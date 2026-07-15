Detienen a 4 personas con arsenal bélico y drogas en Tamaulipas: les aseguraron un fusil Barrett. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

La Guardia Nacional y la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron este miércoles a cuatro personas armadas en la colonia Loma Alta de Matamoros, Tamaulipas, y aseguraron un arsenal que incluye cinco armas largas entre las que se encuentra un fusil Barrett .50, una granada de mano, droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos. El operativo se desencadenó durante un recorrido de seguridad y vigilancia, cuando los elementos detectaron a los sujetos a bordo de un vehículo e intentaron huir.

Intento de fuga y detención en Loma Alta

Durante las labores de patrullaje, el personal operativo identificó una camioneta con ocupantes armados en la colonia Loma Alta. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los tripulantes intentaron escapar.

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Detienen a 4 personas con arsenal bélico y drogas en Tamaulipas: les aseguraron un fusil Barrett. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

La maniobra no prosperó. Tras una intervención oportuna, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos sin que se reportaran lesionados entre los elementos de seguridad.

Las cuatro personas quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, de acuerdo con el reporte oficial de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

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Arsenal asegurado: un fusil Barrett calibre .50 y una granada

Entre los materiales decomisados destaca un fusil Barrett calibre .50, arma de alto poder con un alcance efectivo de hasta mil 800 metros, utilizada para neutralizar blancos a distancias de nivel militar.

Detienen a 4 personas con arsenal bélico y drogas en Tamaulipas: les aseguraron un fusil Barrett. Imagen ilustrativa.

El aseguramiento incluyó en total cinco armas largas, además de una granada de mano, cargadores, equipo táctico y hierba seca con características similares a la marihuana.

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La camioneta en que se desplazaban los detenidos también fue asegurada. El vehículo contaba con un reporte de robo vigente en Estados Unidos, lo que añade una arista de investigación transfronteriza al caso.

Matamoros, foco de operativos armados en julio

El decomiso en Loma Alta no es un hecho aislado en la zona. El 11 de julio, elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en la colonia Lomas del Real, también en Matamoros, donde aseguraron otro fusil Barrett calibre .50, nueve armas largas, 51 cargadores y más de mil 71 cartuchos, además de un vehículo.

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En ese operativo, todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Matamoros para los peritajes y la determinación de su procedencia.

La acumulación de operativos en el municipio fronterizo refleja la presión sostenida de las fuerzas de seguridad sobre la zona. Entre el 10 y el 12 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró 56 detenidos, 91 armas aseguradas, entre ellas un fusil Barrett, y siete personas rescatadas en 15 entidades del país.

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El fusil Barrett, arma reiterada en decomisos de Tamaulipas

El fusil Barrett calibre .50 es un rifle de francotirador de origen estadounidense con un alcance efectivo documentado de mil 800 metros, capaz de neutralizar objetivos a distancias que superan la capacidad de la mayoría del armamento convencional. Su aparición reiterada en operativos de Tamaulipas lo convierte en un indicador del armamento disponible para grupos del crimen organizado en la región fronteriza.

En el caso del operativo del 11 de julio en Lomas del Real, la FGR asumió la custodia del material para determinar su procedencia y vínculo con estructuras delictivas. Para el decomiso de Loma Alta, la autoridad competente receptora no fue especificada en el reporte oficial.

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Investigaciones en curso

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que las cuatro personas detenidas, junto con las armas, el equipo táctico, la droga y la camioneta robada, fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Las investigaciones para establecer las responsabilidades legales de los implicados continúan a cargo de las instancias correspondientes, sin que hasta el momento se haya informado sobre la identidad de los detenidos ni su presunta filiación a alguna organización criminal.

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