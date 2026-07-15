Medio Ambiente

El cambio climático afecta el sueño: cuáles son las 6 ciudades argentinas que aparecen en un informe global

El documento de Climate Central muestra cómo el aumento de las temperaturas priva de horas de descanso a millones de personas en el mundo. Si bien el país no está entre los más afectados, seis localidades figuran en el estudio

Guardar
Google icon
Un mapa mundial muestra puntos de color naranja y rojo sobre los continentes, indicando la pérdida de sueño, con una escala numérica y texto informativo.
Un mapa global ilustra el promedio anual de horas de sueño perdidas por el calor en 1.338 ciudades del mundo entre 2020 y 2025, según datos de Climate Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el calor no da tregua, dormir deja de ser un descanso y puede volverse una odisea: dar vueltas en la cama, buscar aire en la ventana, mirar el reloj, intentar conciliar el sueño. Esas noches agobiantes ya no son un episodio aislado: debido al cambio climático son cada vez más frecuentes, con temperaturas que se mantienen altas incluso de madrugada.

El problema no es sólo cansancio: la falta de sueño sostenida se asocia con un mayor riesgo de enfermarse y con deterioro en la salud mental.

PUBLICIDAD

El cambio climático ya impacta el descanso nocturno de forma medible: entre 2020 y 2025, una persona promedio perdió casi 56 horas de sueño al año por las altas temperaturas durante la noche, y más de seis de esas horas se atribuyeron al calentamiento global, según un informe global de Climate Central.

El informe difundido hoy estimó pérdidas de sueño por calor nocturno a escala global, regional y local.

En América Latina identificó ciudades con hasta 93 horas anuales de sueño perdido y, en Argentina, incluyó seis ciudades con disminución de entre 27 y 44 horas al año; el promedio conjunto para los localidades argentinas durante el último lustro fue de 36 horas.

PUBLICIDAD

Según Climate Central, del total global de horas de sueño perdidas por noches más cálidas, unas seis horas anuales, algo más del 10%, correspondieron al cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación.

Persona acostada en una cama, con un ventilador y un reloj digital en la mesita de noche. Una ventana abierta muestra una calle.
El sueño está estrechamente relacionado con la capacidad del cuerpo para enfriarse, y las temperaturas nocturnas más altas interfieren con ese proceso de enfriamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio abarcó 1.338 ciudades del mundo. De acuerdo con Climate Central, la parte de esa pérdida vinculada al cambio climático al menos se duplicó desde comienzos de la década de 1970 en 1.335 de ellas.

Los autores advirtieron que dormir mal se vinculó con efectos en el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo, la productividad y la salud cardiovascular e inmunológica. También apuntaron que el calor nocturno “se está convirtiendo en un riesgo ambiental cada vez más importante” a medida que suben las temperaturas y más personas viven en islas de calor urbano, que amplifican el aumento nocturno.

Dormir es esencial tanto para nuestra salud física como mental, pero a menudo es una de las primeras cosas que se ven afectadas durante los periodos de calor extremo, especialmente cuando las temperaturas se mantienen altas durante la noche”, indicó la investigadora de clima y salud del Tyndall Center for Climate Change Research, Rita Issa.

Infografía con un hombre durmiendo sudando en una cama, termómetros, ciudades, mapas de Argentina y gráficos que muestran la pérdida de sueño por calor en ciudades argentinas.
Infografía que compara las horas de sueño perdidas anualmente por el calor en seis ciudades de Argentina, según un estudio de Climate Central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regiones y ciudades más afectadas por el calor nocturno

En América Latina, el informe registró picos en Barranquilla (Colombia) y Acapulco (México), donde una persona promedio perdió alrededor de 93 horas de sueño al año entre 2020 y 2025 debido a las altas temperaturas nocturnas; seis de esas horas se atribuyeron al calentamiento global.

También se destacaron Cartagena (ubicada en México en el informe citado), con 91 horas perdidas al año y cinco vinculadas al cambio climático, y Cancún, con 91 y seis. En la lista aparecieron además Belém (Brasil), con 84 horas y seis; Caracas, con 67 y siete; y Cali (Colombia), con 61 y siete.

