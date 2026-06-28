Desarrollan sensores de bajo costo que detectan gases y ayudan a anticipar erupciones volcánicas

Unos dispositivos creados con una cámara de teléfono modificada y un procesador Raspberry Pi detectan aumentos de dióxido de azufre y generan información en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia de la actividad volcánica estuvo marcada por la desigualdad tecnológica entre regiones con grandes recursos y aquellas más vulnerables. En ese contexto, VolcanoTech, una empresa vinculada a la Universidad de Sheffield, introdujo una alternativa asequible que, según informó el diario británico The Guardian, ya comienza a transformar la gestión de riesgos en varios países.

El sistema consiste en sensores que detectan aumentos de dióxido de azufre (SO₂), un gas que suele preceder a las erupciones volcánicas y cuya medición constante es clave para anticipar emergencias.

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Los sensores creados por VolcanoTech emplean una combinación innovadora: una cámara de teléfono inteligente modificada y un procesador Raspberry Pi. Esta tecnología, adaptada para captar radiación ultravioleta, interpreta la presencia de SO₂ en el aire, un indicador directo de movimiento magmático bajo la superficie.

El resultado es un sistema que puede instalarse en red, generando datos en tiempo real y mapas precisos sobre la calidad del aire y el potencial riesgo volcánico.

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Expansión mundial y aplicación local

La medición continua de SO₂, un gas que suele preceder a los episodios eruptivos, aporta indicadores sobre movimiento magmático y mejora la capacidad de respuesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de este desarrollo radica en su bajo coste y facilidad de instalación, lo que permitió que la red de sensores ya opere en países como Ecuador, Chile, México e Indonesia. Próximamente, se sumarán Costa Rica y Argentina, según datos publicados por el diario europeo.

Cada sensor puede funcionar de manera autónoma y transmitir información a centros de control locales, donde los especialistas analizan las variaciones en la concentración de gases.

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La flexibilidad del sistema facilita su adopción tanto en zonas urbanas como rurales, y resulta especialmente útil en regiones donde la topografía o la dispersión de asentamientos dificultan la vigilancia convencional. Los datos generados contribuyen a la emisión de alertas más precisas, lo que aumenta la capacidad de respuesta y refuerza la protección de las comunidades cercanas a volcanes activos.

De la innovación tecnológica a la prevención social

La introducción de este tipo de sensores representa algo más que un avance técnico: implica un cambio en la manera de gestionar los riesgos naturales. Según The Guardian, disponer de monitoreo continuo sobre el SO₂ permite a los meteorólogos y vulcanólogos anticipar cambios inesperados y tomar decisiones informadas.

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Esta información también se comparte con organismos de protección civil y autoridades locales, que pueden coordinar evacuaciones o acciones preventivas con mayor antelación.

La solución se despliega en sistemas conectados y autónomos que transmiten mediciones a centros locales, donde especialistas siguen variaciones de gases (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de la empresa británica se integra con redes existentes de vigilancia ambiental, ampliando la cobertura y permitiendo que los datos sobre gases volcánicos se combinen con información sobre contaminación atmosférica y condiciones meteorológicas. Esta sinergia mejora no solo la prevención de desastres, sino también la investigación científica sobre la dinámica volcánica y sus efectos en el medio ambiente.

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Cooperación internacional y futuro de la vigilancia volcánica

La adopción de sensores accesibles facilita la colaboración entre países y organizaciones. El intercambio de datos en tiempo real contribuye a construir un panorama global sobre la actividad volcánica, lo que beneficia tanto a la gestión de emergencias como al avance del conocimiento científico. La iniciativa de VolcanoTech es vista como un modelo replicable para otras amenazas naturales donde el acceso a tecnología suele ser desigual.

El despliegue masivo de estos sistemas podría reducir la fragmentación de la información y fortalecer la resiliencia de las comunidades. Además, la experiencia adquirida en países de América Latina y Asia puede servir de referencia para adaptar la tecnología a otros contextos, impulsando la innovación y la cooperación internacional en la prevención de desastres.

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La expansión de soluciones innovadoras como las de la firma británica marca el inicio de una etapa en la que la vigilancia ambiental se vuelve más accesible para las regiones expuestas a la actividad volcánica. Esta tendencia evidencia el potencial de la tecnología de bajo costo para mejorar la detección temprana de amenazas, fortalecer la gestión de riesgos y contribuir a la protección de las comunidades.