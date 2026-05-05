Pensiones Bienestar 2026: este es el CALENDARIO OFICIAL de pagos para los adultos mayores en el Edomex

El periodo de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes pasado. (Gobierno de México)

El periodo de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes pasado. Este depósito es el tercero en lo que va del año y se entregará de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

El calendario oficial de los depósitos fue dado a conocer por la la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante la Mañanera del Pueblo. Cabe indicar que este esquema de depósitos también corresponde a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

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(Pensión Bienestar)

Calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar en el Edomex

El calendario oficial de pagos para las Pensiones del Bienestar en el Estado de México para el bimestre mayo-junio coincide con el de las otras entidades federativas. La organización sigue un esquema alfabético y cubre desde el lunes 4 hasta el miércoles 27 de mayo.

Letra A | lunes 4 de mayo de 2026

Letra B | martes 5 de mayo de 2026

Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026

Letra C | jueves 7 de mayo de 2026

Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026

Letra G | lunes 11 de mayo de 2026

Letra G | martes 12 de mayo de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026

Letra L | jueves 14 de mayo de 2026

Letra M | viernes 15 de mayo de 2026

Letra M | lunes 18 de mayo de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026

Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Formas de confirmar el pago de las pensiones

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.