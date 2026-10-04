Por qué recuperar miles de animales puede no ser suficiente para salvar una especie de la extinción

Recuperar miles de ejemplares no elimina todos los riesgos: la endogamia, el tamaño de la población fundadora y la reproducción pueden condicionar durante décadas el futuro de una especie amenazada (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

La recuperación de una especie amenazada suele medirse por el aumento del número de ejemplares. Sin embargo, volver a tener miles de animales después de un colapso poblacional no garantiza que hayan desaparecido todos los riesgos. Una investigación publicada en febrero de 2026 en Nature Communications mostró que la endogamia, el tamaño del grupo fundador y las características reproductivas de cada población pueden influir durante décadas en las posibilidades de recuperación.

El trabajo tomó como modelo al ibis crestado (Nipponia nippon), un ave del este de Asia que durante el siglo XX sufrió una fuerte reducción debido, entre otros factores, a la pérdida de hábitat y la contaminación. En 1981 fue redescubierta en el condado de Yang, en la provincia china de Shaanxi, cuando quedaban solamente siete individuos silvestres: dos parejas reproductoras y tres crías.

PUBLICIDAD

Desde entonces, los programas de conservación combinaron medidas dentro y fuera de su hábitat natural. Según los datos oficiales utilizados por los investigadores, la población llegó a superar los 9.000 ejemplares silvestres y en cautiverio en poco más de cuatro décadas, una expansión que convirtió al ibis crestado en un caso excepcional para estudiar qué ocurre después de un cuello de botella demográfico extremo.

El problema de recuperar una población desde muy pocos individuos

Cuando una población queda reducida a un grupo pequeño, aumenta la probabilidad de que animales emparentados se reproduzcan entre sí. La endogamia puede incrementar la presencia de variantes genéticas perjudiciales en estado homocigoto y se ha relacionado con alteraciones del desarrollo embrionario, menor fecundidad, reducción de la supervivencia y menores tasas de incorporación de nuevos individuos a una población.

PUBLICIDAD

En el caso del ibis crestado, los investigadores incorporaron al modelo datos reales sobre parentesco, reproducción, supervivencia y mortalidad. El análisis de los registros genealógicos mostró que un mayor nivel de endogamia estaba asociado principalmente con una reducción en el éxito de eclosión de los huevos, una variable que posteriormente fue incluida en las simulaciones.

La endogamia puede reducir la diversidad genética y afectar la supervivencia y la reproducción; en el ibis crestado, se asoció especialmente con un menor éxito en la eclosión de los huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo realizó 300 simulaciones que comenzaron con una población equivalente a los siete ejemplares encontrados en 1981. En 291 casos, alrededor del 97%, la población consiguió alcanzar los 9.000 individuos. El tiempo medio estimado para esa recuperación fue de 46,5 años y la mediana se situó en 44, cifras cercanas a los aproximadamente 41 años observados en la recuperación real.

PUBLICIDAD

Los resultados sugieren que el éxito del ibis crestado no dependió únicamente del azar. De acuerdo con los autores, las características demográficas favorables de la especie pudieron compensar parte de los efectos negativos de la endogamia, lo que ayuda a explicar cómo una población extremadamente pequeña consiguió expandirse.

No todas las especies tienen las mismas posibilidades

Uno de los principales hallazgos es que el impacto de la endogamia depende de la biología particular de cada especie. Factores como la supervivencia, la fecundidad, el ritmo reproductivo y la mortalidad modifican la capacidad de una población para superar las consecuencias de haber quedado reducida a pocos individuos, según el estudio publicado en Nature.

PUBLICIDAD

Los investigadores también compararon diferentes estrategias de reintroducción. Las simulaciones mostraron que crear varias poblaciones directamente desde una fuente recuperada produjo, en general, mayor probabilidad de éxito, tiempos de recuperación más cortos y menores niveles de endogamia que establecer nuevas poblaciones sucesivamente a partir de otras poblaciones recientemente reintroducidas.

La biología de cada especie influye en cómo enfrenta la endogamia, y las reintroducciones desde una población fuente pueden favorecer una recuperación más rápida y con menor pérdida genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de fundadores también resultó determinante. En las simulaciones, aumentar la cantidad de parejas utilizadas para iniciar una nueva población aceleró el crecimiento y redujo la acumulación de endogamia. En la estrategia de reintroducciones sucesivas, utilizar apenas tres parejas provocó un aumento rápido del parentesco y el colapso de la población durante una de las etapas posteriores.

PUBLICIDAD

El estudio aporta así una advertencia para los programas de conservación: contar ejemplares es importante, pero no basta para evaluar la recuperación de una especie. La historia genética, el número y origen de los fundadores y las características demográficas pueden determinar si una población recuperada mantiene su crecimiento o vuelve a quedar expuesta al riesgo.