El estudio indicó que incluso ciudades de clima más templado registraron efectos medibles, y señaló que el calor nocturno interfiere con la capacidad del cuerpo para enfriarse y recuperarse del calor diurno.

En el mundo, las mayores pérdidas de sueño atribuibles al cambio climático se concentraron en Oriente Medio. En ciudades de Arabia Saudí, Omán y Emiratos Árabes Unidos, la población perdió entre 55 y 87 horas de sueño al año por temperaturas nocturnas más altas, de las cuales entre 12 y 16 horas se vincularon al cambio climático. El mismo análisis identificó impactos altos en el sur de India y en varios países del Sudeste Asiático.

Qué muestra el informe sobre las seis ciudades argentinas

A nivel mundial, la persona promedio perdió casi 56 horas de sueño al año debido a las altas temperaturas ambientales durante el período 2020-2025, según un nuevo análisis de Climate Central.
En Buenos Aires se pierden 44 horas de sueño al año por noches calurosas

En Argentina, el informe mencionó seis localidades: la Ciudad de Buenos AiresSan Miguel de TucumánRosarioCórdobaMar del Plata y Salta. El promedio anual de sueño perdido en promedio a nivel nacional entre 2020 y 2025 fue de 36 horas.

El mayor valor dentro de ese grupo apareció en la Cuidad de Buenos Aires, donde la población perdió 44 horas de sueño al año por el calor nocturno; cuatro de ellas se atribuyeron al cambio climático. La estimación integra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para hacer la apreciación.

Le siguió San Miguel de Tucumán, con 39 horas perdidas al año, de las cuales cuatro se asociaron al calentamiento global. Rosario registró 38 horas de sueño perdido al año y tres quedaron vinculadas al cambio climático.

Córdoba y Mar del Plata mostraron 34 horas anuales en ambos casos, con tres horas atribuibles al calentamiento global. Salta fue la ciudad argentina con el menor total dentro de ese grupo, con 27 horas de sueño perdido al año; tres se relacionaron con el cambio climático.

Una almohada blanca se derrite y de ella brota un líquido color durazno, junto a un termómetro de mercurio que señala 35 grados Celsius.
Una almohada se derrite y un termómetro marca 35 grados Celsius, simbolizando las altas temperaturas nocturnas que afectan el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las noches cálidas afectan al sueño y perjudican la salud

El estudio explicó que el sueño está ligado a la capacidad del cuerpo para enfriarse y que las temperaturas nocturnas más altas interfieren con ese proceso.

En ese marco, señaló que las noches más cálidas se asocian con una menor duración del sueño y peor calidad de descanso, con impactos más marcados durante los periodos más calurosos, en regiones cálidas y entre poblaciones más vulnerables.

Cómo se midió el impacto y quiénes son los más vulnerables

Para cuantificar la porción atribuible al calentamiento global, Climate Central detalló que aplicó una relación establecida entre temperatura nocturna y sueño tanto a las temperaturas observadas como a las contrafactuales —“es decir, las temperaturas que habrían ocurrido en un mundo sin contaminación por carbono”— y comparó dos periodos: de 2020 a 2025 y un periodo histórico a principios de los años 70. El informe usó temperaturas mínimas diarias y el sistema Climate Shift Index (CSI) para reconstruir cómo habrían sido esas noches sin calentamiento global. También incluyó cualquier ciudad de más de 500.000 habitantes y una lista seleccionada de 253 ciudades de Estados Unidos.

Ilustración de una persona acostada en la cama con los ojos cerrados. Sobre su cabeza hay nubes borrosas, sobre su estómago líneas onduladas, y en su cabeza engranajes y destellos.
A nivel mundial, entre 2020 y 2025, una persona promedio perdió casi 56 horas de sueño cada año debido al calor nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto no se repartió por igual: los adultos mayores, las mujeres, los niños pequeños, las embarazadas y las personas de menores ingresos figuran entre los grupos más expuestos. Esa vulnerabilidad se agrava en áreas con efecto de isla de calor urbana, donde las temperaturas nocturnas suelen ser más elevadas que en zonas rurales.

