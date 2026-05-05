Cuál es el impensado impacto de las estelas de los aviones en el cambio climático

Las estelas blancas de los aviones, conocidas como cirrus homogenitus, alteran la circulación energética y el equilibrio térmico global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estelas de condensación que dejan los aviones no son simples marcas blancas. Aunque parecen inofensivas y a menudo pasan inadvertidas, estos rastros artificiales alteran la circulación energética de la atmósfera y el equilibrio térmico global. En el corto plazo, pueden contribuir más al calentamiento global que el dióxido de carbono emitido por los propios motores, según explica Nicolas Bellouin, profesor de Procesos Climáticos en la Universidad de Reading.

Las estelas de los aviones, clasificadas oficialmente como “cirrus homogenitus”, son nubes formadas por cristales de hielo generadas por el tráfico aéreo a grandes altitudes. Estas formaciones modifican el equilibrio de energía en la atmósfera, atrapando la radiación infrarroja que la Tierra emite hacia el espacio, lo que favorece el calentamiento global. El impacto de estas nubes blancas trasciende su apariencia y ha generado interés entre los expertos en clima.

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Estudios recientes indican que las estelas pueden ejercer un efecto sobre la temperatura atmosférica tan relevante como el del CO2 de los propios aviones durante las horas inmediatas al vuelo. Su influencia se debe a la capacidad de retener energía térmica en la atmósfera, un elemento relevante en el aumento de la temperatura global.

Cómo y dónde se forman las estelas de los aviones

Las estelas de condensación se forman por la mezcla de vapor de agua y hollín expulsados por los motores a gran altitud sobre rutas densas de Europa y América del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estelas de condensación aparecen cuando los motores expulsan vapor de agua y partículas de hollín a altitudes cercanas a los 10 u 11 km. En estas altitudes, el aire frío y húmedo permite que el vapor se condense sobre las partículas y se congele, formando diminutos cristales de hielo.

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Las condiciones favorables predominan en las rutas aéreas más densas de Europa, el Atlántico Norte y la costa este de Norteamérica, mientras que sobre Asia la formación de estelas es mucho menos frecuente debido a condiciones atmosféricas menos propicias.

Aunque el hollín es fundamental para iniciar el proceso, los motores modernos también pueden formar estelas mediante otros residuos de la combustión. El tamaño, la forma del avión y las condiciones atmosféricas determinan cuánto tiempo persisten estas nubes, que pueden durar entre minutos y varias horas.

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Algunas estelas pueden tener un impacto climático equivalente a entre 20 y 200 toneladas de CO2, multiplicando el efecto del tráfico aéreo sobre el medioambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la atmósfera está seca, las estelas desaparecen rápido y su impacto es insignificante porque el aire absorbe poca humedad. Sin embargo, en ambientes húmedos y fríos, pueden expandirse y unirse, ya que el exceso de humedad disponible facilita el crecimiento y la persistencia de los cristales de hielo, llegando a cubrir áreas tan extensas como países enteros, algo observado sobre el Reino Unido y Francia.

El verdadero impacto climático de las estelas de condensación

Las estelas de condensación afectan al clima porque, si bien pueden reflejar parte de la luz solar, su principal acción consiste en atrapar la radiación infrarroja que escapa al espacio. Algunas de estas nubes artificiales pueden tener el mismo efecto climático que entre 20 y 200 toneladas de dióxido de carbono.

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Cuando persisten durante horas y forman extensas áreas de nubes (cirros artificiales), alteran el equilibrio de energía en la atmósfera. Dos factores potencian su efecto: aunque se originan con apenas cientos de kilogramos de vapor de agua y gramos de hollín por minuto de vuelo, captan humedad adicional y sus partículas de hielo absorben radiación infrarroja a lo largo de casi todo el espectro, mientras que el CO2 solo absorbe en rangos limitados.

Cómo reducir su efecto en el cambio climático

La eficacia para reducir el impacto climático de las estelas de aviones depende de mejores tecnologías de monitoreo y predicción atmosférica, así como de rutas más eficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos científicos como Mist, especializado en el desarrollo de tecnología para monitoreo atmosférico, en colaboración con Honeywell Aerospace UK y Boeing UK, buscan mejorar los sensores de humedad para predecir con mayor precisión dónde se formarán las estelas. Al perfeccionar el pronóstico meteorológico en altitud de crucero, es posible optimizar rutas de vuelo y evitar las zonas donde la formación de estelas es más probable.

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Optimizar trayectorias podría reducir el impacto climático de estas nubes, siempre que se cuente con mejores mediciones de humedad y predicciones más precisas. Persisten desafíos científicos y técnicos, tanto en la cuantificación exacta del efecto de las estelas sobre el calentamiento global como en el desarrollo de tecnologías eficaces para mitigar su creación.

Pese a su corta vida, las estelas de condensación pueden amplificar el calentamiento del planeta tras cada vuelo, sobre todo en las horas siguientes al paso del avión. No obstante, el dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante siglos y termina siendo el principal factor de calentamiento a largo plazo.

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