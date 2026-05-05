Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

Marjorie de Sousa rechaza el uso de inteligencia artificial para crear imágenes familiares falsas y pide sanciones a quienes las difunden. - Foto: Instagram / @marjodsousa @juliangil

La polémica volvió a rodear a Marjorie de Sousa tras la circulación de imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece junto a su hijo Matías y su expareja Julián Gil en escenas afectuosas. El material, difundido en redes sociales, generó reacciones inmediatas por el contexto delicado que rodea a la familia.

La actriz venezolana no tardó en fijar postura ante los medios, dejando clara su incomodidad frente a este tipo de contenidos. En un tono firme, pidió responsabilidad a los usuarios y acciones concretas contra las cuentas que los difunden.

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El tema se vuelve aún más sensible debido al historial público entre ambos actores, marcado por conflictos legales y la ausencia del padre en la vida cotidiana del menor.

“No se juega con eso”: la reacción que encendió el debate

Las imágenes generadas digitalmente de Marjorie de Sousa, Matías y Julián Gil reavivan polémicas y generan debate en redes sociales. - Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil

Marjorie de Sousa fue directa al referirse a las imágenes manipuladas. “Yo creo que no se debería jugar con eso. Creo que es algo bien delicado”, expresó al ser cuestionada sobre el tema.

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La actriz insistió en que este tipo de contenido debe ser denunciado. “Sí hay que reportar la página porque no se juega con eso, la verdad”, agregó, subrayando la gravedad de utilizar tecnología para recrear situaciones familiares inexistentes.

Sus declaraciones generaron eco inmediato, ya que el uso de inteligencia artificial en contextos personales ha abierto un debate sobre límites y responsabilidad digital.

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Un contexto familiar marcado por la distancia

El conflicto legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil mantiene al actor alejado de su hijo desde hace varios años. - (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La relación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil ha estado rodeada de tensiones desde su separación. Las diferencias legales derivaron en restricciones que han mantenido al actor alejado de su hijo durante varios años.

A pesar de ello, ambos han manifestado públicamente su cariño por el menor, aunque desde espacios distintos. Mientras la actriz mantiene la custodia, el actor ha expresado en diversas ocasiones su deseo de retomar el vínculo.

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Este trasfondo convierte cualquier contenido relacionado con la familia en un tema sensible, especialmente cuando se trata de imágenes que no corresponden a la realidad.

Entre proyectos, salud y la crianza de su hijo

La actriz prioriza el bienestar y la infancia de su hijo, promoviendo su desarrollo en actividades artísticas y deportivas sin presión.

En medio de la controversia, Marjorie de Sousa también compartió aspectos de su vida actual. Confirmó su participación en “Perfume de Gardenia” y aseguró que su estado de salud ha mejorado tras un periodo complicado.

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Además, adelantó que prepara un nuevo proyecto musical junto a su hijo, aunque dejó claro que su prioridad es su bienestar. “Ahorita lo dejo vivir su infancia y ya que él decida más adelante”, comentó.

La actriz destacó que busca que el menor explore actividades sin presión. Entre deportes y música, su enfoque es permitirle crecer con libertad, lejos de la exposición innecesaria que hoy vuelve a colocar a su familia en el centro de la conversación pública.

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