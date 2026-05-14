Medio Ambiente

Científicos alertaron que el cambio climático pone en riesgo a miles de plantas con flores en distintos continentes

Dos investigaciones publicadas en la revista Science describieron cómo las alteraciones de temperatura y precipitaciones modifican los ecosistemas naturales y afectan especies esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental

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Pangaea Ultima es el posible supercontinente que podría formarse en el futuro distante debido a la deriva continental continua de las placas tectónicas de la Tierra. Su ocurrencia, tiempo y forma exactos son hipotéticos.
El cambio climático amenaza con la extinción de hasta 50.000 especies de flora mundial antes de fin de siglo (Imagen ilustrativa Infobae)

El aumento de la temperatura global dejó de ser un fenómeno abstracto para convertirse en una variable que redefine la supervivencia de miles de especies vegetales a lo largo de distintos continentes.

Un nuevo análisis científico advirtió que el impacto del cambio climático sobre la flora mundial podría conducir a pérdidas masivas antes de finalizar el siglo, comprometiendo ecosistemas enteros y la estabilidad de recursos esenciales para la vida humana.

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Las pruebas provienen de dos estudios publicados en la revista científica Science, que examinaron tanto el futuro de las especies vegetales ante el calentamiento global como el riesgo actual de extinción de plantas con flores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Modelos científicos muestran que el desplazamiento de plantas por dispersión natural y conservacionista no evita la alta tasa de extinción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones retratan un panorama en el que el ritmo de transformación climática supera la capacidad de adaptación de numerosas especies, con proyecciones de extinciones masivas y pérdidas extremas de hábitat incluso bajo escenarios moderados de contaminación por carbono.

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Proyecciones de pérdida de biodiversidad vegetal

El primer estudio estimó que entre el 7% y el 16% de las especies de plantas del planeta podrían perder el 90% de su hábitat en las próximas décadas. Esa drástica reducción dejaría a entre 35.000 y 50.000 especies en riesgo de desaparecer hacia finales de siglo, incluso si las emisiones de carbono se mantienen en niveles intermedios.

El trabajo se sustentó en modelos informáticos que cruzaron variables climáticas y biológicas para anticipar el futuro de una gran parte de la flora mundial.

Mujer agachada examina flores con lupa y cuaderno. Un marmota en primer plano y un glaciar al fondo en un paisaje montañoso con poca vegetación.
Más de 10.000 especies de plantas con flores, claves en la evolución vegetal, ya enfrentan riesgo crítico de extinción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que el calentamiento global, junto a los cambios en las precipitaciones, transformó rápidamente las condiciones necesarias para la supervivencia de múltiples especies. Un grupo de ecólogos de la Universidad de California en Davis puntualizaron a AP News que el ritmo del calentamiento global impulsa la extinción.

Desplazamiento de hábitats y límites de adaptación

Algunas especies podrían desplazarse hacia regiones más frías mediante procesos naturales de dispersión, favorecidos por el viento, el agua o la acción de animales, movimiento que ya se observa en diversos ecosistemas y que se emplea en estrategias de conservación mediante traslados supervisados.

Las simulaciones realizadas evidenciaron que aun considerando ese desplazamiento, la tasa de extinción no se redujo significativamente. Los investigadores advirtieron que el problema no se relaciona únicamente con la velocidad de movilidad de las especies, sino con la desaparición progresiva de los hábitats necesarios para su supervivencia.

El aro gigante figura entre las plantas con flores consideradas evolutivamente únicas y actualmente amenazadas (REUTERS)
El aro gigante figura entre las plantas con flores consideradas evolutivamente únicas y actualmente amenazadas (REUTERS)

La investigación mostró una pérdida progresiva de condiciones aptas, donde la temperatura, la humedad y el suelo cambiaron al mismo tiempo, restringiendo el desarrollo de muchas plantas.

