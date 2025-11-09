Medio Ambiente

Calentamiento sin precedentes en lagos amazónicos: un estudio alerta sobre los riesgos para la biodiversidad

Un trabajo documentó temperaturas extremas en la región durante una etapa de sequía y ola de calor. Las consecuencias

Guardar
El estudio destaca cómo la
El estudio destaca cómo la sequía extrema de 2023 provocó temperaturas inéditas en los lagos amazónicos, amenazando la vida acuática y el bienestar humano (REUTERS/Wagner Santana)

El agua de los lagos amazónicos registró temperaturas sin precedentes durante la sequía y la ola de calor de 2023: llegó hasta 41 °C, según un reciente estudio internacional dirigido por Ayan Fleischmann del Instituto Mamirauá que fue publicado en la revista Science.

Este fenómeno extremo detonó graves consecuencias ecológicas en la región, lo que ha generado preocupación en la comunidad científica sobre el futuro de la biodiversidad.

Entre septiembre y octubre de 2023, la Amazonía central experimentó la peor sequía de su historia: el lago Tefé redujo su superficie un 75% y soportó temperaturas letales para la vida acuática.

En cinco de los diez lagos monitoreados, los investigadores midieron temperaturas superiores a 37 °C, y en el caso del lago Tefé, el agua llegó a 41 °C en toda la columna de hasta dos metros de profundidad. Las variaciones diarias alcanzaron los 13 °C, imponiendo a peces y otros organismos un estrés térmico extremo.

La investigación advierte sobre la
La investigación advierte sobre la vulnerabilidad de la biodiversidad amazónica frente al cambio climático y eventos como El Niño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del desastre se hizo evidente con el hallazgo de 209 cadáveres de delfines de río en el lago Tefé en menos de dos meses, una parte importante de la población local de este cetáceo.

También se registraron mortandades masivas de peces, tanto en lagos como en instalaciones de acuicultura: en un solo estanque llegaron a morir 3.000 ejemplares, según los expertos. Además, la ausencia de refugio térmico en aguas poco profundas agravó el daño, ya que ni los delfines ni los peces pudieron escapar del calor.

“A medida que las temperaturas globales del aire en la superficie siguen aumentando, también lo hacen las temperaturas de los distintos componentes de nuestro entorno. Una sequía severa y una ola de calor simultáneas en la Amazonía en 2023. Esta combinación provocó una alta mortalidad de peces y delfines de río, y la temperatura de varios lagos de la región estudiada alcanzó máximos históricos, llegando un lago entero a los 41 °C. Es probable que el cambio climático en curso cause más casos como este, en los que las temperaturas se acerquen o superen los límites de tolerancia térmica de la vida acuática", repasaron los expertos.

Causas del calentamiento extremo

El análisis de las causas de este calentamiento, realizado con modelos hidrodinámicos y mediciones directas, identificó la combinación de radiación solar intensa, niveles de agua extremadamente bajos, alta turbidez y vientos muy débiles.

El estudio explicó que varios días sin nubes permitieron una penetración solar total; la poca profundidad y la turbidez impidieron disipar el calor, mientras que el viento escaso no favoreció la pérdida térmica durante la noche, generando un calentamiento progresivo del agua.

La mortandad masiva de delfines
La mortandad masiva de delfines y peces en el lago Tefé refleja el impacto del calor récord sobre los ecosistemas de la Amazonía (Marcos Amend)

Según los autores, este episodio forma parte de una tendencia de calentamiento acelerado. Los expertos atribuyeron este incremento al cambio climático y a eventos como El Niño, que intensificaron la sequía y el calor en la región.

Impacto ecológico y social

Las consecuencias ecológicas y sociales fueron profundas. El estudio en Science destacó que la mortandad de delfines y peces amenaza la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas, que dependen de la pesca y el transporte fluvial.

Durante la sequía, miles de personas quedaron aisladas, sin acceso adecuado a alimentos, agua potable ni medicinas. Los científicos advirtieron que los peces amazónicos son ectotermos con escasa tolerancia térmica, de modo que incluso pequeños aumentos de temperatura pueden ser letales, especialmente si disminuye el oxígeno disuelto.

