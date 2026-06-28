Panamá

Panamá reunirá a líderes regionales para analizar la accesibilidad, educación y el turismo inclusivo de las personas con discapacidad

El tema central es la sostenibilidad social como factor de competitividad para los destinos turísticos

Guardar
Google icon
Un brazo y una mano de persona sobre la rueda de una silla de ruedas. La persona viste pantalones jeans azules y camiseta oscura. Fondo verde difuminado.
La imagen muestra la mano de una persona que impulsa la rueda de una silla de ruedas en un entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá reunirá del 7 al 8 de septiembre a líderes regionales de turismo, eventos, discapacidad, sostenibilidad y deporte adaptado, para analizar como la accesibilidad se consolida en una oportunidad de mercado, ventaja competitiva y legado país.

A realizarse en la Ciudad del Saber bajo el lema “Innovación social y accesibilidad para todos: legado en acción”, la actividad posiciona a Panamá en escenarios globales donde la accesibilidad, la educación y el turismo inclusivo se posicionan como ejes estratégicos para el futuro de los destinos, según sus organizadores.

Entre los temas a desarrollar están el turismo accesible, sostenibilidad empresarial, cultura inclusiva, empleabilidad, economía plateada, inteligencia artificial, diseño universal, neuroinclusión, deporte adaptado, criterios ESG, innovación social y legado en la industria de reuniones.

PUBLICIDAD

Al repasar las cifras de discapacidad se tiene que la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, ENDIS-2, presentada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), con acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), reveló que en Panamá 781.478 personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 18% de la población.

Para los organizadores del Let’s Meet Panamá 2026, esta realidad confirma que la accesibilidad no puede continuar siendo tratada como un tema periférico, sino como una dimensión esencial de la planificación pública, la competitividad turística, el diseño de experiencias y la sostenibilidad social.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ningún tipo de discapacidad debe ser una limitante para la exclusión y la no accesibilidad a las actividades sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 1.300 millones de personas viven con una discapacidad significativa, equivalente al 16% de la población mundial. A esa realidad se le suma una tendencia demográfica global que redefine el futuro de los mercados.

De acuerdo con las Perspectivas de la Población Mundial 2024 de Naciones Unidas, la población mundial pasará de 8.200 millones de personas en 2024 a un máximo estimado de 10.300 millones hacia mediados de la década de 2080, antes de disminuir gradualmente hacia finales del siglo.

Además, hacia finales de la década de 2070, las personas mayores de 65 años superarán en número a los menores de 18 años.

Ante este panorama, Panamá volverá a colocarse en el centro de la conversación latinoamericana sobre inclusión, accesibilidad e innovación social con la realización del Let’s Meet Panamá 2026, una plataforma que ha convertido a la industria de reuniones en un vehículo para generar conocimiento, alianzas, reputación y transformación social.

El objetivo del encuentro, de acuerdo con los organizadores, es básico: diseñar destinos, eventos, servicios y experiencias capaces de responder a una población más diversa, más longeva y con mayores necesidades de accesibilidad.

Señal azul rectangular con borde y letras blancas "ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD" y símbolo de silla de ruedas. Fondo de calle y carros.
Una señal vial azul con el símbolo internacional de acceso indica el estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad en un área de vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La inclusión deja de ser únicamente una causa social para convertirse en una ventaja competitiva, una oportunidad de mercado y una condición indispensable para los destinos que aspiran a crecer con visión de futuro”, afirman.

Reiteran que la relevancia de esta conversación trasciende la agenda social. De acuerdo con la ONU Turismo, en América Latina y el Caribe existen alrededor de 85 millones de personas con discapacidad, una población que representa no sólo un desafío de inclusión, sino también una oportunidad estratégica para los destinos, las empresas y la industria turística.

Se contempla que el deporte adaptado sea presentado como una herramienta de liderazgo, visibilidad, educación y transformación social, capaz de romper prejuicios, destacar capacidades y generar una conexión más humana con la diversidad.

La participación del Comité Paralímpico en esta actividad fortalece además el vínculo entre inclusión, deporte, turismo accesible e industria de reuniones. La presencia de este organismo, afirma el Let’s Meet Panamá, reafirma que la accesibilidad no debe entenderse únicamente desde la infraestructura, sino también desde la participación, la comunicación, la experiencia, la actitud, el servicio y la creación de oportunidades reales.

Temas Relacionados

PanamáSostenibilidadInclusiónTurismoDeporteEducaciónAccesibilidadEncuentro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ventas de garaje que sanan el alma: La incansable labor de Paliamed que sostiene a pacientes paliativos en El Salvador

Con el objetivo de garantizar una atención interdisciplinaria a salvadoreños de bajos recursos con enfermedades crónicas avanzadas, la Fundación Paliamed sostiene una estructura de asistencia total y parcial financiada, en gran medida, por sus populares tiendas y ventas de garage benéficas

Ventas de garaje que sanan el alma: La incansable labor de Paliamed que sostiene a pacientes paliativos en El Salvador

El Salvador: Feria Integra llevó más de 3.000 atenciones gratuitas, vacunas por dengue y sarampión a comunidades de Cabañas

La actividad se desarrolló en el Centro Escolar Fermín Velasco desde las ocho de la mañana y entregó más de 3.000 servicios sin costo, entre consultas, apoyo emocional, orientación jurídica y dinámicas comunitarias

El Salvador: Feria Integra llevó más de 3.000 atenciones gratuitas, vacunas por dengue y sarampión a comunidades de Cabañas

Policía de Guatemala incauta 11 armas de fuego en inmueble abandonado de Sipacate, Escuintla

El hallazgo de un arsenal oculto en una vivienda deshabitada de la aldea El Paredón Buena Vista volvió a poner bajo la lupa las tácticas de almacenamiento temporal que utilizan las pandillas y el narcotráfico en la costa sur de Guatemala

Policía de Guatemala incauta 11 armas de fuego en inmueble abandonado de Sipacate, Escuintla

El Banco Central de Nicaragua reporta una contracción de 10% en pesca y de 2.4% en agricultura al inicio de 2026

El balance del primer trimestre de 2026 combina un aumento general con caídas en actividades estratégicas, una señal de debilidad que limita la solidez del repunte económico en los próximos meses.

El Banco Central de Nicaragua reporta una contracción de 10% en pesca y de 2.4% en agricultura al inicio de 2026

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Según el Banco Central de Reserva, el operativo relevará ingresos, desembolsos y hábitos de compra con visitas de una catorcena por vivienda, en una medición con representatividad nacional y validaciones en tiempo real

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

TECNO

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

No es el currículum: Elon Musk revela qué es más importante para él al contratar nuevo personal

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley durante la ola de calor en Londres

Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley durante la ola de calor en Londres

“Le pagaban por ir a terapia”: el vínculo personal que unía a Michael Landon con ‘La familia Ingalls’

Courteney Cox y Johnny McDaid terminan su relación tras más de una década juntos

"No era muy fan de Aquaman": la confesión de Jason Momoa tras su éxito en DC

El inesperado festejo de Milly Alcock tras convertirse en la nueva Supergirl

MUNDO

Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”

Irán propuso un pacto de seguridad regional a los países del Golfo tras el cruce de ataques con EEUU

¿Por qué el Reino Unido cambia de primer ministro cada pocos años?