Regiones con mayor exposición al riesgo

El análisis identificó tres zonas de especial vulnerabilidad: el ártico, el Mediterráneo y Australia. En el caso del ártico, el calentamiento avanzó aproximadamente cuatro veces más rápido que el promedio global, acelerando la transformación de los ecosistemas locales.

En Australia, el principal factor se vinculó con las alteraciones en los patrones de lluvia, que afectaron la disponibilidad de agua. En la región Mediterránea, la combinación de temperaturas elevadas y variabilidad en las precipitaciones generó un escenario más inestable para la flora autóctona.

Extensos campos de tulipanes rojos, amarillos, rosas y blancos se extienden en franjas. Varios molinos de viento tradicionales y personas se aprecian al fondo.
Los tulipanes fueron utilizados por los investigadores como ejemplo de especies que dependen de combinaciones muy precisas de temperatura, humedad y tipo de suelo para sobrevivir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores subrayaron que muchas especies dependen de condiciones muy específicas. Xiao Li Dong, ecóloga del estudio, ilustró esa dependencia con el caso del tulipán, que requiere un equilibrio particular entre suelo, temperatura y humedad, condiciones que cambiaron de manera concurrente en distintos territorios.

Plantas con flores y riesgo evolutivo

El segundo estudio, también publicado en la revista científica Science, se centró en las plantas con flores, un grupo que supera las 335.000 especies. De acuerdo con el análisis realizado por el centro de investigación británico Jardines Botánicos de Kew, cerca de 10.000 especies están actualmente en peligro de extinción.

El informe remarcó que muchas de estas plantas poseen características evolutivas singulares, y su desaparición supondría la pérdida de cerca del 21% de lo que los expertos denominan el “árbol de la vida”.

Entre los ejemplos se incluyen especies como el aro gigante y otras de alto valor biológico y económico, como la orquídea utilizada en la producción de vainilla.

Orquídea tropical, flor comestible, planta de vainilla, cultivo de vainilla, flor aromática, especia natural, orquídea exótica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las orquídeas utilizadas para producir vainilla integran el grupo de especies vegetales cuya desaparición tendría impacto biológico y económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Felix Forest, biólogo evolutivo y autor principal del estudio, detalló que el enfoque del análisis busca equilibrar el interés entre plantas y animales: “Estamos intentando corregir ese desequilibrio entre plantas y animales, especialmente vertebrados”.

Añadió que la percepción pública a menudo privilegia la fauna sobre la flora en las acciones de conservación, y señaló: “Los humanos generalmente se interesan más por las cosas suaves y peludas y las que tienen dos alas que por las plantas”.

Impacto sobre la historia biológica y los ecosistemas

El estudio destacó que algunas plantas con flores constituyen linajes evolutivos únicos, sin especies cercanas que mantengan su información genética. Dentro de estos casos se ubica el Ginkgo biloba, ejemplo de una historia evolutiva extensa.

Cápsulas y plantas de suplemento y extracto natural de Ginkgo biloba para mejorar la salud cognitiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ginkgo biloba fue señalado por los científicos como un caso excepcional de linaje evolutivo, debido a la ausencia de especies cercanas que compartan su historia genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advirtieron que la desaparición de estas especies reduce tanto la biodiversidad actual como millones de años de historia evolutiva. Además, señalaron que muchas plantas con flores poseen menos especies cercanas capaces de preservar ese linaje biológico frente a una extinción.

Implicaciones para sistemas naturales y recursos humanos

Especialistas citados en el trabajo indicaron que la pérdida de biodiversidad vegetal puede afectar procesos esenciales como la seguridad alimentaria y el acceso a materias primas. La alteración de ecosistemas enteros influye en la disponibilidad de recursos y el equilibrio de sistemas naturales interdependientes.

Los responsables de ambas investigaciones insistieron en la necesidad de atención urgente frente a la velocidad de los cambios climáticos y la magnitud de especies comprometidas en varios continentes.

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