Los autores del estudio advirtieron que el acceso al aire acondicionado es desigual y que, para las poblaciones con menos recursos, las pérdidas reales podrían ser mayores que las estimadas.

Issa añadió: “En la práctica clínica, vemos cómo la falta de sueño puede empeorar la salud mental, aumentar el estrés y la fatiga, afectar a la concentración y agravar afecciones de salud subyacentes”.

La presidenta de la Alianza de Clima y Salud, Courtney Howard, sostuvo que las alteraciones del sueño deben considerarse “una preocupación creciente tanto para la salud pública como para la productividad humana”.

Temas Relacionados

Cambio ClimáticosueñodormirdescansoClimate Centralúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre montañas de residuos, Yakarta enfrenta un futuro incierto: “Aquí corremos el riesgo; si no lo hacemos, no comemos”

El cierre progresivo del vertedero más grande de Indonesia amenaza el sustento de miles de personas, que dependen de la clasificación y venta de materiales reciclables para sobrevivir. Alrededor de 8.000 toneladas de residuos llegan desde la capital

Entre montañas de residuos, Yakarta enfrenta un futuro incierto: “Aquí corremos el riesgo; si no lo hacemos, no comemos”

El fenómeno de El Niño agrava la crisis climática en la Amazonía y aumenta el riesgo de incendios

La selva más grande del planeta enfrenta condiciones extremas por la combinación de sequías prolongadas y temperaturas inusualmente altas. Las advertencias científicas

El fenómeno de El Niño agrava la crisis climática en la Amazonía y aumenta el riesgo de incendios

La tortuga más amenazada del mundo apareció viva en Canadá: la increíble travesía de Lucky

Una Kemp’s ridley hallada en Nueva Escocia, pese a las bajas temperaturas del Atlántico, es una de las más de 770 que quedaron aturdidas en la última temporada en el noreste del continente. Por qué los expertos advierten que este número irá en aumento

La tortuga más amenazada del mundo apareció viva en Canadá: la increíble travesía de Lucky

¿Por qué los mosquitos vuelan distinto que las moscas y sus parientes? Lo que revela la física

Un estudio internacional sobre 133 especies de dípteros determinó que las limitaciones físicas explican la uniformidad en la forma en que se mueven por el aire, mientras que los mosquitos se diferencian al priorizar la producción de sonido para su comunicación

¿Por qué los mosquitos vuelan distinto que las moscas y sus parientes? Lo que revela la física

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

Con robots submarinos, científicos pudieron hacer maniobras a más de 700 metros. Por qué el descubrimiento implica que la textura y la química de las rocas del lecho marino pueden usarse como mapa para localizar las zonas con el preciado metal

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 15

Alemania devolverá a una familia una escultura de Picasso expoliada por los nazis hace 90 años: podría estar valorada en más de 20 millones de euros

Iván Duque se refirió a los rumores de que será embajador de Abelardo de la Espriella en Estados Unidos: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el dólar sigue al alza y registra un incremento de casi el 10% a dos semanas de la nueva política cambiaria

Bolivia: el dólar sigue al alza y registra un incremento de casi el 10% a dos semanas de la nueva política cambiaria

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir contra Ucrania

Estos son los estados bajo alerta por la calidad del aire mientras el humo de Canadá afecta a millones de personas

El papa León XIV ya tiene agenda preliminar para su primera parada en la gira por América Latina: Uruguay

ENTRETENIMIENTO

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Robert De Niro interpreta a un exdetective obligado a enfrentar el caso que marcó su vida

Jacob Elordi protagoniza el nuevo mundo postapocalíptico de Ridley Scott

Sorpresa entre el reparto de la serie sobre ‘Far Cry’: esta es el secundario estrella del cine que se une a su reparto

De los estudios de grabación a las tribunas del mundo: la historia detrás de Seven Nation Army