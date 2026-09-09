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Minsa intensifica la vacunación para contener los contagios de sarampión

Los casos confirmados se concentran principalmente en Puno y Arequipa, mientras la enfermedad tiene presencia en 16 regiones y Lima Metropolitana. La emergencia sanitaria fue prorrogada por 90 días y el sector informó el abastecimiento de más de 1,1 millones de dosis de vacunas

Foto: Difusión
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El Ministerio de Salud (Minsa) intensificó las acciones para contener el avance del sarampión en Perú, donde se reportan más de 1.929 casos confirmados, concentrados principalmente en Puno y Arequipa. La enfermedad tiene presencia en 16 regiones y Lima Metropolitana y alcanza 53 provincias y 155 distritos, según la información del sector.

Ante el incremento de contagios, el Gobierno prorrogó por 90 días calendario la emergencia sanitaria mediante el Decreto Supremo n.° 013-2026-SA. A esta medida se suma la Alerta Epidemiológica AE-CDC n.° 007-2026, emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), que establece la intensificación de la vigilancia, la detección temprana y el control de brotes nosocomiales en los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos.

Más de 1,1 millones de dosis y brigadas móviles

Como parte de la respuesta, el Minsa informó el envío y abastecimiento de más de 1,1 millones de dosis de vacunas a nivel nacional, con prioridad para la vacuna SPR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

El sector también desplegó brigadas móviles de vacunación en colegios, mercados, iglesias, aeropuertos y viviendas, con el objetivo de cerrar brechas y lograr que la población infantil complete su esquema regular.

En las zonas consideradas de mayor riesgo se implementó además la estrategia denominada “Dosis Cero”, una dosis de contingencia dirigida a bebés de entre 6 y 12 meses. La medida comprende Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Foto: Difusión
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Las acciones incluyen la vacunación prioritaria del personal sanitario que trabaja en áreas de alto contacto y la implementación de triajes diferenciados para separar a pacientes con sospecha de fiebre y sarpullido. La alta dirección del Minsa realiza, además, visitas de inspección a La Libertad, Lambayeque, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna para supervisar y liderar los barridos de inmunización.

El despliegue es encabezado por el ministro de Salud, Luis Dyer, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud (CNS), EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Esquema de vacunación y síntomas de alerta

El director general del CDC, César Munayco, recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa, pero prevenible mediante la inmunización. De acuerdo con la información difundida por el sector, el esquema nacional de vacunación es gratuito y comprende dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad.

Ante el incremento de casos, el Minsa exhortó a los padres de familia a revisar y actualizar el estado de vacunación de sus hijos menores de 10 años.

El sector señaló que entre los síntomas a los que se debe prestar atención se encuentran la fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y sarpullido. Ante su aparición, recomienda evitar la automedicación y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

Para obtener información sobre los puntos de vacunación o realizar consultas médicas, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente con la Línea 113, disponible las 24 horas del dí

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