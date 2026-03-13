Así una flor silvestre enfrentó a la megasequía de California: la historia de la Mimulus cardinalis y el rescate evolutivo

La Mimulus cardinalis se convierte en el primer caso fuera del laboratorio donde una especie amenazada por el clima logra recuperarse gracias a mutaciones genéticas beneficiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de que una planta silvestre logró sobrevivir y recuperarse tras una sequía extrema en California gracias a una adaptación genética rápida está cambiando la visión sobre cómo las especies pueden enfrentar el cambio climático.

Un estudio divulgado por New Scientist muestra un proceso de evolución acelerada en la flor Mimulus cardinalis, aportando esperanza pero también señalando límites claros al potencial adaptativo de los organismos.

¿Pueden las especies adaptarse con la suficiente rapidez para sobrevivir al calentamiento global? El estudio de New Scientist revela que, si bien algunos organismos de ciclos vitales cortos han mostrado capacidad de evolución rápida, esto no implica que la mayoría de especies estén preparadas para resistir fenómenos extremos reiterados o para adaptarse al ritmo del cambio climático actual.

El hallazgo representa el primer caso documentado fuera del laboratorio donde una especie amenazada por el clima logra recuperarse gracias a mutaciones beneficiosas.

Los resultados indican que la mayoría de las especies no están preparadas para adaptarse al ritmo acelerado del calentamiento global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Daniel Anstett de la Universidad de Cornell investigó a la Mimulus cardinalis o monkeyflower escarlata. Esta planta se vio gravemente afectada por la megasequía que atravesó California entre 2012 y 2015.

Según Anstett, las Mimulus cardinalis dependen del agua y suelen crecer cerca de arroyos, por lo que sufrieron un fuerte impacto con la falta de lluvias. “Si la pones en una maceta y dejas de regarla unos días, simplemente moriría”, explicó el investigador, subrayando la fuerte vulnerabilidad de la especie ante la sequía.

De acuerdo con New Scientist, tres poblaciones locales de la planta desaparecieron completamente. Sin embargo, muchas de las que sobrevivieron desarrollaron mutaciones asociadas con una mayor tolerancia a la falta de agua, lo que les permitió recuperarse de forma rápida tras el evento extremo. Este fenómeno, denominado “rescate evolutivo”, nunca había sido registrado en la naturaleza a escala de toda una especie, señaló Anstett.

Rescate evolutivo: cómo las especies sobreviven al cambio climático

Demostrar el rescate evolutivo pleno en un entorno natural es un reto considerable. Anstett detalló a New Scientist que para confirmarlo se requieren tres pruebas: mostrar primero que una población se encuentra en declive debido a una amenaza, luego que adapta su respuesta de manera genética y, finalmente, que esa adaptación le permite recuperarse.

Uno de los criterios clave para la validación del rescate evolutivo es observar una respuesta genética adaptativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo cobra relevancia al contrastarlo con la historia evolutiva del planeta. A lo largo de millones de años, las especies han debido adaptarse o migrar ante variaciones climáticas extremas. Sin embargo, el calentamiento global actual avanza a una velocidad inédita: se proyecta que la temperatura media podría incrementarse en más de 4°C hacia finales de este siglo, superando ampliamente ritmos históricos como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, ocurrido hace unos 56 millones de años.

La pregunta de si la evolución rápida puede mantenerse al ritmo de estas transformaciones sigue abierta, sobre todo para aquellos organismos que no comparten las características de la Mimulus cardinalis.

Otros casos de adaptación genética en especies

El “rescate evolutivo” ha sido investigado en diversas especies, aunque casi nunca se había documentado una recuperación demográfica tan clara. Entre los ejemplos, New Scientist menciona a los pinzones de Galápagos, cuya morfología ha cambiado tras sequías; a los demonios de Tasmania, que han mostrado defensas genéticas ante un cáncer transmisible; y a los killifish de Estados Unidos, que han adquirido tolerancia a altos niveles de contaminación.

Con todo, según Anstett, la mayoría de estos casos arrojan evidencia de adaptación genética, pero no han podido confirmar todas las etapas necesarias: declive, adaptación y recuperación poblacional atribuibles a la evolución genética. “Ese tercer eslabón, demostrar que la recuperación se debe a la evolución rápida, no se había conseguido hasta ahora a través de toda la distribución de una especie”, indicó.

Los pinzones de Galápagos cambiaron su morfología como respuesta evolutiva a las sequías, según investigaciones recientes (EFE/ María Igual / Fundación Charles Darwin)

Andrew Storfer, investigador de la Washington State University y especialista en demonios de Tasmania, reconoció el valor de este avance. Señaló que su equipo ha identificado evolución rápida en demonios de Tasmania, pero no pueden confirmar que esto haya llevado a una recuperación poblacional.

Aclaró que, por el momento, el caso de Mimulus cardinalis refleja una adaptación a una sequía concreta, no a los efectos prolongados del cambio climático. Demostrar tal capacidad requeriría periodos de observación mucho más extensos.

Los desafíos de evolucionar contra reloj

Los expertos advierten que incluso en especies con generaciones cortas, la evolución rápida tiene límites profundos. Anstett remarcó que sobrevivir a una sequía de tres años no significa resistir continuas décadas de eventos aún más severos.

La clave está en la diversidad genética: tras sucesivos declives poblacionales, la “materia prima” para nuevas adaptaciones se reduce considerablemente. Si el daño se repite en intervalos breves, la capacidad evolutiva de la especie disminuye tras cada episodio extremo.

Además, los organismos de ciclos vitales largos, como ciertos mamíferos, aves o árboles, enfrentan obstáculos mucho mayores para evolucionar rápidamente. Este patrón limita de forma notable la posibilidad de adaptación a corto plazo para la mayoría de la biodiversidad global.

La diversidad genética es fundamental para la adaptación evolutiva, pero disminuye drásticamente tras sucesivos descensos poblacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio confirma que si las poblaciones pierden diversidad genética, sus chances de evolucionar frente a nuevas amenazas disminuyen. “Las amenazas irán aumentando conforme continúe el calentamiento global, pero la capacidad de evolucionar se va reduciendo”, advirtió Anstett en conversación con New Scientist.

Entre la esperanza y la incertidumbre científica

Pese a las limitaciones señaladas, los científicos destacan que este tipo de hallazgos aporta optimismo sobre la resiliencia potencial de algunas especies. Para Anstett, buena parte de las proyecciones actuales sobre el debilitamiento de la biodiversidad no incorpora el papel fundamental de la evolución en ella.

Aun así, advierte que los futuros eventos extremos podrían superar con creces a la sequía observada y pone énfasis en que la cautela sigue siendo necesaria.

Por su parte, Storfer remarcó a New Scientist la importancia de continuar estudiando a largo plazo los límites de la adaptación evolutiva frente a un cambio climático acelerado. La investigación concluye que, si bien la evolución puede aportar respuestas sorprendentes ante escenarios extremos, sus alcances no son absolutos y dependen de múltiples factores.

El caso de la Mimulus cardinalis recuerda que la adaptación genética puede ofrecer nuevos horizontes para la supervivencia de las especies, aportando una perspectiva esperanzadora sin desconocer la incertidumbre que plantea el cambio climático.