Medio Ambiente

Por qué los murciélagos son esenciales para producir tequila

Investigaciones y organismos especializados explican que estos polinizadores favorecen la diversidad genética del agave, fortalecen los cultivos y ayudan a que la industria tequilera sea más resistente frente a enfermedades y cambios ambientales

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Murciélago Leptonycteris yerbabuenae volando hacia una flor de agave con polen. Montañas y luna llena en un cielo nocturno azul oscuro de fondo.
Los murciélagos Leptonycteris yerbabuenae sostienen la producción de tequila al polinizar la planta de agave en sus rutas migratorias entre México y el sur de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de cada botella de tequila hay un protagonista poco conocido. Los murciélagos del género Leptonycteris yerbabuenae recorren corredores de néctar entre México y el sur de Estados Unidos siguiendo la floración de agaves y cactus, una tarea que resulta fundamental para la supervivencia de esta planta y de los ecosistemas donde prospera.

Durante sus recorridos nocturnos y su alimentación en flores de agave, estos mamíferos transportan polen entre distintas flores y favorecen la fecundación cruzada, lo que mantiene la diversidad genética de la planta. Esta función es fundamental para la salud de los cultivos y la estabilidad de los ecosistemas áridos donde prospera el agave, así como para la viabilidad de la industria tequilera.

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Según la información recogida por la revista Popular Science del Departamento del Interior de Estados Unidos y la USDA Animal and Plant Health Inspection Service, esto va más allá de la simple reproducción de las plantas.

Primer plano de un murciélago de pelaje marrón con polen en el hocico, lamiendo una planta verde con hojas puntiagudas. Fondo oscuro.
Sin la intervención de los murciélagos, el agave dependería de la clonación y de la polinización artificial, con menor capacidad de adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin la intervención de los murciélagos el agave dependería de la clonación y la polinización artificial, métodos que disminuyen su capacidad de adaptación frente a enfermedades y variaciones ambientales.

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Al depender de la polinización natural, la industria tequilera se beneficia de plantas más resistentes, lo que contribuye a la sostenibilidad productiva y a la conservación de la biodiversidad.

El papel de los murciélagos en la biodiversidad del agave

Los murciélagos del tequila son polinizadores especialmente adaptados, dotados de lenguas largas y cuerpos cubiertos de vello que les permiten recoger y transferir polen de manera eficiente. Durante su alimentación, estos animales favorecen la fecundación cruzada del agave, asegurando una variabilidad genética indispensable para la supervivencia de la especie.

Dicha diversidad genética permite que el agave resista enfermedades, plagas y cambios climáticos, favoreciendo su persistencia a largo plazo.

La acción natural de estos polinizadores fortalece la especie y preserva el equilibrio de los ecosistemas donde se cultiva el agave. El impacto positivo de los murciélagos en la biodiversidad demuestra la interdependencia entre especies y los beneficios ecológicos de los procesos evolutivos compartidos.

Los murciélagos del tequila transfieren polen con lenguas largas y cuerpos con vello, una adaptación que favorece la fecundación cruzada del agave (Enciclovida)
Los murciélagos del tequila transfieren polen con lenguas largas y cuerpos con vello, una adaptación que favorece la fecundación cruzada del agave (Enciclovida)

Cambios en la industria del tequila para proteger a los murciélagos

La industria del tequila ha comenzado a modificar sus prácticas para favorecer la polinización natural por murciélagos. En lugar de cosechar todos los agaves antes de la floración, algunos productores permiten que una parte de las plantas florezcan, facilitando así el acceso de los murciélagos al néctar. Esta medida permite que los polinizadores cumplan su ciclo, fortalece la diversidad genética de los cultivos y fomenta un modelo que equilibra rentabilidad y conservación.

Este cambio de paradigma representa un avance hacia una agricultura más sostenible, en la que la colaboración con la fauna local se entiende como una inversión en el futuro del sector. Al reconocer el valor ecológico y productivo de los murciélagos, la industria se orienta hacia un modelo de producción que asegura la resiliencia de la planta y la continuidad de la tradición tequilera, integrando conservación y economía.

Un murciélago de pelaje marrón y alas extendidas, con la lengua fuera, se acerca a las flores amarillas de una planta de agave, bajo un cielo estrellado.
La diversidad genética del agave le permite resistir enfermedades, plagas y cambios climáticos, con impacto en la industria del tequila y en los ecosistemas áridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amenazas y esfuerzos de conservación

Las poblaciones de murciélagos enfrentan amenazas como la destrucción de hábitats, el uso intensivo de pesticidas, la propagación de enfermedades y los cambios en el uso del suelo. Aunque estos animales estuvieron en peligro durante décadas, los esfuerzos coordinados de conservación permitieron su recuperación y la especie fue retirada de la lista de protegidas en 2018, marcando un avance en la protección de polinizadores.

A pesar de este progreso, el contexto sigue siendo incierto para muchas especies polinizadoras. La USDA Animal and Plant Health Inspection Service señala que la reducción de abejas gestionadas ha incrementado la presión sobre polinizadores alternativos como los murciélagos.

Por ello, continúan las iniciativas para restaurar hábitats, limitar el uso de químicos y crear entornos seguros, asegurando la supervivencia y el equilibrio ecológico de estos animales.

Murciélago volando con alas extendidas y lengua fuera cerca de una planta de agave en flor, con un paisaje desértico y montañas al fondo al atardecer.
La recuperación de los murciélagos del tequila permitió que la especie saliera de la lista de protegidas en 2018, aunque persisten amenazas como pesticidas y pérdida de hábitat (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campañas para concienciar sobre los murciélagos

En los últimos años, la labor de los murciélagos como polinizadores del agave ha empezado a recibir mayor reconocimiento tanto en la opinión pública como en la propia industria agrícola.

La celebración de la Semana Nacional del Polinizador es una oportunidad para destacar la contribución de murciélagos, abejas y otros insectos en la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas.

Diversas campañas educativas y proyectos ciudadanos promueven la creación de jardines para polinizadores y la adaptación de espacios urbanos y rurales para ofrecer refugio a los murciélagos. Estas iniciativas refuerzan la conciencia colectiva sobre la importancia de proteger a estos animales y estimulan cambios duraderos en los hábitos de producción y consumo, asegurando la continuidad de la biodiversidad y de tradiciones como la del tequila.

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