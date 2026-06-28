Medio Ambiente

Desarrollan sensores de bajo costo que detectan gases y ayudan a anticipar erupciones volcánicas

Una empresa vinculada a la Universidad de Sheffield presentó un sistema que mide dióxido de azufre en tiempo real mediante cámaras modificadas y procesadores. Esta tecnología ya funciona en varios países y puede instalarse en red, generando mapas precisos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Unos dispositivos creados con una cámara de teléfono modificada y un procesador Raspberry Pi detectan aumentos de dióxido de azufre y generan información en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia de la actividad volcánica estuvo marcada por la desigualdad tecnológica entre regiones con grandes recursos y aquellas más vulnerables. En ese contexto, VolcanoTech, una empresa vinculada a la Universidad de Sheffield, introdujo una alternativa asequible que, según informó el diario británico The Guardian, ya comienza a transformar la gestión de riesgos en varios países.

El sistema consiste en sensores que detectan aumentos de dióxido de azufre (SO₂), un gas que suele preceder a las erupciones volcánicas y cuya medición constante es clave para anticipar emergencias.

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Los sensores creados por VolcanoTech emplean una combinación innovadora: una cámara de teléfono inteligente modificada y un procesador Raspberry Pi. Esta tecnología, adaptada para captar radiación ultravioleta, interpreta la presencia de SO₂ en el aire, un indicador directo de movimiento magmático bajo la superficie.

El resultado es un sistema que puede instalarse en red, generando datos en tiempo real y mapas precisos sobre la calidad del aire y el potencial riesgo volcánico.

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Expansión mundial y aplicación local

Un volcán con humo en el cráter, equipos científicos con trípodes, un panel solar, varias computadoras portátiles y un grupo de personas observando.
La medición continua de SO₂, un gas que suele preceder a los episodios eruptivos, aporta indicadores sobre movimiento magmático y mejora la capacidad de respuesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de este desarrollo radica en su bajo coste y facilidad de instalación, lo que permitió que la red de sensores ya opere en países como Ecuador, Chile, México e Indonesia. Próximamente, se sumarán Costa Rica y Argentina, según datos publicados por el diario europeo.

Cada sensor puede funcionar de manera autónoma y transmitir información a centros de control locales, donde los especialistas analizan las variaciones en la concentración de gases.

La flexibilidad del sistema facilita su adopción tanto en zonas urbanas como rurales, y resulta especialmente útil en regiones donde la topografía o la dispersión de asentamientos dificultan la vigilancia convencional. Los datos generados contribuyen a la emisión de alertas más precisas, lo que aumenta la capacidad de respuesta y refuerza la protección de las comunidades cercanas a volcanes activos.

De la innovación tecnológica a la prevención social

La introducción de este tipo de sensores representa algo más que un avance técnico: implica un cambio en la manera de gestionar los riesgos naturales. Según The Guardian, disponer de monitoreo continuo sobre el SO₂ permite a los meteorólogos y vulcanólogos anticipar cambios inesperados y tomar decisiones informadas.

Esta información también se comparte con organismos de protección civil y autoridades locales, que pueden coordinar evacuaciones o acciones preventivas con mayor antelación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La solución se despliega en sistemas conectados y autónomos que transmiten mediciones a centros locales, donde especialistas siguen variaciones de gases (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de la empresa británica se integra con redes existentes de vigilancia ambiental, ampliando la cobertura y permitiendo que los datos sobre gases volcánicos se combinen con información sobre contaminación atmosférica y condiciones meteorológicas. Esta sinergia mejora no solo la prevención de desastres, sino también la investigación científica sobre la dinámica volcánica y sus efectos en el medio ambiente.

Cooperación internacional y futuro de la vigilancia volcánica

La adopción de sensores accesibles facilita la colaboración entre países y organizaciones. El intercambio de datos en tiempo real contribuye a construir un panorama global sobre la actividad volcánica, lo que beneficia tanto a la gestión de emergencias como al avance del conocimiento científico. La iniciativa de VolcanoTech es vista como un modelo replicable para otras amenazas naturales donde el acceso a tecnología suele ser desigual.

El despliegue masivo de estos sistemas podría reducir la fragmentación de la información y fortalecer la resiliencia de las comunidades. Además, la experiencia adquirida en países de América Latina y Asia puede servir de referencia para adaptar la tecnología a otros contextos, impulsando la innovación y la cooperación internacional en la prevención de desastres.

La expansión de soluciones innovadoras como las de la firma británica marca el inicio de una etapa en la que la vigilancia ambiental se vuelve más accesible para las regiones expuestas a la actividad volcánica. Esta tendencia evidencia el potencial de la tecnología de bajo costo para mejorar la detección temprana de amenazas, fortalecer la gestión de riesgos y contribuir a la protección de las comunidades.

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