Panamá reunirá a líderes regionales para analizar la accesibilidad, educación y el turismo inclusivo de las personas con discapacidad

La imagen muestra la mano de una persona que impulsa la rueda de una silla de ruedas en un entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá reunirá del 7 al 8 de septiembre a líderes regionales de turismo, eventos, discapacidad, sostenibilidad y deporte adaptado, para analizar como la accesibilidad se consolida en una oportunidad de mercado, ventaja competitiva y legado país.

A realizarse en la Ciudad del Saber bajo el lema “Innovación social y accesibilidad para todos: legado en acción”, la actividad posiciona a Panamá en escenarios globales donde la accesibilidad, la educación y el turismo inclusivo se posicionan como ejes estratégicos para el futuro de los destinos, según sus organizadores.

Entre los temas a desarrollar están el turismo accesible, sostenibilidad empresarial, cultura inclusiva, empleabilidad, economía plateada, inteligencia artificial, diseño universal, neuroinclusión, deporte adaptado, criterios ESG, innovación social y legado en la industria de reuniones.

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Al repasar las cifras de discapacidad se tiene que la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, ENDIS-2, presentada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), con acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), reveló que en Panamá 781.478 personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 18% de la población.

Para los organizadores del Let’s Meet Panamá 2026, esta realidad confirma que la accesibilidad no puede continuar siendo tratada como un tema periférico, sino como una dimensión esencial de la planificación pública, la competitividad turística, el diseño de experiencias y la sostenibilidad social.

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Ningún tipo de discapacidad debe ser una limitante para la exclusión y la no accesibilidad a las actividades sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 1.300 millones de personas viven con una discapacidad significativa, equivalente al 16% de la población mundial. A esa realidad se le suma una tendencia demográfica global que redefine el futuro de los mercados.

De acuerdo con las Perspectivas de la Población Mundial 2024 de Naciones Unidas, la población mundial pasará de 8.200 millones de personas en 2024 a un máximo estimado de 10.300 millones hacia mediados de la década de 2080, antes de disminuir gradualmente hacia finales del siglo.

Además, hacia finales de la década de 2070, las personas mayores de 65 años superarán en número a los menores de 18 años.

Ante este panorama, Panamá volverá a colocarse en el centro de la conversación latinoamericana sobre inclusión, accesibilidad e innovación social con la realización del Let’s Meet Panamá 2026, una plataforma que ha convertido a la industria de reuniones en un vehículo para generar conocimiento, alianzas, reputación y transformación social.

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El objetivo del encuentro, de acuerdo con los organizadores, es básico: diseñar destinos, eventos, servicios y experiencias capaces de responder a una población más diversa, más longeva y con mayores necesidades de accesibilidad.

Una señal vial azul con el símbolo internacional de acceso indica el estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad en un área de vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La inclusión deja de ser únicamente una causa social para convertirse en una ventaja competitiva, una oportunidad de mercado y una condición indispensable para los destinos que aspiran a crecer con visión de futuro”, afirman.

Reiteran que la relevancia de esta conversación trasciende la agenda social. De acuerdo con la ONU Turismo, en América Latina y el Caribe existen alrededor de 85 millones de personas con discapacidad, una población que representa no sólo un desafío de inclusión, sino también una oportunidad estratégica para los destinos, las empresas y la industria turística.

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Se contempla que el deporte adaptado sea presentado como una herramienta de liderazgo, visibilidad, educación y transformación social, capaz de romper prejuicios, destacar capacidades y generar una conexión más humana con la diversidad.

La participación del Comité Paralímpico en esta actividad fortalece además el vínculo entre inclusión, deporte, turismo accesible e industria de reuniones. La presencia de este organismo, afirma el Let’s Meet Panamá, reafirma que la accesibilidad no debe entenderse únicamente desde la infraestructura, sino también desde la participación, la comunicación, la experiencia, la actitud, el servicio y la creación de oportunidades reales.