Mujer apodada como ‘Lady Tacos’ rompe el silencio tras hacerse viral en redes sociales

Asegura que nunca intentó exhibir a personas reales con el contenido.

Una grabación difundida en redes sociales colocó en el centro de la polémica a una joven originaria de Durango, quien fue apodada “Lady Tacos” tras aparecer comiendo sobre un puesto de bisutería con una actitud que generó múltiples críticas.

El video, que circuló principalmente en la plataforma X, muestra a la mujer recargada en la mesa de exhibición de un negocio de joyería mientras consume alimentos. En las imágenes, una empleada del lugar le solicita en repetidas ocasiones que se retire, argumentando que su presencia obstruye la visibilidad de los productos.

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Pese a que le pidieron retirarse, se negó y dejó su basura, desatando críticas en redes.

“Nosotros pagamos una renta aquí por el espacio y no puedes estar aquí; si gustas, allá está el área donde están las personas comiendo los taquitos”, le indica la trabajadora durante la grabación.

Pese a la petición, la joven se niega a moverse, señalando que se encuentra en la vía pública. En otro fragmento del video, responde a la insistencia con la frase: “hazle como quieras”. Además, se observa que coloca su bebida sobre el mismo mostrador y permanece en el sitio hasta terminar su comida, dejando posteriormente los residuos sobre el puesto.

El material generó opiniones divididas entre los usuarios; sin embargo, una gran parte de los comentarios se enfocaron en reprochar la conducta mostrada, e incluso derivaron en señalamientos hacia la apariencia física de la protagonista.

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La protagonista reveló el contexto real tras la difusión del clip.

Días después de la viralización, la propia joven decidió pronunciarse a través de la plataforma TikTok, desde la cuenta @adariorolaminado. En su mensaje, explicó que el video corresponde a una representación de situaciones reales que enfrentan en el negocio, y no a un incidente auténtico.

De acuerdo con su versión, el contenido formaba parte de una recreación basada en experiencias cotidianas con clientes, con la intención de reflejar problemáticas comunes sin exhibir a personas reales. Asimismo, señaló que el clip original incluía una advertencia que aclaraba que se trataba de una actuación, detalle que no fue considerado por quienes lo difundieron.

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Asegura que se trató de una recreación basada en experiencias del negocio.

La joven también abordó las reacciones generadas, destacando que gran parte de los comentarios se centraron en su físico. “La gente empezó a opinar más que nada sobre mi físico, sobre cómo me veía; se salió totalmente de control”, expresó.

En ese sentido, explicó que anteriormente había evitado participar en este tipo de contenidos por temor a recibir críticas personales. “No sería capaz de grabar a alguien para que lo ofendan, así como me ofendieron”, afirmó.

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