Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

La cantante colombiana compartió la parte más dura de su recuperación tras la intervención de enero de 2025 y recordó cómo convirtió una etapa físicamente pesada en un relato frontal y hasta con risas - crédito @andrea_chevere/IG

La cantante Andrea Echeverri, voz de Aterciopelados, relató cómo el diagnóstico de cáncer de seno triple negativo a finales de 2024 la llevó a tomar una decisión quirúrgica radical para proteger su salud y sostener su actividad profesional.

De acuerdo con su relato en el programa La Red, la intervención se realizó el 10 de enero de 2025, fecha en la que los médicos le recomendaron una mastectomía bilateral debido a la agresividad del cuadro.

Quince días después de la primera operación, los especialistas detectaron un nuevo compromiso en el pezón derecho, lo que obligó a una segunda cirugía. Actualmente, Echeverri mantiene controles regulares y destaca que su experiencia ha estado marcada por el dolor físico y la resiliencia frente a una enfermedad que describe como “muy agresiva”.

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Las indicaciones médicas y el proceso quirúrgico

La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados

Según el testimonio de la artista, los médicos insistieron en extraer ambos senos como medida preventiva, aunque al principio optaron por conservar los pezones. Posteriormente, la evidencia sobre el pezón derecho obligó a modificar el enfoque inicial y programar una nueva intervención.

Echeverri explicó que la contundencia del diagnóstico no le dejó margen para vacilaciones. “Era muy agresivo. Entonces, la recomendación de los médicos era sacarme las dos tetas”, recordó la cantante sobre el momento en que recibió la indicación clínica.

Recuperación y secuelas físicas

Tras las cirugías, la cantante enfrentó un proceso de recuperación que incluyó drenajes, sangrado y dificultades para dormir. “Uno queda con unos tubos que siguen botando como una sangrecita ahí amarilla horrible y tiene unas botellitas”, ilustró sobre el estado corporal posterior a la operación.

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La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados

El mayor desafío, según ella, no solo fue la imagen corporal, sino el dolor constante y la incomodidad al dormir. Echeverri narró que al principio intentaba ocultar los recipientes en la calle, hasta que la rutina de la recuperación se volvió parte de su vida diaria.

Decisión motivada por la vida laboral y familiar

La decisión de someterse a la cirugía radical estuvo profundamente vinculada a la necesidad de mantener su capacidad para trabajar y sostener a su familia.

“Yo trabajo; de mi trabajo vive mi familia. Entonces, yo no puedo decir: ‘Bueno, no sé, si tal vez...’. No, yo tengo que estar alentada y con ganas de hacer las cosas”, declaró Echeverri, quien también expresó su preocupación por el impacto que tendría un tratamiento prolongado con medicamentos.

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La artista optó por la cirugía como “la solución ideal” para evitar un tratamiento farmacológico de cinco años, cuyos efectos secundarios observó en otras personas.

El sentido de la supervivencia

La líder de la banda bogotana, reconocida por su influencia en la música alternativa, transforma la adversidad en obra colectiva resaltando la importancia de la red cercana en el proceso de recuperación y transformación artística - crédito Captura de pantalla Aterciopelados / Youtube

Superado el proceso quirúrgico, Echeverri centra su relato en la experiencia de haber sobrevivido a una enfermedad severa. “Como sobreviví, pues hablo de esa sensación de estar vivo”, concluyó la cantante, quien recurrió al humor para procesar el impacto físico y emocional del cáncer.

La experiencia de Echeverri también expone la idea que tienen las mujeres de someterse a diferentes operaciones estéticas cuando este tipo de acciones genera dolor en el cuerpo y reacciones de todo tipo que no son agradables para la cantante, que no comparte para su estilo de vida.

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De esta situación que marcó su vida y en la que su esposo formó parte fundamental, surgió el tema La Teta Pirata, donde aborda de manera jocosa y fiel a su estilo la enfermedad.

“La Teta Pirata” narra el tránsito de Echeverri por el cáncer de mama y una mastectomía bilateral en 2025, mostrando cómo la adversidad personal puede transformarse en arte. El tema simboliza la capacidad de hallar belleza y fortaleza ante la enfermedad, a la vez que invita a reflexionar sobre la salud, la compañía y el apoyo colectivo.