Colombia

María Fernanda Cabal culpó a sus ‘enemigos’ del Centro Democrático por ruptura de relaciones con Álvaro Uribe: “Están en el corazón del presidente”

La senadora anunció la creación de una ‘nueva derecha’ y afirmó que el expresidente tendría reservas con los principios de esa corriente. También aseguró que no atacará al Centro Democrático ni a su candidata presidencial

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La congresista aseguró que algunos militantes habrían intervenido para promover el distanciamiento con el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa
La congresista aseguró que algunos militantes habrían intervenido para promover el distanciamiento con el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

En medio de las fuertes tensiones entre la senadora María Fernanda Cabal y el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, la congresista entregó nuevos detalles de su distanciamiento con la colectividad y el expresidente.

En medio de una entrevista otorgada a Blu Radio, Cabal denunció la existencia de “enemigos internos” en el Centro Democrático y señaló que estos adversarios se hallan cercanos al círculo de Uribe Vélez.

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“Mis enemigos, que han sido siempre, están muy cerca del presidente Uribe, están en el corazón de Uribe y esa es una pelea que es prácticamente perdida para mí”, declaró la congresista al medio radial.

La senadora aseguró que identificó a sus principales rivales como integrantes del entorno directo de Uribe, lo que, según sus palabras, condujo a una oposición insuperable dentro del partido.

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Según Cabal, esa pelea interna la habría llevado a sentirse relegada de las decisiones importantes del partido, además de ser excluida en varias oportunidades como primera opción, como en el caso de las elecciones al Senado en 2022 cuando fue desplazada como cabeza de lista por el entonces candidato Miguel Uribe Turbay.

“La infelicidad nace cuando usted cumple con todas las tareas y de repente la desechan, siendo de alguna manera la que el público quería más o deseaba más. Me pasó anteriormente cuando Óscar Iván Zuluaga, me pasó cuando me quitaron la cabeza de lista, que me hicieron un favor porque saqué votos propios siendo la última en la lista cerrada. Y me pasó ahora”, señaló Cabal a Blu Radio.

La senadora también denunció presuntos episodios de “maltrato” y “exclusión” sufridos dentro del Centro Democrático. “Me sentí maltratada, me sentí excluida. No es la primera vez”, afirmó, remarcando que ni el reconocimiento entre los seguidores ni su desempeño legislativo modificaron ese trato recibido en la colectividad.

Incluso, Cabal llegó a tildar de tiempo perdido sus años de militancia en el Centro Democrático, a pesar de ser una de las fundadoras del proyecto político del expresidente Uribe.

“Yo construí ese partido. Yo hice el esfuerzo que resulta de la pasión cuando usted trabaja por algo que admira. Yo cumplí 12 años en el Congreso de la República. Yo no quería volver. El Congreso es terriblemente estéril, desgastador. El tiempo es el valor, bien que se pierde y se pierde del todo. Usted no lo recupera, usted no echa para atrás. Y creo que ya había cerrado un ciclo”, indicó.

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