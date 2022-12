Cómo el calentamiento global afecta el color del agua de los lagos

Los lagos azules están asociados con una temperatura del aire de verano más fría, una capa de hielo de invierno y una mayor precipitación

Aunque el color del agua es una propiedad fundamental de los ecosistemas de agua dulce, la distribución global del color del lago sigue siendo desconocida. Tanto el clima como la morfología del lago influyen en el color modal del lago.

Según una investigación reciente que proporciona el primer inventario mundial del color de los lagos, los azules de todo el mundo corren el peligro de volverse de color marrón verdoso si continúa el calentamiento global.

Los cambios en el color del agua del lago, según informan los especialistas, pueden indicar una disminución de la salud ecológica

El estudio actual muestra que, además de factores como las algas y los sedimentos, la temperatura del aire, la precipitación, la profundidad del lago y la elevación tienen un papel importante en la determinación de la acuarela más común de un lago.

Menos de un tercio de los lagos del mundo son azules y, a menudo, son más profundos y están ubicados en áreas frías de latitudes altas con abundante precipitación y cubierta de hielo invernal. Según la investigación, los lagos de color marrón verdoso, que constituyen el 69% del total, son más comunes y se pueden encontrar en áreas más secas, interiores continentales y a lo largo de las costas.

Para identificar la acuarela más común de 85.360 lagos y embalses en todo el mundo entre 2013 y 2020, los investigadores utilizaron 5,14 millones de imágenes de satélite. Los hallazgos fueron publicados recientemente en Geophysical Research Letters, una revista de la Unión Geofísica Americana.

El nuevo estudio exploró cómo los diferentes grados de calentamiento podrían afectar el color del agua si persiste el cambio climático

“Nadie ha estudiado nunca el color de los lagos a escala global. Hubo estudios anteriores de quizás 200 lagos en todo el mundo, pero la escala que estamos intentando aquí es mucho, mucho mayor en términos de la cantidad de lagos y también de la cobertura de los pequeños. Aunque no estamos estudiando todos los lagos de la Tierra, estamos tratando de cubrir una muestra grande y representativa de los que tenemos” explicó Xiao Yang, hidrólogo de teledetección del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Metodista del Sur de Dallas y autor del estudio.

La paleta intoxicada

El color de un lago puede cambiar estacionalmente, en parte, debido a cambios en el crecimiento de algas, por lo que los autores caracterizaron el color del lago evaluando el más frecuente por un período de siete años. Los resultados se pueden explorar a través de un mapa interactivo desarrollado por los autores.

Los autores realizaron este mapa para mostrar los resultados del estudio

El estudio encuentra que su aparición puede disminuir el porcentaje de lagos azules, muchos de los cuales se encuentran en las Montañas Rocallosas, el noreste de Canadá, el norte de Europa y Nueva Zelanda. “El agua más cálida, que produce más floraciones de algas, tenderá a cambiar los colores de los lagos hacia el verde” afirmó Catherine O’Reilly, ecóloga acuática de la Universidad Estatal de Illinois y autora del nuevo documento.

Hay muchos ejemplos de personas que realmente han visto que esto sucede cuando estudiaron un lago de modo individual. Por ejemplo, O’Reilly dijo que los Grandes Lagos de América del Norte están experimentando una mayor proliferación de algas y se encuentran entre los que se calientan más rápido. Investigaciones anteriores también han demostrado que las regiones árticas remotas tienen lagos con un “verdor cada vez más intenso”, completó Yang.

Si bien estudios anteriores han utilizado métricas más complejas y de escala más fina para comprender la salud general del ecosistema del lago, “la acuarela es una métrica simple pero viable para la calidad del agua que se puede ver desde satélites a escala global”, explicaron los autores en su escrito.

A medida que continúa el calentamiento, es probable que los lagos del norte de Europa pierdan su capa de hielo invernal, lo que podría afectar las actividades invernales y culturales

”Si se están utilizando lagos para la pesca o el sustento o el agua potable, los cambios en su calidad, que probablemente ocurra cuando se vuelvan más verdes, probablemente significarán que será más costoso tratar esa agua. Puede haber períodos en los que el agua no sea utilizable y las especies de peces ya no estén presentes, por lo que no obtendremos los mismos servicios ecosistémicos esencialmente de esos lagos cuando pasen de ser azules a ser verdes” advirtió O’Reilly.

Además, los cambios en la acuarela pueden tener implicaciones recreativas y culturales en lugares como Suecia y Finlandia, “donde los lagos son culturalmente predominantes

“Nadie quiere ir a nadar a un lago verde, así que estéticamente, algunos de los lagos que siempre pensamos que eran un refugio o lugares espirituales, podrían estar desapareciendo a medida que cambia el color”, concluyó.

También participaron de la investigación John R. Gardner, Matthew RV Ross, Simon N. Topp, Jida Wang y Tamlin M. Pavelsky.

