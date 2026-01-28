Medio Ambiente

Cuáles son los nuevos retos ecológicos de la energía hidroeléctrica en Noruega que preocupan a los expertos

Resultados de monitoreos recientes muestran consecuencias no previstas para la vida en los cursos de agua del país. Un repaso por las medidas innovadoras que proponen diversos grupos de investigación

Guardar
La hidroelectricidad en Noruega enfrenta
La hidroelectricidad en Noruega enfrenta un nuevo escrutinio por sus efectos ocultos en los ecosistemas fluviales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidroelectricidad noruega, tradicionalmente reconocida como fuente de energía verde”, evidencia impactos inesperados en la vida acuática. Investigadores de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) documentaron episodios de mortalidad masiva de peces y fauna bentónica, vinculados a la sobresaturación de aire en las aguas descargadas por centrales hidroeléctricas.

Estudios recientes estiman que cerca del 30% de las 1.800 plantas del país presentan los mayores riesgos, un dato que cuestiona la sostenibilidad de este sector.

El fenómeno, denominado como “enfermedad de la vejiga gaseosa”, afecta a especies como la trucha del río Otra, donde se encontraron ejemplares muertos con signos como ojos sobresalientes, hemorragias, infecciones y aletas dañadas. Expertos de la NTNU advierten que tanto peces como otros organismos se ven expuestos, especialmente en cauces bajo control de grandes centrales como la Brokke Power Plant, ubicada en Agder.

Las especies acuáticas, especialmente las
Las especies acuáticas, especialmente las más sensibles, experimentan alteraciones severas en su entorno natural (Ulrich Pulg/NORCE)

Un problema que se agrava con el cambio climático

Tanto datos de la NTNU como del centro de investigación NORCE indican que el riesgo se concentra en unas 200 grandes instalaciones capaces de verter enormes volúmenes de agua en los ríos.

Mediciones de NORCE detectaron sobresaturaciones cercanas al 230%, superando ampliamente las cifras registradas en América del Norte o China, donde el máximo es de 160%. “En Noruega enfrentamos un problema de mayor envergadura, no deberíamos superar el 100%”, afirmó Ole Gunnar Dahlhaug, profesor de la NTNU.

El incremento de este peligro se relaciona con el cambio climático, que provoca inundaciones más frecuentes y un clima considerablemente más húmedo e inestable. Dahlhaug advirtió: “Sabemos que el cambio climático intensifica el problema, por eso deberíamos prestarle más atención”.

Las lluvias e inundaciones favorecen que el agua vertida desde las centrales transporte mayores cantidades de aire disuelto, elevando el riesgo letal para la fauna río abajo.

Un régimen de lluvias más
Un régimen de lluvias más intenso y errático intensifica la presión sobre los cursos de agua controlados por presas (Freepik)

Técnicamente, los investigadores explican que el proceso ocurre ya que, durante su trayecto hacia las turbinas, el agua absorbe aire debido a la gran diferencia de altura típica en muchas presas noruegas. El salto de presión permite disolver el aire en exceso y, al ser liberado tras las turbinas, se generan burbujas microscópicas que convierten el agua en una especie de “leche desnatada”.

Estas burbujas se acumulan dentro de los organismos acuáticos, origen de la enfermedad de la vejiga gaseosa. Según NTNU, la vulnerabilidad es mayor en Noruega por los considerables desniveles de sus instalaciones hidroeléctricas.

Los efectos ecológicos ya son evidentes. Investigaciones recientes en el río Otra muestran que la vida desapareció en largos tramos fluviales, y estimaciones de la NTNU sugieren que las cifras de muertes podrían ser aún mayores, ya que muchos animales mueren sin ser detectados o son devorados rápidamente.

A nivel internacional, un caso reportado en Brasil documentó la muerte de nueve toneladas de peces en un solo fin de semana de pruebas en una nueva central, situación que inicialmente no fue advertida por los responsables.

La acumulación de peces sin
La acumulación de peces sin vida a orillas del río refleja el alcance invisible de la crisis ecológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones tecnológicas y desafíos regulatorios

Ante este desafío, el equipo liderado por Dahlhaug y el investigador posdoctoral Wolf Ludwig Kuhn desarrolló una tecnología de ultrasonido en colaboración con biólogos de NINA y SINTEF, y financiada por la NTNU.

El sistema utiliza un transductor acústico que genera ondas de presión y produce burbujas al evaporar localmente el agua, permitiendo que las moléculas de aire suban a la superficie y desaparezcan.

Las primeras pruebas, realizadas tanto en laboratorio como en una pequeña central próxima a Trondheim, lograron aumentar el caudal tratado de 4 a 600 litros por segundo, lo que sienta las bases para ensayos a mayor escala.

