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Estas son las rutas de las marchas LGBTI que se realizarán en Bogotá este 28 de junio

Las marchas de hoy tienen como objetivo llegar a varios puntos del centro de la ciudad, donde se llevarán a cabo actividades artísticas

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La carrera Séptima permanecerá cerrada desde la calle 59 hasta la calle 11 durante la marcha principal del orgullo LGBTIQ+ - crédito @SectorMovilidad / X
La carrera Séptima permanecerá cerrada desde la calle 59 hasta la calle 11 durante la marcha principal del orgullo LGBTIQ+ - crédito @SectorMovilidad / X

Este domingo 28 de junio, Bogotá tiene una jornada de movilización Lgbtiq+ con múltiples puntos de encuentro y desvíos previstos en el corazón de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Gobierno anticipó una alta concurrencia, con el epicentro del movimiento en la tradicional carrera Séptima y la Plaza de Bolívar. Se estima que miles de personas participarán en las actividades convocadas por distintas organizaciones, reflejando el peso histórico y actual de este evento en la vida capitalina.

La macha principal, respaldada por la Mesa Lgbtiq de Bogotá, arrancará a las 10:00 a. m. en la carrera Séptima con calle 59. El recorrido se extenderá hasta la Plaza de Bolívar, ocupando toda la carrera séptima. Este año, la movilización adquiere un tinte reivindicativo bajo el lema “Nos están matando: vivir con dignidad es nuestro derecho”, y estará acompañada de comparsas, música en vivo y carrozas que transformarán el espacio público en un escenario de celebración y denuncia.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomendó a los usuarios de la Ciclovía seguir las indicaciones de los guardianes de la vía para evitar aglomeraciones y rutas bloqueadas - crédito IDRD / Facebook
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomendó a los usuarios de la Ciclovía seguir las indicaciones de los guardianes de la vía para evitar aglomeraciones y rutas bloqueadas - crédito IDRD / Facebook

Durante la jornada, la movilidad sufrirá ajustes temporales. El Distrito ha dispuesto desvíos desde la calle 59 hasta la calle 11 sobre la carrera Séptima para facilitar el paso de los manifestantes. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) recomendó a los usuarios de la Ciclovía estar atentos a las indicaciones de los guardianes de la vía, quienes orientarán a la ciudadanía para evitar la congestión y el uso de rutas bloqueadas.

Cambios en la movilidad y cierres durante la marcha principal

El avance de la marcha Lgbtiq+ por la carrera Séptima implicará restricciones de tránsito en varios puntos estratégicos. Entre los lugares donde se esperan mayores aglomeraciones figuran el parque Nacional, el parque de Los Hippies y el Museo Nacional.

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La Secretaría de Gobierno advirtió que los cierres podrían extenderse hasta las 10:00 p. m., dependiendo del flujo de participantes y la agenda artística prevista para el cierre en la Plaza de Bolívar.

La afectación no solo impactará a quienes transiten en vehículos particulares o bicicletas, sino también a los usuarios del sistema Transmilenio. Aunque la empresa aseguró que mantendrá su programación habitual de domingo, advirtió que algunos servicios podrían ser desviados o interrumpidos de manera temporal según el avance de la movilización.

La contramarcha 'Frente Ritual Contra Marcha Bogotá' partirá a las 10:00 a. m. desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y concluirá con un picnic en el parque de los periodistas - crédito moo_moooom / Instagram
La contramarcha 'Frente Ritual Contra Marcha Bogotá' partirá a las 10:00 a. m. desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y concluirá con un picnic en el parque de los periodistas - crédito moo_moooom / Instagram

Con el objetivo de reducir las molestias para los ciudadanos, el Distrito sugiere emplear rutas alternas y planificar los desplazamientos con anticipación. Las autoridades insisten en que la seguridad y la convivencia serán prioridades durante toda la jornada, y piden a la ciudadanía mantener la precaución en los espacios públicos y seguir las instrucciones del personal asignado a la operación de los cierres.

Desarrollo y sentido de la contramarcha

En paralelo a la movilización principal, la contra marcha ‘Frente Ritual Contra Marcha Bogotá’ se congregará a las 10:00 a. m. en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, cra. 19b #24 - 86.

Esta iniciativa, con seis años de historia, plantea una mirada alternativa al evento distrital mayoritario. Sus organizadores reivindican el carácter político y conmemorativo de la fecha, buscando distanciarse de la institucionalización y la mercantilización que, según sus voceros, han marcado las últimas ediciones del evento central.

La contramarcha busca mantener el enfoque político y conmemorativo de la fecha fuera de agendas institucionales y empresariales - crédito megu_stas_ / Instagram
La contramarcha busca mantener el enfoque político y conmemorativo de la fecha fuera de agendas institucionales y empresariales - crédito megu_stas_ / Instagram

La contramarcha finalizará hacia las 2:00 p. m. con un plantón y picnic en el parque de los periodistas, avenida Jiménez (Eje Ambiental) con Carrera 3. Por lo que es posible que se encuentre con la marcha principal en algún punto del recorrido que incluye la carrera décima.

Esta actividad pretende recuperar el sentido original de lucha y memoria de la comunidad Lgbtiq+, reforzando el mensaje de resistencia, autonomía, cuerpos diversos, acciones contra la política tradicional y agentes comerciales.

La capital colombiana se prepara así para una jornada de celebración y reflexión, en la que la defensa del espacio público, la memoria histórica y la reivindicación de derechos se entrelazan en cada paso, cada cierre y cada encuentro.

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