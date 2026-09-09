América Latina

Bolivia amplía investigación contra Fernando Cerimedo por usurpación de funciones y legitimación de ganancias

El Ministerio Público de La Paz amplió la investigación contra el exasesor presidencial y anunció que tomará sus declaraciones en la cárcel de Chonchocoro, donde se encuentra detenido desde ayer

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo observa al presidente Rodrigo Paz durante una entrevista en Panamá, en enero de 2026.
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La Fiscalía de Bolivia amplió este martes la investigación contra el ex asesor presidencial Fernando Cerimedo por dos nuevos delitos: usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas, en una causa que inicialmente se abrió en La Paz por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció que Cerimedo deberá ampliar su declaración en la condición de investigado por las nuevas acusaciones. “La comisión de fiscales, en las próximas horas, va a tomar su declaración ampliatoria como investigado dentro de otros hechos penales que se atribuyen al imputado en el departamento de La Paz”, dijo Mariaca.

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La investigación fue abierta inicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, proceso por el cual un juez ordenó que Cerimedo cumpliera 180 días de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar en el altiplano boliviano.

Cerimedo ya enfrentaba una causa en Santa Cruz por tentativa de feminicidio, vinculada a un ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller. En el marco de ese proceso, el ex asesor presidencial se encontraba detenido preventivamente en la prisión de Palmasola desde el 21 de agosto. Sin embargo, la madrugada de este martes fue trasladado a La Paz en un vuelo comercial para cumplir la detención en la cárcel de Chonchocoro.

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El consultor argentino fue trasladado al penal de Chonchocoro, en el altiplano boliviano, la madrugada de este martes, para cumplir detención preventiva. 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Claudia Morales
El consultor argentino fue trasladado al penal de Chonchocoro, en el altiplano boliviano, la madrugada de este martes, para cumplir detención preventiva. 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El consultor político de 45 años enfrenta, además de esas causas, otras dos por violencia doméstica y por encubrimiento del narcotráfico, derivadas de la supuesta autorización de vuelos irregulares.

Su detención y el escándalo relacionado con declaraciones de su expareja, que le atribuye presuntos casos de corrupción estatal y el ejercicio irregular de poder dentro de la administración de Rodrigo Paz, han provocado un sacudón político en Bolivia.

Si bien la versión inicial del Gobierno señalaba que su trabajo fue marginal y limitado al ámbito de la comunicación, una serie de fotografías que lo muestran en las altas esferas del poder político en Bolivia sugiere lo contrario. De hecho, el fin de semana el presidente Rodrigo Paz admitió que su asesor ayudó a impulsar la política exterior del país bajo la consigna de “poner a Bolivia en el mundo”.

Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.
Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.

La situación jurídica del consultor podría complicarse aún más después de que el vicepresidente Edmand Lara difundiera este martes el audio de una supuesta conversación entre Cerimedo y el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, sobre bloqueos registrados en una región productiva de Santa Cruz.

Según la grabación, una voz atribuida a Cerimedo plantea detener a manifestantes y cortar los servicios básicos de la localidad de San Julián, al este de Santa Cruz, donde se desarrollaban protestas sociales. “Hay que detener a la mayor cantidad de gente posible y les cortaremos la luz y el internet a todo el pueblo”, se escucha decir a la voz atribuida al consultor.

Lara cuestionó el supuesto papel de Cerimedo:“¿Cómo es posible que un actor externo, que un ciudadano extranjero, les diera órdenes a los ministros de qué es lo que tenían que hacer, incluso para atentar contra los derechos fundamentales de los bolivianos?“.

El vicepresidente anunció que presentará el audio ante el Ministerio Público para que sea sometido a un peritaje que determine su autenticidad. Según Lara, esta sería la tercera grabación que presenta y las anteriores también fueron remitidas a la Fiscalía.

Fernando Cerimedo durante la audiencia de medidas cautelares por el delito de tentativa de feminicidio. Santa Cruz, Bolivia, 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Fernando Cerimedo durante la audiencia de medidas cautelares por el delito de tentativa de feminicidio. Santa Cruz, Bolivia, 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

Desde su detención, Cerimedo ha negado las acusaciones en su contra y ha defendido su inocencia, tanto en la investigación por enriquecimiento ilícito como en el caso de la tentativa de feminicidio contra su expareja.

El consultor argentino —que se identificaba como “asesor principal” de Rodrigo Paz en tarjetas de presentación— también ha justificado el origen de su dinero y ha negado haber ejercido poder dentro del Gobierno, aunque admitió haber colaborado con el primer mandatario.

Durante su traslado a La Paz, en un breve contacto con el periódico El Deber, pidió disculpas a su esposa y al presidente Paz, y afirmó que espera que las acusaciones sean desvirtuadas. “Que se haga justicia y se sepa la verdad”, agregó el ex asesor presidencial.

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