Aunque los resultados son alentadores y el coste de implementación es bajo, la aplicación masiva de la tecnología aún no se concretó. “El mercado no existirá hasta que las autoridades introduzcan requisitos y se pongan los hechos sobre la mesa”, señaló Dahlhaug, según la Norwegian University of Science and Technology. Desde NTNU insisten en que solamente la regulación y el monitoreo obligatorio de la sobresaturación de aire impulsarán a las empresas a adoptar soluciones eficaces.

El sistema de ultrasonido se
El sistema de ultrasonido se puso a prueba en este conducto, abriendo la puerta a soluciones innovadoras para la industria (Wolf Ludwig Kuhn/NTNU)

Actualmente, Noruega carece de normativas que obliguen a las compañías hidroeléctricas a monitorizar o mitigar la sobresaturación de aire, a diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, donde existen regulaciones desde hace décadas.

Investigadores de la NTNU consideran que un año de monitoreo sería suficiente para recabar los datos necesarios y que el coste sería mínimo.

Según Dahlhaug, mientras las autoridades no exijan el control obligatorio, es probable que la crisis ambiental en los ríos noruegos continúe agravándose sin un horizonte claro de solución.

Temas Relacionados

NoruegaHidroelectricidadAirePecesRíosEnfermedadFaunaCambio ClimáticoUltrasonidoTecnologíaMortalidadClimaInundacionesIndustriaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los abuelos que cuidan nietos preservan mejor sus habilidades mentales

Científicos de Europa analizaron durante seis años a casi tres mil hombres y mujeres que realizan esos cuidados. Cómo el acompañamiento de las generaciones más jóvenes puede ayudar a preservar la agilidad mental

Los abuelos que cuidan nietos

Documentan el impacto del cambio climático en la Amazonia y en los Andes: el riesgo para los bosques

Científicos de 19 países de América y Europa detectaron que el calentamiento global y las modificaciones en el régimen de precipitaciones inciden en el tipo y cantidad de especies vegetales

Documentan el impacto del cambio

Científicos descubren que un fenómeno inesperado intensificó el deterioro de los corales

Una reciente investigación internacional analizó los cambios en los ecosistemas marinos tras la implementación de una medida ambiental

Científicos descubren que un fenómeno

Por qué restaurar humedales y turberas permite que el suelo capture más carbono ante el cambio climático

La recuperación de estos ambientes degradados favorece el desarrollo de vegetación capaz de absorber gases contaminantes, lo que transforma a estos ecosistemas en aliados naturales para frenar el avance del calentamiento global y proteger la biodiversidad

Por qué restaurar humedales y

Científicos proponen un nuevo método para detectar microplásticos en órganos y tejidos humanos

Un equipo internacional de investigadores desarrolló un sistema jerárquico de análisis que combina técnicas y controles rigurosos

Científicos proponen un nuevo método
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Iván Cepeda es un hombre

“Iván Cepeda es un hombre reflexivo”: declaración de Lafaurie generó molestia en sectores del Centro Democrático

Tamales de queso con calabaza: la receta ideal para este Día de la Candelaria

Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin: “Con dos sobaos podemos hacer una torrija de alta cocina”

La nieve llega a Madrid por la borrasca Kristin: se activa la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales en la Comunidad

Cruce de disparos en Yacopí dejó capturas e incautación de armas tras alerta ciudadana en zona rural de Cundinamarca

INFOBAE AMÉRICA
Mueren tres personas en nuevos

Mueren tres personas en nuevos ataques de Rusia contra los alrededores de Kiev y Dnipropetrovsk

Unió de Pagesos y Apaema convocan una tractorada este jueves en Palma contra el acuerdo con Mercosur

El Ibex 35 pierde los 17.800 puntos en la apertura y se aleja de sus máximos históricos

Detenido el responsable de un bar por instalar cámaras ocultas en los aseos

NCL consolida su apuesta por España: segundo mercado de Europa y motor del crecimiento en EMEA

ENTRETENIMIENTO

Amir El-Masry reveló su intensa

Amir El-Masry reveló su intensa preparación para interpretar a Prince Naseem: “Me sometí a jornadas de 12 horas en el gimnasio”

Kristen Stewart se manifestó muy crítica con la industria del cine: “A las actrices nos tratan como basura”

Jimmy Page reveló cuál fue el momento exacto cuando entendió que Led Zeppelin había llegado para quedarse

Harrison Ford se refirió al fracaso de la quinta entrega de Indiana Jones: “Yo pensaba que quedaba otra historia por contar”

Courtney Love deja tirado al equipo de la película que cuenta su vida y su turbulenta historia con Kurt Cobain: “Estamos destrozados”