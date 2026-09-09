Cuánto cuesta comprar una pick up en la Argentina y cuáles son los modelos más baratos en septiembre

La oferta de camionetas en Argentina sigue creciendo. Este jueves se lanzará al mercado Renault Niágara, la única pickup compacta que se fabrica en una planta nacional. REUTERS/Mike Blake

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En la víspera de la presentación de la Renault Niágara, la única pickup compacta de fabricación nacional que tendrá el mercado argentino, la oferta de camionetas muestra una división clara entre dos mundos.

Por un lado están las camionetas compactas monocasco, también conocidas como pick ups de media tonelada, que es en la categoría que se encuadra el vehículo que presentará este miércoles Renault Argentina, y que tienen precios de entrada que arrancan por debajo de los 33 millones de pesos.

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Por el otro, las pick ups medianas con chasis de largueros, las más populares del mercado local, que siguen siendo la base de la producción automotriz argentina, y que empiezan cerca de los 43 millones.

Las pick ups más chicas

Las camionetas compactas son las más accesibles, no tienen chasis de largueros y tienen dos segmentos: las más pequeñas son las B-pickup y luego aparecen las C-pickups.

De acuerdo a las listas de precios de todas las marcas para septiembre, la pick up compacta más accesible del mercado argentino es la Volkswagen Saveiro, con un precio de $32.965.650 para la versión cabina simple. Detrás aparecen la Fiat Strada, desde $36.710.000, y la Chevrolet Montana, que parte de $41.254.900. Estos tres modelos son de producción brasileña.

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En el siguiente escalón figuran la Renault Oroch, cuyo valor inicial es de $46.700.000, y la Fiat Toro, desde $53.580.000. Ambas tienen una versión superior con transmisión 4x4 y también se fabrican en Brasil. Finalmente, en el último escalón, en el que podría entrar el posicionamiento de precios de Renault Niágara, se ubican la Ford Maverick, de procedencia mexicana, con un precio de entrada de $62.673.000, y la Ram Rampage, también brasileña, que abre la gama en $69.420.000.

Las opciones de trabajo con cabina simple

Ya son tres las marcas que ofrecen pickups de cabina simple en el mercado: Toyota, Chevrolet y Ford.

Si se toma el primer precio de las pick ups medianas orientadas al trabajo, separando cabina simple y chasis cuando corresponde, la más accesible es la Chevrolet S10 CS 4x2, con $43.078.900. La siguen la Toyota Hilux CS 4x2, desde $43.771.000, y la Ford Ranger CS 4x2, con $45.701.000.

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En las configuraciones con tracción integral o chasis, la Ford Ranger Chasis 4x4 figura en $48.510.000, mientras que la Toyota Hilux CC 4x4 arranca en $49.927.000. Luego aparecen la Ford Ranger Cabina Simple 4x4 con $50.960.000, la Chevrolet S10 CS 4x4 con un precio de $50.967.900, y la Toyota Hilux CS 4x4 desde $52.618.000.

Doble cabina 4x2

Las opciónes de pickup con doble cabina comienzan con las de tracción trasera. (Ford Argentina)

En las pick ups medianas de cabina doble pero tracción simple, la más accesible es la Nissan Frontier, con un precio de $44.658.630 para la versión S. A continuación se ubican la Ford Ranger desde $48.414.560; la Toyota Hilux desde $49.325.000; y la Chevrolet S10 con un precio base de $49.818.900.

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Más arriba quedan la Fiat Titano, desde $52.380.000; la Volkswagen Amarok, con $52.449.100; y la Renault Alaskan, desde $58.220.000 en su variante 4x2 más accesible.

Las pick up cabina doble y tracción total

Las pickup doble cabina con tracción 4x4 son las que tienen el mayor volumen de ventas del mercado de camionetas.

En las cabina doble 4x4, la Frontier también queda primera con $50.667.880. La siguen la Ford Ranger con un precio de $52.276.330; Chevrolet S10 con $56.146.900; Fiat Titano en $57.100.000; y Toyota Hilux a partir de los $57.769.000.

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En el tramo superior de ese segmento aparecen la Renault Alaskan, con $59.800.000; Volkswagen Amarok con su precio de arranque en $61.894.950,50; y Ram Dakota, que inicia su oferta en $77.800.000.

Las pick ups más caras del mercado

Las pickup tope de gama son las que tienen la mayor potencia y confort, equivalente a los SUV de segmento C más equipados. La Volkswagen Amarok Unlimited Edition es la más cara en septiembre. (Volkswagen Argentina Chevrolet Argentina)

En el extremo superior de la oferta de pick ups medianas, la más cara de septiembre es la Volkswagen Amarok Unlimited V6 AT 4x4, con un precio de $93.930.742,93. Detrás se ubican la Toyota Hilux GR-Sport IV 2.8 TDI 6 AT, en $89.327.000; la Ford Ranger LTD+, con $83.355.090; la Ram Dakota Laramie Night Edition AT 2.2 4x4, en $81.160.000; la Chevrolet S10 CD 2.8 TD 4x4 HC AT, con $74.591.900; la Fiat Titano Ranch AT 4x4, en $72.370.000; y la Nissan Frontier PRO4X 4x4 AT 2.3 D CD, con $69.339.963.

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También en este grupo aparece la Renault Alaskan Iconic 2.3 dCi 190 4WD AT, que figura en la lista oficial con un precio de $78.700.000, aunque su presencia en el mercado responde a unidades remanentes, ya que la producción del modelo terminó en octubre de 2025.