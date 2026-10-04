Medio Ambiente

Europa ante un verano récord: las ciudades buscan respuestas frente al estrés térmico

El informe de Copernicus registró olas de calor históricas en una temporada con episodios prolongados desde mayo

Europa occidental registró en el verano de 2026 una temperatura media de 21,7 °C, un valor que superó por 2,5 °C el promedio histórico (REUTERS/Kacper Pempel)
Europa occidental registró en el verano de 2026 una temperatura media de 21,7 °C, un valor que superó por 2,5 °C el promedio histórico (REUTERS/Kacper Pempel)
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El verano de 2026 dejó a Europa bajo un nivel de calor sin precedentes recientes, con temperaturas persistentes, episodios extremos desde mayo y efectos sobre la salud, el agua, la energía y la actividad agrícola. En la región occidental, la estación fue la más cálida desde que existen registros, con una media de 21,7 °C, 2,5 °C por encima del promedio de 1991-2020.

La sucesión de episodios extremos no se concentró en una sola semana ni en un área puntual. Las temperaturas anómalas se extendieron durante junio, julio y agosto, y volvieron a aparecer en septiembre. En ciudades como Londres y París, el efecto de isla de calor urbana mantiene valores nocturnos más elevados que en las zonas rurales cercanas, lo que dificulta el enfriamiento y prolonga la exposición de la población.

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El 52% del territorio europeo estuvo expuesto a un estrés térmico muy intenso durante la temporada estival de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)
El 52% del territorio europeo estuvo expuesto a un estrés térmico muy intenso durante la temporada estival de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

El panorama quedó reflejado en el informe de Copernicus sobre el verano europeo de 2026, ubicado como el tercero más cálido desde que se tiene registro y a Europa occidental en el primero lugar. El reporte indicó que el 52% del continente estuvo expuesto, al menos en algún momento de la temporada, a estrés térmico muy intenso, una categoría asociada con una sensación térmica de 38 °C o más.

Europa Occidental vivió su verano más caliente

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus, implementado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, registró una temporada marcada por la persistencia del calor. En Europa occidental hubo 17 días en los que al menos el 60% de la región superó los 30 °C, frente a 11 jornadas en 2003 y siete en 2025.

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Una persona camina por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
El estrés térmico dificulta el enfriamiento del cuerpo y provoca afecciones como náuseas, mareos y golpes de calor en la población (David Zorrakino / Europa Press)

El organismo también contabilizó 13 días de estrés térmico muy intenso en Europa occidental, un récord para la región. Este concepto mide el efecto combinado de variables ambientales sobre el organismo. De acuerdo con Reuters, se produce cuando las temperaturas elevadas y la humedad dificultan que el cuerpo se enfríe mediante la sudoración.

La agencia señaló que esa exposición puede implicar riesgos para la salud, entre ellos aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas, mareos y golpe de calor. Los riesgos son particularmente relevantes para trabajadores al aire libre, personas mayores y quienes tienen enfermedades cardiovasculares o diabetes.

El centro de Londres experimenta temperaturas nocturnas cerca de 4 °C superiores a las de las zonas rurales circundantes (REUTERS/Isabel Infantes)
El centro de Londres experimenta temperaturas nocturnas cerca de 4 °C superiores a las de las zonas rurales circundantes (REUTERS/Isabel Infantes)

Las consecuencias abarcaron más que los registros atmosféricos. Según Copernicus, los ríos tuvieron sus caudales estivales más bajos en más de tres décadas. El Rin, el Danubio, el Po, el Loira, el Ródano y el Sena registraron mínimos históricos o cercanos a sus mínimos durante julio y agosto, con efectos sobre el transporte de mercancías, el riego, la generación hidroeléctrica, el agua dulce y la refrigeración de reactores nucleares.

La sequía y las temperaturas altas también favorecieron una temporada activa de incendios. El programa de la Unión Europea informó que, al 2 de septiembre, la superficie quemada era casi el doble del promedio de 2006 a 2025 para esa fecha. Las emisiones derivadas se ubicaron entre las diez más altas desde 2003 y expusieron a millones de personas a contaminación atmosférica.

The Guardian indicó que las olas de calor reiteradas, cada vez más intensas y frecuentes por el cambio climático, causaron decenas de miles de muertes en el continente y afectaron cosechas y sistemas eléctricos. Samantha Burgess, responsable estratégica para el clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, advirtió en el informe que los efectos alcanzaron la disponibilidad de agua, los sistemas energéticos, el transporte, los ecosistemas y la salud humana.

De cara al futuro, Copernicus sostuvo que, a medida que el clima continúe calentándose, episodios como los registrados durante el verano de 2026 subrayan la necesidad de reforzar la resiliencia frente a riesgos climáticos cada vez más interconectados.

La falta de enfriamiento nocturno en París agrava la exposición de la población urbana frente al efecto de isla de calor (REUTERS/Tom Nicholson)
La falta de enfriamiento nocturno en París agrava la exposición de la población urbana frente al efecto de isla de calor (REUTERS/Tom Nicholson)

La adaptación urbana puede reducir la exposición al calor

La información disponible apunta a que las ciudades necesitan incorporar medidas de adaptación ante temperaturas que pueden mantenerse altas incluso después de la puesta del sol. Copernicus explica que el fenómeno de isla de calor urbana se produce porque el asfalto, el hormigón y las construcciones absorben y liberan calor, mientras las calles estrechas limitan la circulación del aire.

Ese efecto se intensifica durante la noche. El organismo señala que las áreas urbanas pueden registrar temperaturas nocturnas hasta 10 °C más altas que su entorno rural. En los centros de Londres y París, las temperaturas durante la noche suelen ser cerca de 4 °C superiores a las de las zonas rurales circundantes.

Ciudades como Bruselas y Amberes promueven techos verdes y redes de puntos frescos para adaptar la infraestructura urbana (Fernando Sánchez / Europa Press)
Ciudades como Bruselas y Amberes promueven techos verdes y redes de puntos frescos para adaptar la infraestructura urbana (Fernando Sánchez / Europa Press)

Entre las estrategias que los planificadores urbanos y gobiernos locales evalúan se encuentra la ampliación de la infraestructura verde-azul, que integra vegetación y superficies de agua. El programa menciona, por ejemplo, la expansión de la cobertura vegetal y la instalación de techos verdes, junto con herramientas para identificar las áreas de mayor temperatura y los puntos frescos accesibles.

Copernicus destacó que Bruselas planifica una red de puntos frescos accesibles durante las olas de calor. En Amberes, los datos sobre isla de calor urbana respaldaron la renovación de plazas y estacionamientos y ayudaron a justificar la obligatoriedad de techos verdes en la actualización de su código de construcción.

The Guardian señaló, además, que médicos y científicos del clima reclamaron reducir la quema de combustibles fósiles, incorporar sombra en los edificios, avanzar en ciudades más sostenibles e instalar aire acondicionado en hospitales, escuelas y residencias de personas mayores.

El informe concluyó que el calor extremo, la sequía, los bajos caudales y el calentamiento del mar ocurrieron de forma simultánea, lo que refuerza la necesidad de construir resiliencia ante riesgos climáticos conectados.

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