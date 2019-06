Para algunos, explica France Culture, es un discurso fantasioso que se parece más a profetismo que a ciencia. El filósofo Jacques Bouveresse prefiere hacer todo lo posible para que la catástrofe no ocurra, en vez de anticiparla y adaptar su vida en consecuencia. "En cuanto a la colapsología, es un término que me exaspera. Cuando uno crea una palabra con el sufijo -logía, quiere dar la sensación de que es algo más o menos científico; y, si entendí bien, hay gente que pretende practicar este tipo de cosas de manera científica. Soy escéptico: aunque inicialmente puedan basarse en datos recogidos con seriedad, estos discursos me parecen más proféticos que científicos. En general, el catastrofismo es una forma de pensar que me resulta totalmente extraña. Lo único que me importa, una vez más, es intentar hacer lo que depende de nosotros para que no ocurra lo peor", explica en su libro Les Premiers jours de l'inhumanité (los primeros días de la inhumanidad).