‘Influencer’ colombiana explicó cómo hacer brownies caseros y saludables: se necesitan pocos ingredientes

María Elvira Ramírez conquista las redes con su receta fácil de brownies saludables - crédito @mariaelvirar_/IG

La tendencia de las recetas saludables sigue creciendo en las redes sociales, y una de las más recientes en captar la atención de miles de usuarios tiene como protagonista a la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez, la cual sorprendió con una preparación sencilla, rápida y con pocos ingredientes: unos brownies caseros más ligeros que la versión tradicional.

A través de un video que rápidamente se viralizó, la creadora de contenido aseguró que esta receta no solo es fácil de preparar, también podría convertirse en una aliada para quienes buscan opciones más saludables sin renunciar al sabor e incluso a los que quieren conquistar pareja a través de la cocina.

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Fue por eso que Ramírez presentó la preparación con una frase que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores: “Con este brownie saludable consigues pareja porque consigues pareja. Es demasiado fácil, demasiado rápido”.

En su explicación, la influenciadora detalló que uno de los puntos clave de la receta es la harina de avena, un ingrediente que muchos tienen en el hogar, pero que en caso de que no lo tengan listo en casa se puede preparar fácilmente.

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El brownie saludable de María Elvira Ramírez que causa sensación en redes sociales - crédito @mariaelvirar/tiktok

“Lo primero que vamos a necesitar es harina de avena, pero como yo no tengo harina de avena y si tú tampoco, te voy a enseñar cómo hacerla, que es demasiado fácil de hacer. En una licuadora vas a echar avena, solamente la vas a poner a licuar”, empezó explicando la influenciadora bogotana.

Con este paso, según explicó, se obtiene una base ideal para reemplazar harinas refinadas, manteniendo una preparación más nutritiva. Posteriormente, indicó cómo integrar los ingredientes secos que le darán el característico sabor a brownie.

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“Cuando ya tengas harina de avena, esto lo vas a poner en un plato. Le vamos a poner proteína de chocolate, que es proteína en polvo. Esto le va a dar como el sabor a brownie. Yo le puse un scoop completo, un poquito de sal, polvo para hornear, canela y vamos revolviendo todos los ingredientes secos”, indicó Ramírez.

Luego de mezclar los ingredientes secos, María Elvira Ramírez explicó cómo incorporar los componentes húmedos para lograr la textura adecuada.

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Así es la receta viral de brownies fit de María Elvira Ramírez: antojo sin remordimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El primer ingrediente húmedo va a ser un huevo, un chorrito de leche y el ingrediente secreto, la mantequilla”, mencionó, mientras iba a haciendo la preparación en su casa.

En este punto, la creadora destacó el uso de un ingrediente específico: la mantequilla ghee porque en su conocimiento es un producto de cocina reconocido por sus propiedades y su menor contenido de lactosa.

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“A mi me encanta ponerle ghee, porque la mantequilla ghee no tiene sal añadida, es libre de lactosa, es cien por ciento natural. Lo que vamos a hacer es que en un platico la vamos a derretir. Así sale la mantequilla ghee del microondas y la mantequilla va para adentro”, aseguró.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los usuarios fue el tiempo de preparación, ya que la receta puede estar lista en cuestión de minutos utilizando una freidora de aire: “Vamos a poner la mezcla en uno de estos moldes, que sean perfectos para poner en la airfryer. Se van a ciento ochenta grados por diez minutos y ya”.

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Cómo convertir avena en brownies caseros ligeros en minutos, según receta de María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar/tiktok

El resultado, según describió la influenciadora, es una mezcla entre brownie y torta, con una textura suave y un sabor intenso a chocolate, pese a no utilizar ingredientes tradicionales como harina refinada o grandes cantidades de azúcar.

“Sale un brownie/torta. Queda demasiado, demasiado rico. Yo pondría como cobertura de chocolate, pero así como quedó, pruébenlo y no se van a arrepentir”, concluyó.

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Este tipo de recetas se enmarca en una tendencia creciente en redes sociales, donde los creadores de contenido apuestan por versiones más saludables de platos clásicos y en este caso, la propuesta de María Elvira Ramírez llamó la atención de los internautas por su practicidad, el uso de ingredientes accesibles y su rápida preparación, factores que han impulsado su popularidad.