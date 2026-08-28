Yuridia pide a sus fans y la prensa que respeten su hogar tras sufrir susto: “tengo bebés en casa”

La cantante mexicana publicó una historia en Instagram dónde relató como sufrió la invasión de su privacidad con alguien esperándola afuera de su domicilio. (Yuridia/Redes sociales)

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Yuridia pide a fans y prensa que no vayan a su casa tras sufrir incidente con persona que la esperó afuera: “tengo bebés y no me gusta que invadan un lugar privado”

La cantante mexicana publicó una historia en Instagram dónde relató como sufrió la invasión de su privacidad con alguien esperándola afuera de su domicilio. Advirtió que si la situación se repite, no dará fotos, saludos ni explicaciones.

Yuridia/Instagram

Qué dijo Yuridia sobre el incidente

Yuridia Francisca Gaxiola Flores recurrió a su cuenta de Instagram @yuritaflowers para denunciar que alguien la esperó a las afueras de su hogar. La cantante no identificó a la persona ni precisó si se trataba de un fan o de un integrante de la prensa.

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En su mensaje, la intérprete de Amigos no por favor fue directa: “Hoy estuvo alguien esperándome afuera y si eso vuelve a pasar no daré ni fotos, no saludo, ni explicación”.

“Hay gente que sabe dónde vivo y si es así no importa”

“Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia” (Ocesa)

Con esa frase abrió Yuridia su mensaje en Instagram. La cantante no negó que su domicilio sea conocido por algunos, pero dejó en claro que ese dato no autoriza a nadie a presentarse.

“Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia”, continuó en el mismo texto, antes de lanzar su advertencia final sobre fotos y saludos.

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La seguridad de sus hijos, en el centro del reclamo

Yuridia tiene tres hijos: Phoenix Alejandro, su primogénito, y los menores Benicio y Noah Valentín, fruto de su matrimonio con el músico argentino Matías Aranda.

La cantante apeló directamente a su condición de madre para fundamentar su postura. “Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia”, escribió.

Una postura que sostiene desde el inicio de su carrera

Con el nacimiento de Benicio ese mismo año, extendió esa postura: decidió no mostrar los rostros de sus hijos menores en redes sociales y limitó deliberadamente lo que comparte sobre su vida como madre. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

La artista construyó una línea clara entre su vida pública y privada desde que nació Phoenix, quien creció junto a su padre, el también exacadémico Edgar Guerrero. Ante las críticas que interpretaron esa decisión como abandono, Gaxiola respondió sin rodeos en 2023: “Yo cuido la privacidad de mi hijo y de mi próximo hijo también, voy a tratar de hacer lo mismo”.

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Con el nacimiento de Benicio ese mismo año, extendió esa postura: decidió no mostrar los rostros de sus hijos menores en redes sociales y limitó deliberadamente lo que comparte sobre su vida como madre. “Ya sé que el Internet está bien loco”, justificó entonces.

El momento de mayor exposición pública de su carrera

Con esas fechas, se convierte en la primera artista mexicana en actuar en solitario en ese recinto Las entradas de una de las dos funciones se agotaron en tres días, lo que disparó su exposición mediática en las semanas previas. (Gobierno de Dolores Hidalgo/Redes sociales)

El incidente ocurre en una semana de alta visibilidad para la cantante. Gaxiola se prepara para presentarse los días 3 y 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, como parte de su gira Las cartas sobre la mesa Tour.

Con esas fechas, se convierte en la primera artista mexicana en actuar en solitario en ese recinto Las entradas de una de las dos funciones se agotaron en tres días, lo que disparó su exposición mediática en las semanas previas.

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La paz como prioridad declarada

La rutina que describió es la de una madre activa: lleva a sus hijos a la escuela, les prepara la comida, los acompaña al parque y nada con ellos en la alberca. Crédito: (TikTok/@yuritababy)

Días antes del episodio, Yuridia había dejado en claro en una entrevista con N+ cuál es su norte en esta etapa: “Lo que más me importa es tener paz, poder estar con mis hijos, darles tiempo de calidad”.

La rutina que describió es la de una madre activa: lleva a sus hijos a la escuela, les prepara la comida, los acompaña al parque y nada con ellos en la alberca. “Estoy en una etapa donde ya lo veo como un regalo”, afirmó. Su equipo, por su parte, también extrema precauciones en el trato con la prensa, busca que los periodistas moderen su tono al dirigirse a la cantante para evitar que se incomode durante las entrevistas.

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