reciente. Graduado de la Universidad de Harvard en matemáticas aplicadas e informática, el empresario nacido en Minnesota dirige desde hace más de una década las operaciones de Sean Parker —cofundador de Napster y primer presidente de Facebook— como CEO del Parker Group. También cofundó la Parker Foundation, una organización filantrópica con un compromiso de capital de USD 600 millones orientada a la investigación en inmunoterapia contra el cáncer, salud pública y participación cívica.

En el terreno musical, Polansky coescribió y coprodujo varias canciones de Mayhem (2025), el sexto álbum de estudio en solitario de Gaga, que debutó en el número uno del Billboard 200 y recaudó más de USD 362 millones en su gira mundial. La propuesta de matrimonio, según el propio Polansky, involucró una brizna de hierba por sugerencia de Gaga, anécdota que inspiró la canción “Blade of Grass” incluida en ese mismo disco.

La pareja fue fotografiada por primera vez en un beso durante una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas en 2020, y Gaga confirmó su compromiso en julio de 2024 al presentar a Polansky como su “prometido” ante el entonces primer ministro francés Gabriel Attal durante los Juegos Olímpicos de París.

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