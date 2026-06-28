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Pensión del Bienestar 2026: este domingo cierra el registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Las personas que aún no han realizado el trámite tienen hasta hoy para inscribirse

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Hoy domingo 28 de junio concluye el periodo de registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, dos de los programas sociales más importantes del Gobierno de México dirigidos a fortalecer el ingreso de personas de la tercera edad y mujeres de entre 60 y 64 años.

Quienes aún no han realizado el trámite todavía pueden acudir durante esta jornada al Módulo de Bienestar que les corresponda para completar su inscripción de manera presencial y gratuita.

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Los módulos brindan atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas, mientras que la ubicación de cada uno puede consultarse en el portal oficial ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde únicamente es necesario seleccionar la entidad y el municipio de residencia.

Al tratarse del último día del registro, este domingo se atenderá a personas cuyos apellidos comiencen con cualquier letra, por lo que representa la última oportunidad para quienes no pudieron acudir durante la semana.

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Grupo de personas adultas mayores y personal con chalecos verdes en fila para registro social. Logos de Banco del Bienestar y Secretaría de Bienestar en carteles.
Hoy concluye el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar; las personas interesadas aún pueden acudir a los módulos con la documentación requerida para realizar el trámite de forma gratuita.

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos que tengan 65 años o más. Durante 2026, este programa otorga un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales, depositados directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

En tanto, la Pensión Mujeres Bienestar está destinada a mujeres de 60 a 64 años de edad, quienes reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo de fortalecer su autonomía económica y mejorar sus condiciones de vida.

Ambos programas forman parte de la estrategia de bienestar social del Gobierno de México y entregan los recursos de manera directa, sin intermediarios.

Documentos que debes presentar

Para completar el registro, las personas interesadas deberán acudir con la siguiente documentación:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente.
  • CURP de impresión reciente.
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.
  • Número telefónico de contacto.

Las autoridades también permiten registrar a una persona auxiliar, quien podrá apoyar al beneficiario en futuros trámites relacionados con el programa cuando sea necesario. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

Un módulo de registro exterior con una carpa blanca, personas en fila, mesas, sillas, laptops y personal, con letreros del Banco del Bienestar y Secretaría de Bienestar.
Hoy concluye el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar; las personas interesadas aún pueden acudir a los módulos con la documentación requerida para realizar el trámite de forma gratuita

El trámite es gratuito y sin intermediarios

La Secretaría de Bienestar recordó que el registro no tiene ningún costo y únicamente puede realizarse de forma presencial en los módulos oficiales habilitados para este proceso.

Asimismo, hizo un llamado a la población para no dejarse sorprender por gestores o personas que ofrezcan agilizar el trámite a cambio de dinero, ya que los Programas para el Bienestar son públicos y su acceso no está condicionado a ningún tipo de pago o afiliación política.

Las personas interesadas pueden verificar la ubicación del módulo que les corresponde a través del portal oficial antes de acudir, con el fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos durante el último día de registro.

Con el cierre de esta jornada, finalizará el periodo de incorporación anunciado por la Secretaría de Bienestar para junio de 2026, por lo que quienes cumplan con los requisitos y aún no se hayan inscrito deberán aprovechar este domingo 28 de junio, cuando se brinda atención a solicitantes de todas las letras del alfabeto.

La dependencia reiteró que tanto la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores como la Pensión Mujeres Bienestar buscan garantizar un ingreso económico periódico para sus beneficiarios, mediante depósitos directos en la Tarjeta del Banco del Bienestar, fortaleciendo así la protección social de millones de personas en todo el país.

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