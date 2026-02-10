Un fenómeno vinculado al calentamiento global afectó a más del 50% de los arrecifes de coral del planeta

Entre 2014 y 2017 el 80% de los arrecifes analizados tuvo al menos un 10% de sus corales afectados por blanqueamiento (REUTERS/Napat Wesshasartar)

Los arrecifes de coral, ecosistemas clave para la biodiversidad marina y el bienestar humano, enfrentan una amenaza creciente por el calentamiento de los océanos. El fenómeno conocido como blanqueamiento de corales representa una consecuencia directa de las olas de calor marinas y compromete la supervivencia de numerosas especies.

Entre 2014 y 2017, se registró el episodio de blanqueamiento de corales más extenso y severo jamás documentado, según un estudio publicado en Nature Communications, liderado por un equipo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), la Universidad James Cook y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

De acuerdo con los autores del artículo científico, el análisis integró datos obtenidos en más de 15.000 relevamientos realizados en arrecifes de todo el mundo durante el periodo analizado. Este trabajo permitió estimar la magnitud real de los daños provocados por las olas de calor oceánicas, lo que supera registros de eventos anteriores.

Además, el estudio advierte que la tendencia no se revirtió: a partir de 2023 comenzó una nueva ola global de blanqueamiento de corales, cuyos efectos ya se extienden a numerosos arrecifes y que, según los autores, podría superar en gravedad al evento analizado. La continuidad de estos episodios pone en evidencia que los arrecifes de coral siguen bajo intensa presión y que el calentamiento de los océanos no da señales de detenerse.

Daños sin precedentes en los arrecifes

El blanqueamiento de corales representa una amenaza creciente para la biodiversidad marina y la protección costera, según el estudio (REUTERS/Napat Wesshasartar)

El estudio científico indica que el 80% de los arrecifes analizados tuvo al menos un 10% de sus corales afectados por blanqueamiento, mientras que el 35% de los arrecifes presentó una mortalidad que superó ese mismo porcentaje. Tras calibrar la relación entre el nivel de estrés térmico medido por satélites y los efectos sobre los corales, los modelos desarrollados por el equipo permitieron proyectar el alcance global del fenómeno: más del 50% de los arrecifes del planeta sufrieron blanqueamiento significativo y el 15% experimentó mortalidad considerable.

Según el estudio, estos valores superan ampliamente los daños de los eventos globales de blanqueamiento registrados en 1998 y 2010. “Nuestros resultados muestran que el Tercer Gran Evento Global de Blanqueamiento de Corales fue por lejos el más severo y extendido registrado hasta ahora”, manifestó Sean Connolly, investigador principal del STRI.

El trabajo señala que los niveles de estrés térmico sobre los arrecifes durante la ola de calor de 2014-2017 fueron tan altos que la NOAA debió crear nuevos niveles de alerta para el sistema de monitoreo, ya que superó las categorías existentes. “Los niveles de calor fueron tan extremos durante este evento que Coral Reef Watch tuvo que crear nuevas alertas de blanqueamiento que no se habían requerido en eventos previos”, detalló C. Mark Eakin, exdirector de Coral Reef Watch.

La pérdida de corales implica una reducción en la capacidad de los arrecifes para sostener la biodiversidad y defender las costas (REUTERS/Lucas Jackson)

El análisis, que abarcó distintos océanos y regiones, detectó que la sensibilidad de los corales al calor varió entre años y cuencas marinas, con el Caribe/Atlántico mostrando mayor propensión al blanqueamiento y el Asia-Pacífico menor, aunque no se identificaron patrones idénticos en la mortalidad en todas las regiones. El informe apunta además que en ciertas áreas, como la costa de Brasil, la turbidez de las aguas pudo ofrecer protección temporal, pero estos refugios no evitaron pérdidas posteriores.

Evidencias que cambiaron la perspectiva sobre la salud coralina

Para dimensionar el fenómeno, el equipo internacional combinó monitorización satelital de la temperatura superficial del mar a través del sistema Coral Reef Watch y observaciones directas en terreno, tanto subacuáticas como aéreas, en miles de sitios de arrecifes. El indicador clave fue el Degree Heating Week (DHW), que cuantifica la acumulación de calor excesivo sobre los corales.

Por ejemplo, si la temperatura del agua se mantiene 1 grado por encima del promedio habitual durante cuatro semanas, el valor es de 4 °C-semanas. Este nivel ya puede causar blanqueamiento moderado. Si el exceso de calor llega a 8 °C-semanas, el efecto suele ser mucho más grave, con blanqueamiento severo y muerte de corales.

La base de datos confeccionada abarca observaciones de decenas de organizaciones y científicos de 41 países, lo que la convierte en la más extensa sobre blanqueamiento de corales hasta la fecha. “Esta es la evaluación geográficamente más amplia de encuestas sobre blanqueamiento de corales que se haya realizado”, afirmó Connolly.

Por qué la salud de los arrecifes es importante para el planeta

El fenómeno de blanqueamiento de corales compromete la supervivencia de numerosas especies marinas vinculadas a los arrecifes (Instituto Australiano de Ciencias Marinas vía AP)

El trabajo científico recalca que la degradación de los arrecifes de coral tiene consecuencias directas sobre servicios ecosistémicos clave, como la pesca, el turismo y la protección costera. La pérdida de corales implica una reducción en la capacidad de los arrecifes para sostener la biodiversidad y defender las costas frente a eventos extremos.

Los autores del estudio advierten sobre la aceleración de este proceso: “Estamos viendo que los arrecifes no tienen tiempo suficiente para recuperarse antes de que ocurra el siguiente evento de blanqueamiento”, sostuvo Scott Heron, profesor de física en la Universidad James Cook. El informe también describe que la recurrencia de olas de calor marinas y la disminución de los períodos de recuperación incrementan la vulnerabilidad de los corales, favorecen la pérdida de diversidad genética y aumentan el riesgo de colapso ecológico.

El estudio concluye que, en el contexto de calentamiento oceánico continuado, la degradación de los arrecifes se presenta como un proceso casi irreversible y en aumento. “Local, regional y globalmente, las economías dependen en gran medida de la salud de sistemas naturales como los arrecifes de coral, pero a menudo los damos por sentado”, declaró Joshua Tewksbury, director del STRI.

Las estimaciones y alertas científicas subrayan la urgencia de proteger estos ecosistemas y la necesidad de coordinar esfuerzos internacionales para monitorear y mitigar los efectos del calentamiento global sobre los océanos.