Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

La disponibilidad de agua dulce se encuentra amenazada por diversas fuentes de contaminación, entre ellas los desechos procedentes de la industria, los colorantes utilizados en diferentes procesos y la presencia de productos químicos que llegan a ríos, lagos y fuentes de consumo.

Esta situación exige encontrar soluciones efectivas y sostenibles, ya que la limpieza del agua es esencial para la salud y el desarrollo humano. Frente a este panorama, investigadores de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) centraron sus esfuerzos en buscar métodos que permitan purificar el agua de manera sostenible y económica, aprovechando recursos que existen en abundancia, como la luz solar.

Jibin Antony, investigador doctoral adscrito al Departamento de Ingeniería Química de NTNU, remarca la importancia de desarrollar tecnologías que sean ecológicas, asequibles y eficaces: “El sol nos proporciona una enorme cantidad de energía, completamente gratuita. El reto consiste en encontrar materiales capaces de aprovechar la luz solar para degradar los contaminantes presentes en el agua”.

Fotocatálisis y el papel de la bismutita

La estrategia que investiga Antony se apoya en la fotocatálisis, un proceso en el cual ciertos materiales, llamados fotocatalizadores, desencadenan reacciones químicas bajo la acción de la luz. Estas reacciones son capaces de descomponer compuestos dañinos presentes en el agua, transformándolos en sustancias menos perjudiciales.

El mineral que centró el interés de Antony es la bismutita, que se presenta de forma natural como un carbonato de bismuto y que puede encontrarse en determinadas zonas de Noruega.

La bismutita posee propiedades que le permiten actuar como fotocatalizador, aunque su eficiencia máxima se alcanza únicamente bajo luz ultravioleta, lo que constituye una fracción pequeña de la radiación solar disponible.

Para superar esta limitación, Antony probó tres métodos distintos con el objetivo de aumentar la eficacia de la bismutita cuando está expuesta a la luz solar habitual. Uno de los métodos consiste en modificar la bismutita con sílice, lo que mejora la adhesión de los contaminantes y genera defectos estructurales en el material que aceleran la reacción fotocatalítica. “La sílice ayuda a que los contaminantes se adhieran mejor al material y genera defectos que aceleran el proceso”, explicó.

Otra aproximación implica la utilización de nanopartículas de oro, que se comportan de manera similar a antenas, captando la luz solar y potenciando la reacción fotocatalítica. “Funcionan casi como antenas para captar la luz solar. El efecto sobre la fotocatálisis fue evidente”, añadió Antony.

Si bien este método, aplicado de manera aislada, no produjo resultados significativos, su combinación con las otras técnicas incrementó la eficiencia general del proceso.

La sinergia obtenida entre los métodos permitió mejorar la degradación de contaminantes bajo condiciones de luz solar ordinaria.

Hacia una purificación sostenible y asequible

Los experimentos demostraron que es posible aumentar de forma considerable la capacidad de materiales como la bismutita para purificar agua utilizando la luz solar.

Representando un paso relevante hacia el diseño de sistemas de tratamiento de agua que sean asequibles y funcionen únicamente con energía solar, sin necesidad de recurrir a productos químicos perjudiciales para el medioambiente ni para la salud.

El objetivo de este trabajo es que, con el tiempo, puedan desarrollarse tecnologías que contribuyan a obtener agua más limpia en ríos, lagos y fuentes de consumo humano, utilizando uno de los recursos más accesibles de la naturaleza.

“No podemos resolver todos los problemas ambientales con un solo método, pero si logramos purificar el agua mediante luz solar y química inteligente, habremos dado un paso importante”, concluyó Jibin Antony.

Este enfoque abre nuevas posibilidades para la gestión sostenible del recurso hídrico, al emplear materiales accesibles y procesos que se apoyan en la energía del sol, facilitando el acceso a agua más segura sin generar impactos negativos adicionales.