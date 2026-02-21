Medio Ambiente

La contaminación del tráfico se asocia con más riesgos respiratorios y cardiovasculares

Un compendio de evidencias científicas detalla que quienes se encuentran en zonas urbanas densamente pobladas registran más casos de padecimientos asociados a la exposición constante a contaminantes automotores

Especialistas advierten que las partículas ultrafinas del aire contaminado pueden penetrar los pulmones y aumentar riesgos de asma y enfermedades cardiovasculares (REUTERS/Henry Romero)

Bastan apenas 15 minutos al borde de una carretera transitada para que el humo del tráfico comience a generar inflamación en las vías respiratorias, según estudios recogidos por BBC Mundo. Un experimento divulgado por el medio demuestra que la exposición directa a contaminantes automotores produce efectos casi inmediatos en la salud, evidenciando el impacto silencioso pero acelerado de la polución urbana en el organismo.

Analizando muestras recogidas tras la exposición, especialistas encontraron un aumento de partículas ultrafinas capaces de penetrar profundamente en los pulmones y acceder al torrente sanguíneo. Entre los riesgos identificados por los investigadores figuran mayores probabilidades de desarrollar enfermedades respiratorias, asma y problemas cardiovasculares, según datos de BBC Mundo.

El daño causado por la contaminación del aire del tráfico no solo afecta al sistema respiratorio. Un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos afirma que respirar estas partículas eleva el riesgo de accidentes cerebrovasculares y se ha asociado a la reducción de la función cognitiva. Los daños pueden observarse incluso en personas jóvenes, indican expertos consultados por El Diario NY.

Uno de los experimentos reflejó que, después de exponerse a la contaminación en zonas con tráfico denso, los sujetos experimentaron síntomas como tos, irritación de garganta e incluso dificultad respiratoria.

Asimismo, expertos explican que los efectos de las partículas ultrafinas y los gases derivados de motores de combustión interna pueden manifestarse tanto en quienes presentan factores de riesgo como en personas previamente sanas.

El tráfico en ciudades densamente pobladas implica que millones de personas estén expuestas de manera continua a micropartículas y gases tóxicos, siendo los niños y adultos mayores los más sensibles. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la contaminación ambiental provoca cerca de 4,2 millones de muertes prematuras anuales.

El uso de mascarillas con filtros adecuados y la reducción del tiempo en zonas de tráfico intenso son medidas recomendadas, en particular para poblaciones vulnerables, según expertos entrevistados por BBC Mundo y El Diario NY.

La Organización Mundial de la Salud calcula que la contaminación ambiental causa cerca de 4,2 millones de muertes prematuras cada año a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos a largo plazo y estrategias de mitigación

La exposición crónica a los contaminantes del tráfico ha sido vinculada no solo a enfermedades respiratorias persistentes, sino también a un mayor riesgo de complicaciones metabólicas como la diabetes tipo 2, de acuerdo con investigaciones recientes publicadas en The Lancet. Estudios en población urbana indican que la incidencia de estas enfermedades es más alta en zonas cercanas a avenidas de alto tránsito.

En ciudades como Madrid y Ciudad de México, autoridades sanitarias han implementado sistemas de monitoreo de la calidad del aire en tiempo real y restricciones vehiculares para los días de mayor polución. Estos programas buscan reducir picos de contaminación y limitar la exposición de los grupos más vulnerables.

El uso de mascarillas adecuadas y la reducción del tiempo en áreas de tráfico intenso, medidas esenciales para proteger a población vulnerable contra la contaminación automotriz (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Además, la urbanización inteligente y la inversión en transporte público eficiente surgen como alternativas clave para disminuir la concentración de partículas. Organismos como la Organización Panamericana de la Salud destacan que el rediseño de los espacios urbanos, la incorporación de zonas verdes y la promoción de movilidad activa podrían ser determinantes para mitigar los efectos adversos del tráfico sobre la salud pública.

