La primera Fábrica de IA en México tendrá la supercomputadora más poderosa de América Latina y servirá para estos fines

La supercomputadora mexicana llamada Coatlicue será la más importante de América Latina

México forma a 10 mil expertos en Inteligencia Artificial para impulsar su soberanía tecnológica y acelerar el autoabastecimiento digital. El país inicia la instalación de “Coatlicue”, una supercomputadora de $6 mil millones que entrenará modelos avanzados de IA, mientras pone en operación herramientas públicas que ya mejoran servicios y combate la corrupción.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en enero de 2026 un cambio de modelo: el Estado se compromete a dejar de depender de proveedores extranjeros para garantizar el control de los datos, la eficiencia en trámites y la protección de la información ciudadana. El corazón de la apuesta es la Fábrica de IA, un grupo élite de cien especialistas que ya generan soluciones para la administración pública.

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La estrategia se consolida con la inauguración del Centro Público de Formación en IA, un instituto gratuito respaldado por 14 empresas tecnológicas globales. Durante 2026, egresa su primera generación de 10 mil estudiantes, con la meta de certificar 25 mil expertos al año en áreas como ciberseguridad y programación.

En noviembre de 2025, el Gobierno de México dio a conocer el proyecto Coatlicue, que en dos años permitirá a México tener la supercomputadora más potente de América Latina, busca acelerar políticas públicas basadas en datos, impulsar startups y corporativos con capacidad de cómputo antes inaccesibles en el país.

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Para entender la importancia de este anuncio es oportuno recordar que durante el periodo de emergencia de la pandemia (2020–2023) se reportaron alrededor de siete millones de fallecimientos en el mundo, mientras parte de la población se resguardaba en casa se fabricaron vacunas en poco menos de un año, cuando su desarrollo normal tarda aproximadamente una década.

Esta hazaña tecnológica fue posible gracias a la computación de alto rendimiento que fue esencial para entender el comportamiento del virus y acelerar pruebas. Supercomputadoras como Summit (Estados Unidos), Fugaku (Japón) y MareNostrum 4 (España) realizaron simulaciones que permitieron analizar miles de millones de configuraciones moleculares en cuestión de días, para encontrar las más prometedoras y probar cómo diferentes compuestos podían unirse a las proteínas del virus para inhabilitarlo.

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La Fábrica de IA: herramientas operativas en beneficio del ciudadano

A diferencia de proyectos que prometen resultados a largo plazo, la Fábrica de IA ya opera con sistemas al servicio directo del público. Uno de ellos es Ventanilla 24/7, el asistente virtual en gob.mx que entiende lenguaje cotidiano y ha orientado a más de 280 mil personas para resolver trámites sin jerga burocrática.

Coatlicue estará compuesta por 15 mil GPU distribuidas en 7.500 chasis, con potencia equivalente a 400 mil computadoras estándar. | (Crédito: Presidencia)

Otro desarrollo es Kuúl, un guía turístico inteligente disponible en español e inglés, que promueve destinos alternativos y comunidades pequeñas. En la gestión de desastres, un sistema de IA procesa mensajes de texto y voz en tiempo real para ubicar heridos y personas desaparecidas durante emergencias de Protección Civil.

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En la administración de aduanas, el Semáforo Aduanal utiliza datos históricos para determinar qué inspecciones son prioritarias y así agiliza el paso de mercancías sin comprometer la seguridad. Destaca también el empleo del Modelo de Grafos, que identifica redes complicadas de evasión fiscal y combate la emisión de facturas falsas con más éxito que los métodos tradicionales.

Coatlicue: la supercomputadora para análisis y prevención

Para procesar los enormes volúmenes de datos requeridos por la política digital del país, el gobierno inicia en junio la construcción de Coatlicue en el campus Zacatenco del IPN. Con una inversión de $6 mil millones, promete ser la supercomputadora más potente de América Latina y estará lista en un plazo de 24 meses.

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Coatlicue es una diosa de la fertilidad y la dualidad en la mitología mexica, madre de Huitzilopochtli (Foto: INAH)

Coatlicue servirá para entrenar modelos predictivos en salud, agricultura y seguridad nacional. Analizará información histórica desde 1950 y permitirá anticipar desastres climáticos, sequías y huracanes. Esta infraestructura se suma a la modernización del Centro de Datos de Aguascalientes —con un presupuesto de USD 7 millones— y la habilitación del centro de datos en Tulancingo, asegurando que los activos digitales del Estado permanezcan protegidos en servidores oficiales.

Soberanía, datos nacionales y alerta sobre control privado

La presidenta Sheinbaum sostiene que el control de la Inteligencia Artificial es un tema estratégico porque “quién controla la información relacionada con la inteligencia artificial, son las empresas dueñas de la plataforma”. Por esa razón, el objetivo es blindar la soberanía de los datos y sostener proyectos de IA que partan del interés público.

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Sheinbaum señala la urgencia: el uso de la IA ha tenido un crecimiento acelerado y es necesario que el Estado mexicano “participe activamente en la generación de conocimiento” y despliegue herramientas que garanticen acceso confiable y democrático a la información.

Tras identificar riesgos de rezago ante el avance mundial, la presidenta explica que el Estado mexicano impulsa su laboratorio de IA con especialistas encargados de analizar aplicaciones y riesgos de la tecnología, con la meta de evitar que los intereses privados concentren el desarrollo y gestión de los datos de millones de mexicanos.

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La estrategia nacional de IA queda blindada mediante una red de centros de datos y un programa de formación masiva. De esta forma, el país busca convertir la innovación tecnológica en una función permanente del servicio público, reduciendo la dependencia de soluciones extranjeras y reforzando el autoabastecimiento digital.

Por su parte, Brucelee Campos Alvarado, director de Inteligencia Estadística de la ATDT, dijo: “Desarrollamos este tipo de herramientas con talento propio. Trabajamos desde nuestros centros de datos, no dependemos de proveedores externos. La intención es que la infraestructura y el conocimiento se queden en casa, evitando que la información sensible de los mexicanos se resguarde en nubes extranjeras sin control alguno”.

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Puntos clave:

México concluye la formación de 10 mil expertos en IA y arranca la instalación de Coatlicue, supercomputadora de $6 mil millones.

La Fábrica de IA entrega herramientas activas como un asistente virtual que ha ayudado a más de 280 mil personas y un sistema anticorrupción aplicado en aduanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre el control privado de la IA y define la soberanía de datos como prioridad del Estado mexicano.