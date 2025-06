Un estudio analizó el impacto del humo de incendios forestales en la salud cardiovascular

El humo de incendios forestales contiene partículas PM2.5, capaces de llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo, afectando la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los incendios forestales están aumentando rápidamente en intensidad, frecuencia y duración debido a la crisis climática

Las partículas finas de 2.5 micrómetros o menos que se liberan durante estos eventos, conocidas como PM2.5, preocupan a los expertos.

Una investigación analizó un daño poco visible, pero igualmente grave: el deterioro del sistema cardiovascular.

El estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC) planteó que la exposición prolongada al humo de incendios forestales está asociada con un aumento significativo en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, en comparación con otras fuentes de contaminación atmosférica.

El impacto del humo en el sistema cardiovascular

El humo de incendios forestales podría estar relacionado con más de 20.000 nuevos casos anuales de insuficiencia cardíaca en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo analizó datos de más de 22 millones de personas afiliadas al programa de seguro médico Medicare en Estados Unidos entre 2007 y 2018.

El estudio encontró que respirar aire contaminado con humo de incendios forestales durante largos períodos puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca en adultos mayores. En concreto, cuando la cantidad de PM2.5 presentes en el aire por efecto del humo crece incluso en pequeñas cantidades, el peligro para el corazón también se incrementa.

Los investigadores calcularon que por cada aumento de 1 microgramo por metro cúbico en la exposición promedio al humo durante dos años, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca crece aproximadamente un 1,4%. Ese incremento, aunque parezca mínimo, puede tener un gran impacto poblacional.

Además, el estudio mostró que cuantos más días al año hay humo en el aire por encima de ciertos niveles, mayor es el riesgo. Es decir, no solo importa cuánto humo hay, sino también cuántos días seguidos una persona está expuesta.

El riesgo de insuficiencia cardíaca por humo fue mayor en mujeres, personas con bajos ingresos y quienes acceden a Medicaid (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con el tiempo, la contaminación del humo que una persona respira puede aumentar muy levemente, pero ese pequeño aumento es fundamental para la salud cardíaca, especialmente en las poblaciones vulnerables. Incluso un pequeño riesgo individual tiene un gran impacto en la salud pública”, explicó Hua Hao, investigadora de la Universidad de Emory y autora principal del estudio.

El daño no afecta a todos por igual. “También encontramos que la asociación entre el PM2.5 del humo y la insuficiencia cardíaca fue más fuerte en mujeres, personas elegibles para Medicaid (programa público de salud para población vulnerable) y quienes viven en zonas de bajos ingresos, lo que indica una mayor susceptibilidad”, dijo Hao.

Qué metodología usaron los investigadores

El trabajo se basó en un análisis de datos de más de 22 millones de personas mayores. Los investigadores observaron su estado de salud a lo largo de 11 años, desde 2007 hasta 2018, para estudiar si habían desarrollado insuficiencia cardíaca.

Para saber cuánto humo respiraba cada persona, se usaron mapas detallados de contaminación del aire, que permiten estimar la presencia de partículas finas (PM2.5) provenientes de incendios forestales en zonas de apenas un kilómetro cuadrado. Luego, esa información se organizó según el código postal donde vivía cada persona, y se calculó un promedio de exposición para los dos años anteriores a cada etapa de seguimiento.

Un estudio analizó a más de 22 millones de adultos mayores en Estados Unidos, revelando un mayor riesgo cardíaco por humo de incendios (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir de esos datos, se comparó la cantidad de humo respirado con la aparición de problemas cardíacos, teniendo en cuenta factores como la edad, el sexo, el nivel de ingresos o si la persona vivía en una zona con más o menos recursos.

En promedio, las personas estudiadas estuvieron expuestas a 0.51 microgramos por metro cúbico de humo por año, una cantidad baja pero que, según los autores, puede tener efectos importantes si se mantiene en el tiempo.

El equipo también explicó que el estudio tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, las estimaciones de contaminación pueden no reflejar exactamente lo que respiró cada persona, y los datos de salud se tomaron de registros administrativos que podrían no incluir todos los detalles, como los hábitos de vida o antecedentes familiares.

Lo que implican los hallazgos en un mundo con más incendios forestales

Proteger a las comunidades vulnerables exige políticas ambientales activas, prevención de incendios y atención sanitaria específica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo cobra mayor relevancia en un contexto de aumento global de incendios forestales causados por el calentamiento global. Según Joan A. Casey, profesora de epidemiología ambiental en la Universidad de Washington y autora del comentario editorial que acompaña la publicación, “para finales de siglo, en un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, prevemos que el 74% del planeta experimentará aumentos sustanciales en la duración y la frecuencia de la temporada de incendios forestales”.

La situación ya es visible en Estados Unidos, donde los días con humo de incendios, antes poco frecuentes, ocurren ahora varias veces al año. Este cambio en los niveles de exposición ambiental plantea la necesidad de una respuesta urgente.

Harlan M. Krumholz, profesor de la Escuela de Medicina de Yale y editor en jefe de JACC, repasó: “A medida que el humo de los incendios forestales se vuelve más frecuente e intenso, descubrimos que incluso exposiciones pequeñas y prolongadas pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, especialmente entre los más vulnerables. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de proteger a las comunidades mediante políticas ambientales y la preparación sanitaria”.