Precio de la gasolina y del Acpm tendrán que subir en 2026 para que el Gobierno de De la Espriella evite un descuadre de más de $14 billones

En la actualidad, el precio promedio nacional de la gasolina corriente en Colombia es de $15.848 por galón - crédito Colprensa

El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) podría alcanzar cerca de $14 billones en 2026 si el Gobierno no introduce nuevos ajustes en los precios internos de los combustibles. Según estimaciones de Bancolombia, la presión fiscal ya no recae principalmente sobre la gasolina, sino sobre el Acpm (diésel), usado por el transporte de carga, lo que representa un cambio en la composición del déficit.

De acuerdo con Bancolombia, la proyección surge porque la brecha entre los precios internos y las referencias internacionales se mantiene, especialmente en el caso del diésel.

El desbalance presupuestal previsto por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que ronda los $6 billones, podría duplicarse debido a la persistencia de subsidios al Acpm. La entidad adujo que los recientes incrementos a la gasolina permitieron reducir el déficit en ese segmento, pero el subsidio implícito al diésel continúa como el principal factor de presión sobre el Fepc. El banco resaltó que, bajo estas condiciones, el cierre de 2026 podría reflejar un panorama fiscal más complejo para el Estado colombiano.

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Aunque el Fepc fue diseñado para aislar de manera temporal los precios internos de las fluctuaciones internacionales, su efectividad depende de que los choques externos sean transitorios y los ajustes internos graduales - crédito Bancolombia

Cómo el Fepc volvió a presionar las cuentas públicas

El Fepc fue creado para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo y de la tasa de cambio sobre los combustibles que pagan los consumidores en Colombia. El mecanismo busca moderar la inflación y evitar aumentos abruptos en los costos de transporte y producción.

Cuando esos choques externos se prolongan y los precios internos no convergen de forma gradual, el costo de la estabilización se traslada a las finanzas públicas. La diferencia entre el precio de paridad de exportación (PPE) y el ingreso al productor (IP) se acumula entonces como una obligación del Estado.

Dicho deterioro quedó expuesto con un déficit histórico de $36,7 billones. Un tramo del material fuente lo ubica entre 2021 y 2023, mientras otro lo presenta como un déficit récord de 2022.

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El Acpm y el nuevo desbalance de 2026

El nuevo episodio de presión fiscal aparece en 2026 por el aumento de los precios internacionales del petróleo, relacionado con el deterioro del entorno geopolítico y con tensiones en Medio Oriente, además de preocupaciones sobre posibles interrupciones en la oferta mundial durante el primer semestre.

Bajo un escenario con un precio promedio del barril de Brent, de referencia para Colombia, de USD81, y una tasa de cambio cercana a $3.615 por dólar, el déficit del Fepc llegaría a $14 billones. La cifra rebasa con amplitud los cerca de $6 billones contemplados por el Ministerio de Hacienda en el MFMP.

Villavicencio es la ciudad colombiana con precio promedio más alto en el galón de gasolina - crédito Creg

Asimismo, el análisis advierte que aplazar nuevos incrementos en la gasolina y el Acpm implicaría trasladar otra vez el costo a las cuentas fiscales del país. También insiste en que la brecha pendiente del Acpm explica buena parte del déficit previsto para este año.

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Costo inflacionario de cerrar la brecha

Bancolombia apuntó que el ajuste de los combustibles tendría un efecto económico inmediato. “La disyuntiva no consiste en evitar el costo económico del ajuste, sino en definir el canal más deseable para absorber el choque: mediante mayores precios al consumidor o mayores presiones sobre las finanzas públicas”, apuntó.

Según las estimaciones incluidas en el informe, cada alza de $100 por galón en la gasolina añadiría cerca de 0,02 puntos porcentuales (pp) a la inflación mensual. El cálculo toma en cuenta que los combustibles para vehículos pesan 2,91% dentro de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dicho incremento elevaría alrededor de 0,10 pp la inflación del componente de precios regulados. En ese grupo, los combustibles tienen una participación de 16,77%.

Y en el caso del Acpm, el efecto sería más amplio por su papel en el transporte de carga. Un mayor precio del diésel elevaría los costos logísticos y de producción, con efectos posteriores sobre alimentos, bienes industriales y distintos servicios.

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La volatilidad del dólar impacta el precio del petróleo y, por ende, el precio de la gasolina - crédito Dado Ruvic/Reuters

Apuesta por un ajuste gradual

Bancolombia tiene una propuesta que apunta a una convergencia gradual entre los precios internos y las referencias internacionales. También plantea un mecanismo más automático para reducir la discrecionalidad, dar mayor previsibilidad y evitar que vuelvan a acumularse déficits de gran magnitud en el fondo.

Como escenario de referencia, calcula que un incremento mensual de $500 por galón en la gasolina desde agosto permitiría recortar el déficit en aproximadamente $2 billones frente a un escenario sin nuevos ajustes. Otro tramo del material fuente señala que la reducción sería de al menos $2 billones.

Sin embargo, el planteamiento mantiene el mismo punto central: el frente estructural sigue en el Acpm. La discusión de fondo pasa por decidir si el costo del ajuste se asume en los precios que pagan los consumidores o si vuelve a instalarse en el presupuesto público.

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