México

Mujer apodada como ‘Lady Tacos’ rompe el silencio tras hacerse viral en redes sociales

La protagonista reveló el contexto real tras la difusión del clip viral

Guardar
Asegura que nunca intentó exhibir a personas reales con el contenido.
Asegura que nunca intentó exhibir a personas reales con el contenido.

Una grabación difundida en redes sociales colocó en el centro de la polémica a una joven originaria de Durango, quien fue apodada “Lady Tacos” tras aparecer comiendo sobre un puesto de bisutería con una actitud que generó múltiples críticas.

El video, que circuló principalmente en la plataforma X, muestra a la mujer recargada en la mesa de exhibición de un negocio de joyería mientras consume alimentos. En las imágenes, una empleada del lugar le solicita en repetidas ocasiones que se retire, argumentando que su presencia obstruye la visibilidad de los productos.

PUBLICIDAD

Pese a que le pidieron retirarse, se negó y dejó su basura, desatando críticas en redes.

“Nosotros pagamos una renta aquí por el espacio y no puedes estar aquí; si gustas, allá está el área donde están las personas comiendo los taquitos”, le indica la trabajadora durante la grabación.

Pese a la petición, la joven se niega a moverse, señalando que se encuentra en la vía pública. En otro fragmento del video, responde a la insistencia con la frase: “hazle como quieras”. Además, se observa que coloca su bebida sobre el mismo mostrador y permanece en el sitio hasta terminar su comida, dejando posteriormente los residuos sobre el puesto.

El material generó opiniones divididas entre los usuarios; sin embargo, una gran parte de los comentarios se enfocaron en reprochar la conducta mostrada, e incluso derivaron en señalamientos hacia la apariencia física de la protagonista.

PUBLICIDAD

La protagonista reveló el contexto real tras la difusión del clip.
La protagonista reveló el contexto real tras la difusión del clip.

Días después de la viralización, la propia joven decidió pronunciarse a través de la plataforma TikTok, desde la cuenta @adariorolaminado. En su mensaje, explicó que el video corresponde a una representación de situaciones reales que enfrentan en el negocio, y no a un incidente auténtico.

De acuerdo con su versión, el contenido formaba parte de una recreación basada en experiencias cotidianas con clientes, con la intención de reflejar problemáticas comunes sin exhibir a personas reales. Asimismo, señaló que el clip original incluía una advertencia que aclaraba que se trataba de una actuación, detalle que no fue considerado por quienes lo difundieron.

Asegura que se trató de una recreación basada en experiencias del negocio.

La joven también abordó las reacciones generadas, destacando que gran parte de los comentarios se centraron en su físico. “La gente empezó a opinar más que nada sobre mi físico, sobre cómo me veía; se salió totalmente de control”, expresó.

En ese sentido, explicó que anteriormente había evitado participar en este tipo de contenidos por temor a recibir críticas personales. “No sería capaz de grabar a alguien para que lo ofendan, así como me ofendieron”, afirmó.

Temas Relacionados

Tacosredes socialesTikTokLady Tacosmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Sigfrido Múgica, exfuncionario de Uruapan, no acudió a declarar en el caso del asesinato del exalcalde y desde noviembre se desconoce su paradero

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de mayo: sin servicio estación de la L2 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de mayo: sin servicio estación de la L2 del MB

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

La cantante revela detalles de su nueva gira y desata conversación por el costo de los boletos

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Detienen a hombre que quemó al perro de su exnovia tras rociarlo con gasolina en CDMX

Pese a que el hecho ocurrió en 2024 la justicia llegó y las autoridades lograron capturar al sujeto que mató a la mascota de su ex pareja

Detienen a hombre que quemó al perro de su exnovia tras rociarlo con gasolina en CDMX

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

La actriz costarricense reveló que está muy alejada del contenido que hace el periodista de espectáculos

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

El Chino Antrax: las dos versiones del asesinato del líder de sicarios del Mayo Zambada que mostrabas su vida de lujos en redes sociales

Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

“Narcosindicatos”: Napoleón Gómez Urrutia denuncia que mineras se apoyan del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

DEPORTES

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso