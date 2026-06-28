Colombia

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

La artista contó que hoy mira aquella etapa desde la supervivencia, después de una experiencia agresiva que la llevó a reflexionar sobre la fragilidad, el cuerpo y la urgencia de volver a sentirse con energía

Guardar
Google icon
La cantante colombiana compartió la parte más dura de su recuperación tras la intervención de enero de 2025 y recordó cómo convirtió una etapa físicamente pesada en un relato frontal y hasta con risas - crédito @andrea_chevere/IG
La cantante colombiana compartió la parte más dura de su recuperación tras la intervención de enero de 2025 y recordó cómo convirtió una etapa físicamente pesada en un relato frontal y hasta con risas - crédito @andrea_chevere/IG

La cantante Andrea Echeverri, voz de Aterciopelados, relató cómo el diagnóstico de cáncer de seno triple negativo a finales de 2024 la llevó a tomar una decisión quirúrgica radical para proteger su salud y sostener su actividad profesional.

De acuerdo con su relato en el programa La Red, la intervención se realizó el 10 de enero de 2025, fecha en la que los médicos le recomendaron una mastectomía bilateral debido a la agresividad del cuadro.

Quince días después de la primera operación, los especialistas detectaron un nuevo compromiso en el pezón derecho, lo que obligó a una segunda cirugía. Actualmente, Echeverri mantiene controles regulares y destaca que su experiencia ha estado marcada por el dolor físico y la resiliencia frente a una enfermedad que describe como “muy agresiva”.

PUBLICIDAD

Las indicaciones médicas y el proceso quirúrgico

La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados
La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados

Según el testimonio de la artista, los médicos insistieron en extraer ambos senos como medida preventiva, aunque al principio optaron por conservar los pezones. Posteriormente, la evidencia sobre el pezón derecho obligó a modificar el enfoque inicial y programar una nueva intervención.

Echeverri explicó que la contundencia del diagnóstico no le dejó margen para vacilaciones. “Era muy agresivo. Entonces, la recomendación de los médicos era sacarme las dos tetas”, recordó la cantante sobre el momento en que recibió la indicación clínica.

Recuperación y secuelas físicas

Tras las cirugías, la cantante enfrentó un proceso de recuperación que incluyó drenajes, sangrado y dificultades para dormir. “Uno queda con unos tubos que siguen botando como una sangrecita ahí amarilla horrible y tiene unas botellitas”, ilustró sobre el estado corporal posterior a la operación.

PUBLICIDAD

La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados
La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados

El mayor desafío, según ella, no solo fue la imagen corporal, sino el dolor constante y la incomodidad al dormir. Echeverri narró que al principio intentaba ocultar los recipientes en la calle, hasta que la rutina de la recuperación se volvió parte de su vida diaria.

Decisión motivada por la vida laboral y familiar

La decisión de someterse a la cirugía radical estuvo profundamente vinculada a la necesidad de mantener su capacidad para trabajar y sostener a su familia.

“Yo trabajo; de mi trabajo vive mi familia. Entonces, yo no puedo decir: ‘Bueno, no sé, si tal vez...’. No, yo tengo que estar alentada y con ganas de hacer las cosas”, declaró Echeverri, quien también expresó su preocupación por el impacto que tendría un tratamiento prolongado con medicamentos.

La artista optó por la cirugía como “la solución ideal” para evitar un tratamiento farmacológico de cinco años, cuyos efectos secundarios observó en otras personas.

El sentido de la supervivencia

La líder de la banda bogotana, reconocida por su influencia en la música alternativa, transforma la adversidad en obra colectiva resaltando la importancia de la red cercana en el proceso de recuperación y transformación artística - crédito Captura de pantalla Aterciopelados / Youtube
La líder de la banda bogotana, reconocida por su influencia en la música alternativa, transforma la adversidad en obra colectiva resaltando la importancia de la red cercana en el proceso de recuperación y transformación artística - crédito Captura de pantalla Aterciopelados / Youtube

Superado el proceso quirúrgico, Echeverri centra su relato en la experiencia de haber sobrevivido a una enfermedad severa. “Como sobreviví, pues hablo de esa sensación de estar vivo”, concluyó la cantante, quien recurrió al humor para procesar el impacto físico y emocional del cáncer.

La experiencia de Echeverri también expone la idea que tienen las mujeres de someterse a diferentes operaciones estéticas cuando este tipo de acciones genera dolor en el cuerpo y reacciones de todo tipo que no son agradables para la cantante, que no comparte para su estilo de vida.

De esta situación que marcó su vida y en la que su esposo formó parte fundamental, surgió el tema La Teta Pirata, donde aborda de manera jocosa y fiel a su estilo la enfermedad.

“La Teta Pirata” narra el tránsito de Echeverri por el cáncer de mama y una mastectomía bilateral en 2025, mostrando cómo la adversidad personal puede transformarse en arte. El tema simboliza la capacidad de hallar belleza y fortaleza ante la enfermedad, a la vez que invita a reflexionar sobre la salud, la compañía y el apoyo colectivo.

Temas Relacionados

Andrea EcheverriCáncer de senoMastectomía bilateralColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

El exfutbolista colombiano arremetió en la red social X contra la decisión arbitral de anular el gol de Dávinson Sánchez por un fuera de lugar milimétrico

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

El ELN también habría presionado para la “purga” de oficiales del Ejército: estas son las denuncias de un general retirado

La controversia sobre la injerencia en decisiones de la Fuerza Pública abre interrogantes sobre el papel de agentes externos durante procesos de negociación y transición

El ELN también habría presionado para la “purga” de oficiales del Ejército: estas son las denuncias de un general retirado

Pacto Histórico respaldó a Gustavo Petro e Iván Cepeda como líderes de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

La colectividad indicó que reforzarán la movilización social y promoverán alianzas en todo el país para fortalecer su presencia en la próxima etapa política y electoral

Pacto Histórico respaldó a Gustavo Petro e Iván Cepeda como líderes de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

Murió Mauricio Uribe, cantante de música popular, tras someterse a una intervención quirúrgica: esto se sabe

Su representante Daniel Ruiz confirmó en redes sociales el deceso del artista de música popular y señaló que se debió a problemas médicos vinculados con una diabetes, agravados tras una cirugía reciente

Murió Mauricio Uribe, cantante de música popular, tras someterse a una intervención quirúrgica: esto se sabe

Estas son las rutas de las marchas LGBTI que se realizarán en Bogotá este 28 de junio

Las marchas de hoy tienen como objetivo llegar a varios puntos del centro de la ciudad, donde se llevarán a cabo actividades artísticas

Estas son las rutas de las marchas LGBTI que se realizarán en Bogotá este 28 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Brigitte Baptiste contó cómo el respaldo de sus papás influyó en no terminar en la prostitución: “Mi familia era muy chévere”

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Murió Waldo Urrego, uno de los grandes villanos de la televisión colombiana, a los 80 años

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Deportes

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo

Colombia dice «presente» en el Mundial 2026: jerarquía ante Portugal y el reto de Ghana

Así le fue a Colombia cuando se enfrentó a un equipo africano en la segunda fase de la Copa del Mundo: no le fue bien a la ‘Tricolor’

Así reaccionó la prensa internacional al empate de Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026