Los investigadores señalan la importancia
Los investigadores señalan la importancia de sistemas de monitoreo ambiental robustos para anticipar desastres ecológicos en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, la comunidad científica emitió una alerta sobre la necesidad de actuar con rapidez. “Estas observaciones ponen de relieve las grandes amenazas que probablemente afectarán a las personas y la biodiversidad del Amazonas y otras aguas tropicales en los próximos años”, comunicaron los autores a la revista Science.

Además, se destacó el llamado a establecer sistemas de monitoreo ambiental robustos y de largo plazo en lagos vulnerables como Tefé y Coari, para que funcionen como centinelas del cambio climático y faciliten estrategias de gestión para los habitantes de la región.

El futuro de los ecosistemas acuáticos amazónicos dependerá de la capacidad para monitorear y comprender estos procesos. Solo así será posible anticipar y mitigar los impactos del calentamiento global en una región que destaca por su extraordinaria biodiversidad y el alto grado de dependencia social de sus aguas.

Temas Relacionados

Calentamiento extremo lagos amazónicosAmazonasDelfines de ríoCambio climáticoAyan FleischmannLago TeféBiodiversidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atlántico Sur: científicos buscarán microbios Asgard, posibles antepasados de humanos, plantas y animales

A bordo del buque científico Falkor (too), 26 expertos trabajarán en aguas uruguayas para recolectar muestras y comprender mejor cómo aparecieron las primeras células complejas en la historia del planeta

Atlántico Sur: científicos buscarán microbios

Científicos identifican un proceso que acelera la ruptura del “Glaciar del Juicio Final” en la Antártida

Un reciente estudio internacional advierte que la enorme masa de hielo podría volverse más inestable, lo que altera las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar en todo el planeta

Científicos identifican un proceso que

Cumbre climática global en la Amazonía: cuáles son los ejes centrales que se discutirán en la COP30 de Brasil

Belém do Pará, en el corazón de la selva, será el punto de reunión para que 197 mandatarios debatan sobre el futuro del planeta ante el avance del calentamiento global. La transición ecológica y el rol estratégico de los bosques tropicales

Cumbre climática global en la

Cómo un mecanismo de deshielo antártico podría acelerar el aumento global del nivel del mar

Un equipo internacional descubrió que la interacción entre aguas profundas cálidas y las grandes masas de hielo en la región polar activa procesos capaces de desencadenar retrocesos acelerados, con consecuencias para la estabilidad de los ecosistemas y la vida costera mundial

Cómo un mecanismo de deshielo

Químicos agrícolas alteran la conducta de abejas y peces cebra

Investigaciones recientes revelan que la exposición a fitosanitarios modifica patrones de actividad y respuestas en especies claves, lo que podría comprometer la estabilidad de ecosistemas y la biodiversidad en entornos agrícolas

Químicos agrícolas alteran la conducta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las remesas que se envían

Las remesas que se envían desde Estados Unidos ahora se pueden recibir por Nequi: esta es la funcionalidad que sirve para hacerlo

El Buen Fin: estas son las recomendaciones de la Profeco para hacer rendir el dinero

La ciberseguridad en Sector Salud: una urgencia impostergable

Gobernador de Michoacán recuerda a su padre tras asesinato de Carlos Manzo: “Un pasado que muchos compartimos”

Así de fácil es solicitar la devolución de saldo a favor de créditos Icetex antes de concluir el 2025

INFOBAE AMÉRICA
El Mirandés consigue ante el

El Mirandés consigue ante el Sporting de Gijón su primer triunfo local de esta temporada

Un choque de trenes deja 11 heridos de consideración en el suroeste de Eslovaquia

La votación anticipada a las legislativas del martes en Irak registra un récord de participación

Carlos Sainz: "No ha sido nuestro fin de semana, ni de Williams ni el mío"

Israel recibe el cuerpo de otro rehén retenido por las milicias palestinas en Gaza

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos, retos durante su

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair”: así será la versión extendida de la saga que llegará a los cines

El remake que Arnold Schwarzenegger siempre esperó para una de sus películas ya es una realidad

Millie Bobby Brown escogió a uno de sus compañeros de “Stranger Things” como el padrino de su hija

Dua Lipa sumó Soda Stereo y Miranda! a su lista de más de 50 covers: ¿qué otros temas versionó en su gira?