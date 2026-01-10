Medio Ambiente

Hallan un vínculo entre las tormentas del Pacífico Norte, el derretimiento de glaciares y la sequía en California

Un nuevo estudio del Instituto Weizmann de Ciencias reveló que estos fenómenos no son parte de la variabilidad natural, sino una consecuencia directa del calentamiento global que los modelos climáticos subestiman

Guardar
El desplazamiento hacia el norte
El desplazamiento hacia el norte de las tormentas invernales del Pacífico Norte altera el equilibrio climático en América del Norte (Instituto Weizmann)

* Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.

Los glaciares de Alaska se están derritiendo a un ritmo acelerado, ya que pierden aproximadamente 60 mil millones de toneladas de hielo cada año. A unos 4000 kilómetros al sur, en California y Nevada, se están batiendo récords de calor y sequedad, lo que crea condiciones favorables para los incendios forestales.

Investigadores del Instituto Weizmann de
Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias revelan datos clave sobre el impacto del cambio climático en las tormentas. El Dr. Rei Chemke fue uno de los autores del trabajo (Instituto Weizmann)

Un factor importante que contribuye al cambio climático en ambas regiones es el desplazamiento hacia el norte de las trayectorias de las tormentas invernales en el océano Pacífico Norte. Estas tormentas transportan calor y humedad desde las regiones más cálidas de la Tierra hacia el polo; cuando sus trayectorias se desplazan hacia el norte, llega más calor y humedad a Alaska, mientras que la ventilación natural del suroeste de Estados Unidos se reduce, lo que impulsa el aumento de las temperaturas.

En un nuevo estudio publicado este miércoles en Nature, el Dr. Rei Chemke, del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias del Instituto Weizmann de Ciencias, y el Dr. Janni Yuval, de Google Research, demuestran que el desplazamiento de las tormentas hacia el norte se está produciendo mucho más rápido de lo previsto por los modelos climáticos.

California y Nevada experimentan récords
California y Nevada experimentan récords de calor y sequía bajo la influencia de nuevas dinámicas atmosféricas (CUARTOSCURO)

Además, utilizando una nueva métrica basada en la presión a nivel del mar —un parámetro medido de forma consistente durante décadas—, los investigadores descubrieron que este desplazamiento no forma parte de la variabilidad climática natural, sino una clara consecuencia del cambio climático.

Los hallazgos se suman a una serie de estudios previos de Chemke que apuntan a un patrón preocupante: las trayectorias de las tormentas terrestres están cambiando rápidamente, y los modelos climáticos no siempre lo tienen en cuenta.

El derretimiento acelerado de los
El derretimiento acelerado de los glaciares de Alaska se vincula con cambios en las trayectorias de las tormentas (Archivo/ U.S. Fish and Wildlife Service/Handout via REUTERS)

“Nuestra preparación para el cambio climático futuro depende de la capacidad de los modelos para realizar predicciones precisas”, afirma Chemke. “El hecho de que los modelos no capten el efecto del cambio climático en el reciente desplazamiento hacia el norte de las trayectorias de las tormentas, y sus consecuencias para el oeste de Norteamérica, sugiere que los cambios en esta región podrían ser incluso más drásticos de lo que prevemos actualmente”.

Temas Relacionados

Instituto Weizmann de CienciasInstituto Weizmanncambio climáticocalentamiento globaltormentas invernalesPacífico Norteúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo es el papel térmico no tóxico para recibos y etiquetas creado por científicos suizos

Es una innovación inspirada en la naturaleza, en la que se reemplazan los compuestos cuestionados del papel tradicional. Cómo se reducirían riesgos para quienes manipulan recibos a diario

Cómo es el papel térmico

¿El Atlántico es una autopista de toxinas? El fenómeno que obliga a repensar la amenaza de los petroplásticos

Un estudio reciente documenta el trayecto transoceánico de residuos contaminados, revela nuevas rutas de dispersión y plantea desafíos inéditos para la vigilancia ambiental y la cooperación internacional

¿El Atlántico es una autopista

Los incendios forestales en la calidad del aire: un estudio lo comparó con la contaminación del transporte y la industria

Científicos midieron las emisiones por incendios en Argentina con datos satelitales y modelos numéricos. Demostraron que esos eventos extremos modifican la condición atmosférica a nivel nacional

Los incendios forestales en la

Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

Investigadores de Hungría y Austria confirmaron que algunos canes tienen la capacidad de incorporar vocabulario al escuchar a escondidas conversaciones entre personas

Los perros superdotados pueden aprender

Los océanos alcanzaron un nuevo récord de calor en 2025 y se aceleran los fenómenos climáticos extremos

La acumulación sin precedentes de energía marina impulsa eventos meteorológicos más devastadores. Cuáles son las zonas más afectadas

Los océanos alcanzaron un nuevo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Accesorios protagonistas: sombreros, pañuelos y

Accesorios protagonistas: sombreros, pañuelos y bolsos en los looks veraniegos de las famosas argentinas

Estrés vacacional: 10 consejos de expertos para superarlo y disfrutar del tiempo libre sin culpa

Lionel Messi revolucionó el verano con su forma de disfrutar el vino

Un comercio sufrió pérdidas tras cortes de luz y golpes de tensión: la Justicia avaló su reclamo

Ganan un juicio por daños y perjuicios tras un escándalo por audios virales

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Empieza juicio de apelación a miliciano ruso condenado por crímenes de guerra en Ucrania

Moscú admite error del 'Marinera' al recurrir a Rusia para eludir las sanciones de EE.UU.

Los Capitanes derrotan a Warriors y son líderes del Oeste en la G-League

El papa pide respetar la voluntad del pueblo venezolano y soluciones sin fines partidistas

Margallo ve un intento de beatificar a Sánchez como una "Juana de Arco" de defensa de la democracia

ENTRETENIMIENTO

El entrañable amuleto que acompaña

El entrañable amuleto que acompaña a Sophie Turner ante cada nuevo reto escénico

“Me hubiera gustado estar en AC/DC”: la inesperada confesión de Brian May

Kendall Jenner rompe el silencio sobre los rumores de “ser lesbiana en secreto”

“Disfruto la labor de detective, es parte de mi oficio como actriz”: la confesión de Helena Bonham Carter sobre su nuevo papel

Netflix confirma el regreso de “Black Mirror” con su temporada 8