El 40% de la megafauna marina enfrenta una alta vulnerabilidad debido a la amenaza humana, afirma un estudio

El estudio más completo hasta la fecha alerta sobre la extinción de animales fundamentales para la salud de los océanos. Del calentamiento global a la pesca industrial y la contaminación plástica, cuáles son los factores que impactan en conservación de estas especies

Tortugas, sirenios y tiburones son
Tortugas, sirenios y tiburones son los grandes vertebrados oceánicos con mayor riesgo de extinción por amenazas humanas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca del 40% de la megafauna marina a nivel global enfrenta una alta vulnerabilidad ante amenazas derivadas de la actividad humana, de acuerdo con el mayor estudio internacional realizado sobre el tema.

El análisis, liderado por Michelle VanCompernolle y Ana Sequeira de la Universidad de Australia Occidental, convocó a más de 300 científicos marinos de 51 países con el fin de examinar el impacto de 23 factores de riesgo sobre 256 especies emblemáticas, entre las que figuran ballenas, tiburones, tortugas, aves marinas, osos polares, focas y sirenios.

Entre las principales conclusiones, el trabajo identificó a las tortugas, los sirenios y los tiburones como los grandes vertebrados oceánicos que presentan mayor vulnerabilidad. El equipo internacional colaboró con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y otras instituciones científicas.

La investigación subraya que las temperaturas extremas, los palangres a la deriva y los artes de pesca fijos constituyen los peligros más relevantes para estos animales, que cumplen funciones ecológicas clave en los océanos. Según VanCompernolle: “Las principales amenazas identificadas dentro de estas categorías fueron las temperaturas extremas, los palangres a la deriva y los artes de pesca fijos”.

Las temperaturas extremas y la
Las temperaturas extremas y la contaminación por plásticos afectan a la mayor proporción de especies de megafauna marina - (AP Foto/Mark Baker, Archivo)

De acuerdo con los resultados, las temperaturas extremas y la contaminación por plásticos afectan a la mayor proporción de especies, ya que agravan las condiciones tanto en aguas costeras como en alta mar. Sin embargo, la pesca industrial, especialmente mediante palangres a la deriva y artes de pesca fijos, provoca las caídas más marcadas en las poblaciones de megafauna marina.

Estas prácticas capturan accidentalmente a grandes vertebrados que no constituyen el objetivo comercial, causando en muchos casos daños irreversibles a sus poblaciones. Los expertos advierten que la reducción de estos riesgos es fundamental para evitar un colapso en los ecosistemas marinos.

El equipo científico utilizó un sistema avanzado de evaluación basado en la metodología de la Lista Roja de la UICN. Este enfoque permite cuantificar la vulnerabilidad considerando tres dimensiones: la gravedad de la amenaza, el alcance sobre la población y el momento en que ocurre el impacto.

Así, los científicos diferenciaron entre amenazas de gran proporción, como el cambio climático y la contaminación por plásticos ―que pueden afectar a un gran número de especies aunque no siempre generen descensos directos en la población― y amenazas de alta gravedad, relacionadas principalmente con los métodos de pesca, que pueden causar fuertes disminuciones poblacionales.

El estudio internacional utilizó la
El estudio internacional utilizó la metodología de la Lista Roja de la UICN para evaluar la vulnerabilidad de 256 especies - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sequeira puntualizó: “Descubrimos que algunas amenazas, como los artes de pesca, son de alta gravedad, lo que significa que pueden causar fuertes disminuciones de población”. El informe detalla que las tortugas y los sirenios constituyen los grupos más vulnerables, ya que enfrentan elevados riesgos en las cuatro categorías de amenaza evaluadas: cambio climático, impactos costeros, artes de pesca y perturbaciones marítimas.

En contraste, tiburones y rayas resultan principalmente afectados por la pesca, debido a las capturas accidentales y dirigidas de la industria pesquera. Se identificó que las temperaturas extremas agravan los riesgos a través de eventos como el blanqueamiento de corales y las olas de calor marinas, mientras que la contaminación plástica incide en la mortalidad al ser ingerida o al alojarse en los cuerpos de los animales.

Para fundamentar estos resultados, el equipo de investigación contactó a más de 600 expertos en megafauna marina. Ellos evaluaron la vulnerabilidad de las especies respecto a cada amenaza, analizando factores como el momento del impacto, el alcance en la población y la gravedad de posibles disminuciones.

Este proceso empleó un sistema de ponderación que tuvo en cuenta el nivel de certeza de cada respuesta, lo que permitió afinar los datos y reducir el margen de error. La puntuación final de vulnerabilidad se determinó siguiendo las normas de la UICN, adaptadas para ofrecer un panorama actualizado sobre la situación global de estas especies emblemáticas.

Más de 600 expertos evaluaron
Más de 600 expertos evaluaron la vulnerabilidad de la megafauna marina ante 23 factores de riesgo en 51 países - (Associated Press)

Los responsables del informe destacan la imperiosa necesidad de atender las amenazas de forma simultánea. Proponen que las estrategias de conservación marina incluyan acciones integrales frente a los distintos riesgos.

Solo con políticas coordinadas será posible evitar la extinción de especies que cumplen funciones ecológicas, económicas y culturales en los mares del mundo. Sequeira enfatizó: “Nuestros hallazgos resaltaron la necesidad de estrategias de conservación coordinadas y multiamenazas para reducir el riesgo de extinción global”.

Actualmente, la megafauna marina contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas, actúa como centinela de la salud de los océanos y genera beneficios económicos a través del turismo y la pesca sostenible.

Según la UICN, un tercio de estas especies ya está amenazado de extinción. Frente a este panorama, el estudio publicado en Conservation Biology ofrece una base científica robusta para orientar políticas públicas y priorizar intervenciones que aseguren la supervivencia de estos animales frente a la creciente presión de las actividades humanas en los océanos

