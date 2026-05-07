Medio Ambiente

¿Del basurero al surtidor? Una nueva tecnología promete transformar residuos plásticos en energía limpia

Un estudio publicado en la revista Chemistry detalla cómo la fotorreforma solar podría resolver simultáneamente la crisis de los desechos sintéticos y la demanda global de combustibles sin emisiones

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Ilustración de un montículo de residuos plásticos de colores, con rayos de sol transformándolos en esferas de hidrógeno azul que ascienden, sobre un fondo científico abstracto.
Un equipo de investigadores presentó un método que utiliza fotocatalizadores para convertir desechos plásticos en fuentes de energía limpia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad de Adelaida, en Australia, desarrollaron un método para convertir residuos plásticos en combustible de hidrógeno limpio mediante el uso de la luz solar, en un avance que podría abordar de forma simultánea dos de los mayores desafíos ambientales y energéticos del planeta. La investigación plantea una alternativa innovadora para dar valor a materiales que habitualmente terminan contaminando la tierra y los océanos.

De acuerdo con el artículo publicado en la revista científica Chemistry, cada año se producen en todo el mundo más de 460 millones de toneladas de plástico, grandes cantidades de las cuales terminan acumulándose en ecosistemas terrestres y marinos. Al mismo tiempo, la urgencia de abandonar los combustibles fósiles intensificó la búsqueda de alternativas energéticas más limpias y sostenibles.

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La investigación, liderada por la científica y candidata a doctorado de la universidad australiana Xiao Lu, demuestra que los plásticos, ricos en carbono e hidrógeno, pueden tratarse como un recurso en lugar de como un residuo. “El plástico suele considerarse un grave problema medioambiental, pero también representa una importante oportunidad. Si logramos convertir eficazmente los residuos plásticos en combustibles limpios utilizando la luz solar, podremos abordar simultáneamente los desafíos de la contaminación y la energía”, afirmó.

Cómo funciona la fotorreforma solar

Infografía ilustra cómo un panel solar alimenta un reactor que convierte desechos plásticos en hidrógeno, con botellas y bolsas de plástico entrando y burbujas de H2 saliendo.
Científicos australianos han desarrollado un método innovador para convertir residuos plásticos en combustible de hidrógeno limpio utilizando la luz solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló la casa de estudios, el método se denomina fotorreforma solar y se basa en materiales fotosensibles conocidos como fotocatalizadores. Estos materiales utilizan la energía de la luz solar para descomponer los plásticos a temperaturas relativamente bajas, sin necesidad de procesos industriales de alta energía.

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A través de este proceso, los plásticos se transforman en hidrógeno, un combustible limpio que no produce emisiones en el punto de uso, además de otros productos químicos industriales de valor como el ácido acético e incluso hidrocarburos con características similares al diésel. En comparación con la electrólisis tradicional del agua para la producción de hidrógeno, este método puede ser más eficiente energéticamente, ya que los plásticos se oxidan con mayor facilidad y reducen el consumo de energía en las reacciones.

Resultados prometedores en el laboratorio

El científico Xiaoguang Duan, de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Adelaida y autor principal del estudio, señaló que los experimentos recientes arrojaron resultados contundentes. Los investigadores registraron altos niveles de producción de hidrógeno y algunos sistemas funcionaron de forma continua durante más de 100 horas, lo que demuestra una mayor estabilidad y rendimiento respecto a intentos previos en este campo.

De acuerdo con la universidad australiana, estos resultados posicionan a la fotorreforma solar como una de las alternativas más prometedoras dentro de la economía circular, al convertir un material de desecho en un insumo energético de alto valor.

Los desafíos para su escalabilidad

Vista submarina de un arrecife de coral lleno de botellas de plástico y bolsas, con varios peces tropicales de colores nadando entre los desechos.
Un avance del grupo científico evidenció que es posible transformar grandes volúmenes de desechos plásticos en hidrógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances registrados, la tecnología enfrenta obstáculos importantes antes de poder adoptarse de forma generalizada. Según los especialistas, uno de los principales problemas es la complejidad de los propios residuos plásticos. “Se comportan de manera diferente durante su transformación, y los aditivos como los tintes y los estabilizadores pueden interferir en el proceso”, explicaron los investigadores.

Los fotocatalizadores también representan un desafío técnico. Estos materiales deben ser altamente selectivos y duraderos, capaces de operar en condiciones químicas exigentes sin perder eficacia. Las versiones actuales pueden degradarse con el tiempo, lo que limita su fiabilidad en aplicaciones industriales a largo plazo.

La separación de los productos finales suma otro nivel de complejidad. Las reacciones suelen generar una mezcla de gases y líquidos que requieren procesos de separación que consumen energía, lo que puede reducir los beneficios ambientales generales del método.

Una hoja de ruta hacia el uso industrial

Para superar estos obstáculos, los investigadores trazaron una hoja de ruta que incluye mejoras en el diseño de catalizadores, la ingeniería de reactores y la optimización general del sistema. Entre las estrategias exploradas figuran los reactores de flujo continuo, los sistemas que combinan energía solar con energía térmica o eléctrica y herramientas de monitorización avanzadas.

“Todavía existe una brecha entre el éxito en el laboratorio y su aplicación en el mundo real. Necesitamos catalizadores más robustos y mejores diseños de sistemas para garantizar que la tecnología sea eficiente y económicamente viable a gran escala”, reconocieron. Los objetivos del equipo incluyen aumentar la eficiencia energética y permitir el funcionamiento industrial continuo en las próximas décadas.

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