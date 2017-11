Un país de veganos reduciría las emisiones de gases del efecto invernadero en un 28% y no el 49% que actualmente implica la ganadería en los Estados Unidos, según el estudio que encabezó White, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Además, algunos nutrientes fundamentales como las vitaminas A y B 12, los ácidos grasos y el calcio se tendrían que consumir de otro modo, si se quiere evitar las deficiencias.